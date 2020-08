Sắp 40 tuổi đến nơi nhưng siêu mẫu Thanh Hằng lúc nào cũng trẻ trung và tràn đầy sức sống - Bí mật nằm ở những gì cô ấy ăn mỗi ngày

Giữa showbiz xô bồ, có hàng tá cái tên xuất hiện rồi biến mất nhưng có một bông hoa vẫn nở rộ suốt hơn 15 năm qua, chưa bao giờ bớt "hot" đó chính là Thanh Hằng.

Thanh Hằng sinh năm 1983, gần chạm ngưỡng tuổi 40, cựu huấn luyện viên The Face Vietnam 2018 vẫn khiến khán giả không ngừng trầm trồ trước gu thời trang tinh tế và nhan sắc vô cùng "hack" tuổi.

Nhan sắc U40 của Thanh Hằng đó!

Nếu là một người yêu mến Thanh Hằng, chắc chắn bạn sẽ nhận thấy nhan sắc của nàng siêu mẫu 37 tuổi này không có quá nhiều thay đổi so với nhiều năm về trước. Mỗi khi xuất hiện, Thanh Hằng đều gây ấn tượng với vóc dáng thon gọn, khỏe khoắn và tràn đầy sức sống. Đây là thành quả của một thời gian dài liên tục tập luyện thể thao, và đương nhiên không thể bỏ qua cả chế độ ăn uống lành mạnh.

Chúng ta đều biết, dinh dưỡng là "chìa khóa vàng" quyết định sức khỏe, tuổi thọ và sắc đẹp của mỗi người. Dù ở bất kỳ độ tuổi nào, chúng ta cũng cần được chăm sóc và có chế độ dinh dưỡng cân đối, hợp lý. Ngược lại, một chế độ dinh dưỡng không lành mạnh có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe, chẳng hạn như ung thư, tiểu đường, tim mạch hoặc cao huyết áp.

Vậy, thực đơn ăn uống để được khỏe khoắn và trẻ lâu như Thanh Hằng sẽ như thế nào? Hãy cùng tham khảo những món ăn mà nàng siêu mẫu thường xuyên sử dụng nhé.

3 thực phẩm Thanh Hằng thường xuyên ưu ái sử dụng để giữ gìn vóc dáng

1. Rau xanh

Trong một lần chia sẻ về bí quyết giữ dáng. Thanh Hằng cho biết, thay vì ăn 3 bữa chính như thông thường, cô thường chia thành 5 – 6 bữa nhỏ mỗi ngày. Việc chia nhỏ các bữa ăn như vậy sẽ giúp cô tránh được cảm giác thèm ăn và ăn nhiều. Ngoài ra, đây còn là cách giúp nữ siêu mẫu hấp thụ dưỡng chất hiệu quả hơn.

Đặc biệt, cô luôn ưu tiên lựa chọn các loại rau xanh và hoa quả vào 3 bữa ăn trong ngày. Cụ thể:

- Bữa ăn sáng gồm trái cây và bột yến mạch sẽ giúp bạn đủ dinh dưỡng mà không chứa chất béo.

- Bữa trưa gồm rau xanh, bánh sandwich cá ngừ.

- Bữa ăn tối gồm salad rau xanh và một chút thịt gà.



Hoa quả và rau xanh rất giàu vitamin và khoáng chất. Chúng giúp con người khỏe mạnh và có thêm sức đề kháng để chống lại bệnh tật.

Rau xanh giàu vitamin A, vitamin C, folate, chất xơ và kali. Còn trái cây vốn chứa ít hàm lượng chất béo, natri, calo, lại giàu kali, chất xơ, vitamin C và folate.... có tác dụng bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh tim mạch và giảm lượng cholesterol trong máu, tránh đột quỵ, bệnh tiểu đường loại 2 và các loại bệnh ung thư. Bấy nhiêu lợi ích tuyệt vời này chính là lý do Thanh Hằng luôn cố gắng thêm các loại rau xanh, trái cây tươi vào thực đơn của mình.

Salad rau là món ăn quen thuộc trong thực đơn của Thanh Hằng.

2. Sữa chua + hoa quả

Thanh Hằng từng chia sẻ, trong bữa ăn của mình, cô thường hạn chế sử dụng rượu, nước ngọt vì đó chính là "thủ phạm" khiến cơ thể bị giữ nước và mập. Thay vào đó, nữ siêu mẫu dành nhiều thiện cảm cho món sữa chua.

Theo Viện dinh dưỡng Quốc gia (Việt Nam), sữa chua có giá trị dinh dưỡng cao, chứa đầy đủ các chất protein (với nhiều axit amin cần thiết, nhất là lisin), glucid, lipid, các muối khoáng và vitamin, chủ yếu là vitamin nhóm B và A. Sữa chua có giá trị chữa bệnh tốt, nhất là các bệnh đường ruột. Đồng thời, sữa chua cung cấp cho cơ thể một lượng lớn các vi khuẩn có lợi giúp bảo vệ hệ tiêu hoá, tăng cường sức đề kháng.

Việc bổ sung sữa chua cùng đa dạng các loại hoa quả không chỉ khiến bữa ăn trở nên ngon miệng hơn mà còn giúp cơ thể hấp thụ nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết từ hoa quả.

Thanh Hằng rất yêu thích món sữa chua hoa quả. Cô đặc biệt hay dùng vào buổi sáng.

3. Cá hồi

Một điểm đặc biệt trong thói quen nấu ăn của Thanh Hằng đó là cô thay dầu ăn bình thường bằng dầu oliu, dầu vừng để vừa giúp cơ thể giảm cân và an toàn sức khỏe, tránh bệnh tim mạch. Ngoài ra, thay vì ăn thịt nướng hay thịt rán, nữ siêu mẫu rất yêu thích các món cá. Đặc biệt là cá hồi.

Cá hồi là một trong những nguồn a xít béo Omega-3 tốt nhất. Trong 100g cá hồi có 2,3g a xít béo Omega-3. A xít béo Omega-3 làm giảm viêm, giảm huyết áp, bảo vệ tim mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh khác...

Đặc biệt, cá hồi chứa khoáng chất kích thích sản xuất collagen và một lượng chất béo omega-3 hydrat hóa. Các chuyên gia khuyên phụ nữ nên ăn cá hồi 2 lần/tuần để có làn da tươi trẻ, xóa mờ các nếp nhăn hiệu quả.



Món cá hồi yêu thích của Thanh Hằng.

(T/h)