Người phụ nữ có 6 dấu hiệu này khi ăn thì chắc chắn cân nặng đang tăng nhanh như "vũ bão", thay đổi ngay trước khi lão hóa và bệnh tật kéo đến

Thừa cân là nguyên nhân hàng đầu khiến quá trình lão hóa của bạn đến sớm và tiến triển cực nhanh. Đồng thời, thừa cân còn kéo theo những hệ lụy về sức khỏe và gánh nặng bệnh tật, có thể kể đến như bệnh xương khớp, bệnh lý đường hô hấp, béo phì và nguy cơ mắc ung thư... Tăng cân có thể đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau như do di truyền, do nội tiết tố, do bệnh tật tiến triển, do chế độ ăn uống thiếu hợp lý.

Không ai hiểu cơ thể bằng chính bản thân bạn, chỉ có bạn mới có thể cảm nhận rõ từng sự thay đổi nhỏ nhặt nhất, thậm chí biết được cơ thể đang có xu hướng tăng cân nhanh hay giảm.

Nếu bạn thường xuyên xuất hiện dấu hiệu này khi ăn, hãy điều chỉnh thói quen gấp kẻo tăng cân nhanh và gây hại cho sức khỏe.

1. Ăn xong bạn luôn cảm thấy no một cách khó chịu

Chuyên gia tư vấn dinh dưỡng, Brooke Glazer, cho biết: “Ăn quá nhiều trong một lúc có thể gây tăng cân nặng gấp nhiều lần. Bạn hãy lưu ý đến khẩu phần ăn và cảm giác của cơ thể khi ăn. Hãy cố gắng ngừng ăn khi bạn cảm thấy vừa đủ no thay vì cố gắng ăn quá mức".

Theo chuyên gia, bạn nên tự nhắc nhở bản thân rằng cơ thể sẽ ra sao nếu như mình cứ cố gắng ăn "vô điều kiện" và hãy nhớ, bạn không cần phải ăn quá nhiều trong một lúc vì bạn có thể ăn chúng vào bữa tiếp theo.

2. Bạn không chú ý đến khối lượng thực phẩm mình ăn mỗi bữa

Chuyên gia dinh dưỡng Keri Gans cho hay: Khi muốn giảm cân, nhiều người cố gắng lựa chọn các thực phẩm lành mạnh như bơ, dầu ô liu, các loại hạt... Tuy nhiên, nếu bạn ăn chúng quá nhiều mà không chú ý đến liều lượng thì bạn không thể giảm cân mà thậm chí còn tăng cân nhanh hơn. Đó là lý do vì sao khối lượng thực phẩm cũng quan trọng y như lựa chọn loại thực phẩm để ăn.

3. Lúc nào cũng muốn chúc mừng ngày kỉ niệm bằng đồ ăn

Khi chiến thắng, khi vui vẻ, khi muốn kỉ niệm... điều đầu tiên bạn nghĩ đến là đi ăn uống thật no đúng không?

Theo bác sĩ Leah Kaufman trả lời trên Eatthis: Việc tự thưởng cho bản thân bằng đồ ăn là một điều sai lầm: "Nhiều bệnh nhân của tôi sau khi giảm cân thành công lại đi ăn mừng bằng những thực phẩm gây béo, điều này thật sự gây hại. Thay vào đó, tại sao bạn không thưởng cho mình một phần thưởng khác lành mạnh hơn như đi làm móng tay, tặng dụng cụ tập luyện... Thói quen ăn mừng bằng đồ ăn chỉ khiến bạn tăng cân nhanh mà thôi".

4. Bạn luôn cảm thấy thèm ăn

Theo chuyên gia dinh dưỡng Jen Bruning, người phát ngôn của Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng cho biết: "Một chế độ ăn uống cân bằng cần cung cấp carbs, chất xơ, protein nạc và chất béo lành mạnh giúp người ăn cảm thấy no bụng ít nhất 3-4 giờ trong ngày. Nhưng nếu bạn cảm thấy đói hoặc thèm ăn liên tục, bạn cần xem lại thực đơn của mình".

Theo chuyên gia, thực phẩm giàu đường đơn, thiếu chất xơ... có thể khiến lượng đường trong máu tăng lên sau đó giảm nhanh chóng, đòi hỏi bạn cần nạp năng lượng ngay lập tức. Điều này khiến bạn ăn nhiều hơn và dễ tăng cân hơn.

5. Bạn tiêu thụ đồ uống chứa nhiều calo mỗi ngày

Chuyên gia tư vấn dinh dưỡng, Brooke Glazer cho rằng: “Nếu cân nặng của bạn đang có xu hướng tăng lên, nhưng bạn không cảm thấy mình đang ăn nhiều hơn, thì rất có thể đồ uống là nguyên nhân gây ra tình trạng này. Cà phê, nước tăng lực, đồ uống có ga... đều cung cấp một lượng calo cao ngang một bữa ăn".

Một nghiên cứu trên tạp chí Tạp chí của Hiệp hội Lão khoa Hoa Kỳ cũng phát hiện ra rằng những đối tượng uống hai hoặc nhiều nước ngọt mỗi ngày trong suốt 10 năm đã thấy vòng eo của họ tăng nhanh gấp 5 lần so với những người không có thói quen sử dụng nước ngọt.

6. Bạn có xu hướng thèm và sử dụng nhiều đồ ngọt

Nghiên cứu thực hiện bởi Trường Y tế Công cộng Harvard, cho hay thực phẩm chứa nhiều đường không chỉ dẫn đến tăng cân mà còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, bao gồm bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh tim.

Đặc biệt, đồ uống có đường là thực phẩm liên quan chặt chẽ đến việc tăng cân ở Hoa Kỳ. Một nghiên cứu ở 11.218 phụ nữ Mỹ tiết lộ rằng uống 1 lon nước ngọt có đường mỗi ngày dẫn đến tăng cân 2,2 pound (1 kg) trong vòng 2 năm - điều đó có nghĩa là cắt bỏ đồ ngọt có thể giúp bạn nhận được tác dụng ngược lại.

(Nguồn: Eathis, Healthline)