Một chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng là điều cần thiết để có làn da sáng mịn. Do đó mới có câu nói: "Làn da phản ánh những gì bạn ăn". Thật vậy, chế độ ăn uống của bạn càng lành mạnh, làn da của bạn sẽ càng đẹp. Bất cứ thứ gì có dầu mỡ và cay đều nên tránh vì chúng sẽ ảnh hưởng đến làn da, gây phá vỡ collagen.

Nhắc đến collagen, phụ nữ sẽ nghĩ ngay đến lợi ích của chúng đối với làn da. Collagen đem lại nhiều lợi ích trong việc xóa mờ vết nhăn, chống da chảy xệ. Ngoài ra, nó còn bảo vệ xương khắc khỏe hơn, tránh lão hóa xương khớp.

Để tăng cường lượng collagen trong cơ thể, chị em sau tuổi 40 nên bổ sung 9 loại trái cây giàu dinh dưỡng dưới đây vào chế độ ăn mỗi ngày.

Qua tuổi 40, phụ nữ nên ăn 1 trong 9 loại quả giàu collagen bậc nhất này

1. Quả mọng



Tất cả các loại quả mọng bao gồm dâu tây, mâm xôi đen, mâm xôi đỏ, việt quất - đều chứa một lượng lớn vitamin C. Đây là chất vô cùng cần thiết để cơ thể sản sinh ra collagen.

Ngoài ra, nghiên cứu chỉ ra rằng chúng chứa axit ellagic, có tác dụng bảo vệ chống lại tác hại của tia UV, giúp chống nắng tự nhiên.

2. Cam

Cam cũng chứa vitamin C, giúp làm sạch da khỏi các vết thâm không mong muốn và giữ cho da khỏe mạnh. Nó bảo vệ làn da của bạn khỏi mọi tổn thương có hại do tiếp xúc liên tục với ô nhiễm và ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, ăn cam thường xuyên có thể ngăn ngừa sự xuất hiện của nếp nhăn và vết chân chim do chúng kích thích cơ thể sản sinh ra collagen.

Cam chứa vitamin C, giúp làm sạch da khỏi các vết thâm không mong muốn và giữ cho da khỏe mạnh

3. Quả dừa

Dừa là một loại quả giàu khoáng chất và chất điện giải, vô cùng cần thiết cho sự chuyển hóa lành mạnh của axit amin, lipit, carbohydrate... có tác dụng cải thiện sự phân phối của các chất dinh dưỡng nhận được từ thực phẩm.

Nước dừa chứa đường, chất béo, protein, vitamin và rất nhiều nguyên tố vi lượng thiết yếu, có thể làm tăng sản xuất collagen.

Nước dừa chứa đường, chất béo, protein...

4. Trái bơ

Quả bơ cũng được gọi là "thần dược" dành cho làn da. Chúng chứa axit béo omega 3, có thể làm tăng sản xuất collagen.

5. Bưởi

Bưởi cũng chứa vitamin C, cần thiết cho quá trình sản xuất collagen. Ngoài ra, vitamin C hỗ trợ khả năng bổ sung axit hyaluronic của cơ thể, giúp giữ cho làn da trông trẻ trung và khỏe mạnh.

6. Chanh

Một trong những loại trái cây họ cam chanh được tiêu thụ nhiều nhất trên toàn thế giới là chanh.

Chanh chứa vitamin C, giúp phục hồi các tế bào da bị tổn thương và trẻ hóa làn da, khiến nó trở thành một thành phần chống lão hóa tuyệt vời. Nó làm cho làn da của bạn săn chắc và trẻ trung hơn bằng cách giảm nếp nhăn, vết chân chim.

7. Quả kiwi

Kiwi rất giàu vitamin C, thậm chí còn giàu vitamin C hơn cả cam, trong khi đó cơ thể rất cần vitamin C để phục vụ cho quá trình tái tạo collagen. Ngoài ra, kiwi còn rất giàu pectin, cùng các khoáng chất... có tác dụng cải thiện lỗ chân lông, bổ sung dưỡng chất cho da, ngăn ngừa hắc tố, làm da trắng và tinh tế hơn.

8. Quả lựu

Quả lựu có chứa một hợp chất gọi là Punicalagins, mà lựu có thể giúp duy trì collagen trong da, làm chậm các dấu hiệu lão hóa. Phụ nữ nếu ăn lựu đều đặn có thể bảo vệ cơ thể thoát khỏi tổn thương từ gốc tự do và giảm mức độ viêm.