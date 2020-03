Người lao động phải cách ly vì dịch Covid-19 có được hưởng lương trong thời gian nghỉ không?

Bộ Lao động - thương binh và xã hội vừa gửi văn bản đến các Sở Lao động - thương binh và xã hội địa phương hướng dẫn về việc trả lương ngừng việc, và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch Covid-19. Theo đó, người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid-19, như phải đi cách ly, thì vẫn được hưởng lương bình thường.

Dịch Covid-19 với diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng nhiều đến tình hình kinh doanh, sản xuất của các công ty ở đa dạng ngành nghề. Đặc biệt, không ít công ty phải tạm ngừng hoặc thu hẹp sản xuất dẫn đến có những lao động phải ngừng việc.

Ngoài ra, nhiều lao động nước ngoài không thể trở lại làm việc. Thậm chí có những lao động thuộc diện phải đi cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Theo điều 98 của Bộ luật lao động hiện hành về trả lương khi ngừng việc, có quy định rất rõ về quyền lợi của người lao động trong trường hợp này.

Trường hợp người lao động không thể trở lại làm việc do dịch Covid-19, trong đó có đi cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thì người lao động vẫn được hưởng lương theo quy định của khoản 3 điều 98.

Trường hợp phải ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao động, hay ngừng việc vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì người lao động vẫn được hưởng lương.

Theo luật, khoản lương cũng được quy định rõ ràng dựa trên thoả thuận của hai bên nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Hi vọng sau những thông tin trên, chị em có thể an tâm cách ly, tuân thủ đúng nội quy để đảm bảo virus không có nguy cơ lây lan ra ngoài cộng đồng. Đồng thời bạn cũng hiểu biết, nắm bắt rõ về quyền lợi cũng như nghĩa vụ của mình.