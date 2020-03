Phải nghỉ việc vì Covid-19, người lao động có được nhận trợ cấp hay bảo hiểm thất nghiệp không?

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến cho hầu hết ngành nghề, đặc biệt là dịch vụ, du lịch... và cả những doanh nghiệp khác rơi vào khủng hoảng kinh tế. Để đảm bảo duy trì hoạt động, nhiều công ty đã phải lựa chọn giải pháp cho nhân viên nghỉ việc không lương.

Nhân viên cũng chẳng biết làm gì hơn và đành rời bỏ công việc hiện tại của mình trong nuối tiếc. Nhưng liệu mọi chuyện đã dừng lại tại đây? Trước khi tìm cho mình một con đường mới, điều cơ bản nhất bạn cần biết là quyền lợi của mình khi rời công ty.

Những câu hỏi mà đa số chị em thắc mắc sẽ được luật sư với 12 năm kinh nghiệm tư vấn luật lĩnh vực hành chính lao động, anh Trần Minh Hùng, hiện công tác tại đoàn luật sư Tp. HCM giải đáp kỹ càng.

Luật sư Trần Minh Hùng.

Trợ cấp của người lao động khi nghỉ việc không lương

Câu hỏi: Trong trường hợp người lao động phải nghỉ việc không hưởng lương vì dịch Covid-19, họ có được nhận khoản trợ cấp nào không? Trợ cấp ấy sẽ là bao nhiêu và người lao động được nhận trong bao nhiêu tháng?

Căn cứ theo quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2012 về tiền lương ngừng việc:

"Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương.

2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định."

Căn cứ quy định của pháp luật thì trường hợp người lao động phải nghỉ việc do dịch bệnh thì người lao động được nhận một khoản tiền lương do người lao động và người sử dụng lao động (doanh nghiệp) thỏa thuận. Nhưng mức tiền lương thỏa thuận này không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Vai trò của BHXH và BHTN khi người lao động nghỉ việc không lương

Câu hỏi: BHXH (bảo hiểm xã hội) và BHTN (bảo hiểm thất nghiệp) giúp gì được cho người lao động trong khi bị công ty tạm cho nghỉ không lương?

Đối với thời gian tạm nghỉ do dịch bệnh thì người lao động không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên liên quan đến chế độ bảo hiểm, tại Công văn 422/BHXH-CSXH ngày 13/02/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đề xuất Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đồng ý đối với những người bị cách ly y tế để phòng dịch theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền được hưởng chế độ ốm đau trong thời gian cách ly. Do đó, trường hợp người lao động bị cách ly có thể được hưởng chế độ ốm đau trong thời gian cách ly.

Người lao động bị nghỉ việc có được hưởng quyền lợi gì từ công ty không?

Câu hỏi: Khi bị cho nghỉ tạm thời thì người lao động có được hưởng chính sách gì từ công ty không?

Đối với việc nghỉ tạm thời do dịch bệnh thì tùy vào chế độ phúc lợi của từng doanh nghiệp mà sẽ có chính sách hỗ trợ cho người lao động hợp lý. Như đã trả lời ở câu hỏi 1, khi cho người lao động ngừng việc thì người sử dụng lao động phải trả tiền lương cho người lao động nhưng mức lương không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Hi vọng qua những giải đáp tường tận trên của luật sư Trần Minh Hùng, chị em công sở đã tìm được câu trả lời cho thắc mắc của bản thân. Hãy bình tĩnh và cùng vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.