Nếu cảm thấy lạnh thấu xương trong đợt rét này: Hãy nấu ngay 3 món đơn giản, dễ làm mà ngon lại giữ ấm tốt

Cái lạnh sau những ngày rét đậm luôn mang đến một cảm giác thấu xương – ngay cả khi bật máy sưởi và mặc áo khoác lông vũ dày, cái lạnh vẫn có thể len lỏi vào tận xương tủy, khiến tay chân lạnh cóng, eo và bụng cứng đờ, và ngay cả một ngụm nước nóng cũng chỉ làm ấm đến cổ họng trước khi hơi ấm tan biến. Điều này là do tự nhiên bước vào "chế độ lạnh cực độ", và năng lượng Dương trong cơ thể bị ẩn sâu nhất. Trong tiết Đại hàn này chính là giai đoạn mà sự chuyển hóa Âm Dương diễn ra mạnh mẽ nhất và cơ thể "trống rỗng" nhất, tạo nên một cửa sổ vàng để chủ động "bổ trợ Dương".

3 món ăn này sẽ giúp bạn có một kế hoạch ăn uống "bổ dương" hoàn chỉnh cho cả gia đình. Mỗi món đều đảm nhận vai trò quan trọng là tạo nền tảng vững chắc, nhanh chóng duy trì sự ấm áp cho cơ thể. Những món ăn này hỗ trợ củng cố năng lượng dương một cách ổn định, cho phép hơi ấm lan tỏa từ bên trong ra ngoài và chống lại cái lạnh thấu xương của cuối mùa đông.

Trong những ngày đông giá rét, việc bồi bổ Dương khí không dựa vào nguyên lý "bổ sung mạnh mẽ", mà nhấn mạnh vào "sự ổn định, chính xác và thời gian": Cà rốt kho và sườn cừu giúp tăng cường và củng cố nền tảng năng lượng Dương để chống lại sự thiếu hụt và cảm lạnh sâu bên trong; Hẹ xào trứng đánh thức sức sống và nhanh chóng kích hoạt năng lượng Dương để xua tan sự uể oải và mệt mỏi; Trà đường nâu, nhãn, gừng và táo tàu mang lại sự ấm áp liên tục và cảm giác dễ chịu, bảo vệ các kinh mạch của cơ thể. Mỗi món ăn trong 3 món này đều thực hiện chức năng cụ thể của nó, đáp ứng toàn bộ nhu cầu bồi bổ Dương khí trong cả ngày, từ bữa chính đến trà.

1. Sườn cừu hầm cà rốt

Vị nóng của thịt cừu được làm dịu bởi vị ngọt của cà rốt. Ăn món này sẽ mang lại cảm giác ấm áp kéo dài và ổn định lan tỏa sâu trong bụng dưới. Cái lạnh thấu xương sẽ từ từ tan biến nhờ hơi ấm này.

Theo Đông ý, thịt cừu có tính ấm, vị ngọt, không độc, là thực phẩm tuyệt vời để bổ sung năng lượng dương, bổ thận tráng dương, và làm ấm cơ thể. Đặc biệt điều trị chứng suy nhược sâu bên trong và chứng lạnh. Tuy nhiên, ăn riêng thịt cừu dễ gây khô da (do nóng trong). Kết hợp với cà rốt có vị ngọt và trung tính có thể tăng cường khả năng làm ấm và bổ sung năng lượng, đồng thời điều hòa và dưỡng ẩm cho da khô, đạt được hiệu quả nuôi dưỡng mà không gây nhờn rít, làm ấm mà không gây khó chịu. Giống như việc bổ sung nhiên liệu chất lượng cao vào nền tảng năng lượng dương của cơ thể.

Nguyên liệu: 1kg sườn cừu, 2 củ cà rốt, 2-3 lá nguyệt quế, 5 lát gừng, 1 miếng quế, một ít đường phèn, 1 gốc hành baro, 2 cái hoa hồi, 3-4 thìa canh rượu nấu ăn, lượng nước tương vừa đủ.

Cách làm món sườn cừu hầm cà rốt

Bước 1 - Chần sơ giúp loại bỏ mùi hôi và làm sạch thịt: Cắt sườn cừu thành từng miếng lớn, cho vào nồi nước lạnh không đậy nắp, đun nhỏ lửa ở nhiệt độ trung bình cho đến khi bọt máu chuyển từ đen sang trắng. Vớt bọt một cách kiên nhẫn (để loại bỏ độ đục trong thịt và giữ được các chất dinh dưỡng tinh khiết hơn). Sau đó vớt ra, phải rửa lại bằng nước ấm để giữ độ ẩm cho thịt và ngăn thịt bị co lại và dai khi nguội.

Bước 2 - Nấu caramel để tạo màu sắc và hương thơm: Cho một ít dầu vào nồi, thêm các lát gừng và gốc hành baro cắt khúc, rồi xào trên lửa vừa nhỏ cho đến khi dậy mùi thơm. Sau đó gạt gừng và hành baro sang một bên, thêm đường phèn, rồi nấu trên lửa nhỏ cho đến khi đường phèn tan chảy, chuyển sang màu hổ phách và sủi bọt. Ngay lập tức cho sườn cừu vào và xào nhanh. Đường caramel không chỉ làm cho món ăn có màu đỏ tươi và hấp dẫn mà còn kích thích phản ứng Maillard, làm nổi bật hương thơm béo ngậy của thịt cừu, giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ và tận hưởng hơi ấm hơn. Sau đó bạn cho rượu nấu ăn vào đảo đều. Tiếp theo bạn cho lá nguyệt quế, hoa hồi, quế vào xào cùng một lúc.

Bước 3 - Hầm theo từng lớp, giải phóng năng lượng từng lớp: Cho lượng nước sôi vừa đủ, vài lát gừng và một ít nước tương vào sườn cừu đã xào, đun sôi trên lửa lớn. Sau đó hạ nhỏ lửa và ninh trong 50 phút cho đến khi thịt cừu mềm; tiếp theo cho cà rốt thái miếng vào và tiếp tục ninh trong 15 phút. Cuối cùng, đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại, để nước dùng đậm đà bao phủ từng miếng thịt và cà rốt. Độ "đậm đà" và hơi ấm của thịt cừu cùng độ "thanh nhẹ" và vị ngọt của cà rốt được giải phóng từng lớp, tạo nên hương vị tuyệt vời và hiệu quả làm ấm cơ thể tối ưu.

2. Trứng xào hẹ

Mùi thơm nồng nàn của hẹ như một cái vuốt ve nhẹ nhàng, ngay lập tức đánh thức các vị giác và chức năng cơ thể đang ngủ yên. Độ mềm mại của trứng dần dần bắt lấy nguồn năng lượng tươi mới này. Chỉ với một món ăn đơn giản, cơ thể uể oải dường như bừng sáng, ngay lập tức mang lại cảm giác "sống lại".

Rau hẹ còn được gọi là "cỏ dương khí", là tiên phong cho nguồn năng lượng dồi dào của mùa xuân. Ăn rau hẹ vào giữa mùa đông sẽ gửi tín hiệu đến cơ thể rằng "mùa xuân đang đến". Vị cay nhẹ của rau hẹ giúp thông kinh lạc, cho phép khí dương lưu thông, làm giảm sự uể oải, mệt mỏi và chán ăn thường xảy ra trong thời kỳ lạnh giá nhất của mùa đông, nhanh chóng khơi dậy khí dương và đánh thức cơ thể khỏi trạng thái "ngủ đông".

Nguyên liệu: 200-200g rau hẹ, 3-4 quả trứng, một ít rượu nấu ăn, lượng gia vị vừa đủ.

Bí quyết làm món trứng xào hẹ ngon tuyệt

Bước 1 - Rửa sạch hẹ và vắt ráo nước rất quan trọng: Sau khi rửa sạch hẹ, hãy nhớ thấm khô bằng khăn bếp hoặc vắt khô kỹ bằng dụng cụ rổ quay rau. Sau đó cắt riêng phần gốc và lá. Sở dĩ phải vắt khô nước bời vì nước chính là nguyên nhân khiến hẹ bị mềm nhũn khi xào, và việc vắt ráo nước sẽ đảm bảo giữ được độ giòn và không bị mềm nhũn.

Bước 2 - Làm nóng chảo với dầu ăn để giữ ẩm cho trứng: Đập trứng vào bát, thêm một ít rượu nấu ăn và đánh cho đến khi hòa quyện, bề mặt nổi bọt. Cho một lượng dầu ăn vừa đủ vào chảo và đun nóng đến khi dầu hơi bốc khói. Đổ hỗn hợp trứng vào. Không nên xào ngay lập tức. Chờ cho đến khi phần đáy của hỗn hợp trứng đông lại và hơi phồng lên thì nhẹ nhàng đảo đều bằng thìa. Điều này sẽ giữ lại độ ẩm bên trong trứng và làm cho trứng cực kỳ mềm và mịn.

Bước 3 - Xào trên lửa lớn là chìa khóa: Lấy trứng đã chín ra, để lại một ít dầu trong chảo, đun nóng. Sau đó cho phần gốc hẹ vào trước, xào trong 10 giây, rồi cho phần lá và đổ trứng trở lại, thêm chút gia vị. Xào nhanh trên lửa lớn nhất trong suốt quá trình. Lấy ra khỏi chảo ngay lập tức trong vòng 30 giây. Độ tươi ngon, màu xanh và mùi thơm nồng của hành lá hoàn toàn phụ thuộc vào "wok hei" (hương thơm của chảo), và nếu nấu quá chín sẽ làm mất đi hương vị và trở nên kém hiệu quả.

3. Trà đường nâu, nhãn, gừng và táo đỏ

Vị cay nồng của gừng được làm dịu bởi táo đỏ và nhãn, tạo nên cảm giác ấm áp và dễ chịu. Trong khi đó, vị ngọt của đường nâu thấm sâu vào vùng bụng dưới, giống như đang ôm một túi nước nóng mà không lo bị bỏng. Từ cổ họng đến dạ dày và ruột, rồi đến tứ chi, hơi ấm nhẹ nhàng bao trùm lấy bạn, và cái lạnh ở tay chân vốn trở nên tồi tệ hơn vào buổi chiều dần được xoa dịu.

Đây là một "phương pháp hàng ngày" để bồi bổ Dương khí vào cuối mùa đông, một cách nhẹ nhàng và đều đặn để nuôi dưỡng cơ thể. Phương pháp này không dựa vào các tác động mạnh mẽ nhưng lại hiệu quả về lâu dài. Gừng có tác dụng trừ hàn và thông kinh mạch, táo đỏ và nhãn bổ khí huyết, tăng cường Dương khí, còn đường nâu có vị ngọt, tính ấm và bổ dưỡng. Sự kết hợp của ba thành phần này có tác dụng nhẹ nhàng, giúp "âm thầm và liên tục làm ấm và thông kinh mạch khắp cơ thể, bổ khí huyết". Phương pháp này đặc biệt thích hợp cho người thiếu Dương khí và những người bị lạnh tay chân vào buổi chiều.

Nguyên liệu: 8 quả táo đỏ, 10 quả long nhãn, 5 lát gừng, lượng đường nâu tùy khẩu vị (1-2 thìa canh).

Cách nấu trà đường nâu, nhãn, gừng và táo đỏ

Bước 1 - Sơ chế đúng cách các nguyên liệu: Rửa sạch rồi gọt vỏ gừng (việc gọt vỏ giúp tập trung vị cay và giảm bớt sự khó chịu), rửa sạch táo đỏ, bổ đôi để bỏ hạt (bỏ hạt sẽ ngăn ngừa tình trạng ẩm thấp và gây nóng trong cơ thể), và bóc vỏ nhãn. Bạn cần chú ý đến những chi tiết này sẽ đảm bảo không ảnh hưởng tới chất lượng của đồ uống, không gây nặng bụng.

Bước 2 - Nấu trong nước lâu sẽ giúp giải phóng dược tính và giảm độ cay: Cho gừng thái lát, táo đỏ bỏ hạt và long nhãn vào nồi, thêm đủ nước rồi đun sôi trên lửa lớn. Sau đó ninh nhỏ lửa trong 20 phút; ninh trong nước lạnh giúp vị cay nồng của gừng từ từ chuyển hóa thành vị ấm dịu, đồng thời tinh chất dinh dưỡng của táo đỏ và nhãn cũng được giải phóng hoàn toàn vào nước.

Bước 3 - Thêm đường nâu vào và ngâm để làm nổi bật hương vị êm dịu: Thêm đường nâu khoảng 5 phút trước khi tắt bếp và khuấy cho đến khi tan hết (đường nâu dễ bị chua nếu nấu quá lâu, vì vậy thêm vào cuối cùng sẽ giữ được vị ngọt). Sau khi tắt bếp, không mở nắp và tiếp tục ngâm trong 5 phút để hương vị của gừng, táo đỏ và nhãn hòa quyện hoàn toàn với đường nâu, tạo ra một tách trà thơm ngon, ngọt ngào và ấm áp mà không có mùi vị khó chịu.

Kết luận:

Cốt lõi của việc bồi bổ Dương khí vào cuối mùa đông không phải là "đốt nóng bằng lửa mạnh", mà là "bồi bổ bằng lửa dịu nhẹ" - năng lượng Dương của cơ thể đã ngủ yên trong một thời gian dài suốt mùa đông lạnh giá, không nên kích thích mạnh bằng thức ăn nóng và khô. Thay vào đó, cần thông qua việc bồi bổ nhẹ nhàng, thanh lọc và làm ấm liên tục để cho năng lượng Dương từ từ trỗi dậy và bén rễ vững chắc.

Chế độ ăn 3 món này được thiết kế từng bước, bắt đầu từ món chính giàu dưỡng chất, món chính giúp tỉnh táo nhanh chóng, và cuối cùng là trà thảo mộc bổ dưỡng hàng ngày. Chế độ ăn này đáp ứng nhu cầu của cơ thể vào cuối mùa đông, sử dụng các nguyên liệu thông thường và phương pháp đơn giản để kết hợp việc bổ dương vào ba bữa ăn mỗi ngày, giúp cơ thể vượt qua giai đoạn chuyển giao âm dương quan trọng trong sự ấm áp, và đón chào mùa xuân với đầy đủ năng lượng dương.