3 món "rau vàng" này cực tốt để ăn trước Tết: Dễ nấu lại bổ dương, dưỡng ẩm cho làn da, tăng cường miễn dịch

Bước vào tháng 12 âm lịch, không khí phố phường ngày càng náo nhiệt với tinh thần chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết sắp tới. Thời tiết ngày càng lạnh, người ta dễ bị khô da và nóng trong người. Nếu bạn chỉ nghĩ đến những món ăn thịnh soạn, nhiều thịt thôi sẽ tạo gánh nặng cho cơ thể. Vì vậy chế độ ăn uống vào thời điểm này phải phù hợp với mùa. Hôm nay, chúng tôi giới thiệu 3 loại "rau vàng" cho tháng 12 âm lịch - giá cả vừa phải chăng, bổ dưỡng lại đúng mùa. Chúng bổ dương, dưỡng ẩm cho da khô, tăng cường miễn dịch, tạo nền tảng tốt cho một năm mới thoải mái!

Loại rau thứ 1: Nấm hương

Nấm hương thực sự là "ngôi sao trong số các loại nấm". Chúng có hương vị thơm ngon, mùi thơm độc đáo và giàu lentinan, rất có lợi trong việc tăng cường hệ miễn dịch. Trong thời tiết lạnh và ẩm ướt của tháng 12, ăn nhiều nấm shiitake có thể giúp bổ sung năng lượng cho cơ thể và giữ ấm. Chúng cũng có thể được chế biến theo nhiều cách: Hầm trong canh, xào hoặc dùng làm nhân bánh, nhân nem... – chúng rất đa năng.

Món ăn gợi ý: Nấm hương hấp miến sốt tỏi

Món ăn này rất dễ làm, nhưng hương vị thì tuyệt vời. Tỏi thơm lừng, nấm tươi ngon, miến mềm mượt rất đưa vị. Hơn thế với phương pháp hấp giúp giữ lại tối đa các chất dinh dưỡng.

Nguyên liệu: 8-10 cây nấm hương tươi (hoặc lượng tùy thuộc khẩu phần), 1 củ tỏi, 1 cây hành lá, 1 quả ớt (tùy thích), 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, đường, 1 nắm nhỏ miến dong.

Cách làm món nấm hương hấp miến sốt tỏi

Bước 1: Rửa sạch nấm nấm hương, cắt bỏ chân nấm và khía các đường bên trong mũ nấm để trông đẹp mắt và thấm hương vị tốt hơn. Miến ngâm nước cho mềm sau đó cắt thành từng đoạn ngắn. Tỏi bóc vỏ, rửa sạch rồi băm nhỏ cùng ớt. Cho lượng dầu ăn vừa phải vào chảo, đun nóng rồi hạ nhỏ lửa. Thêm 1/2 lượng tỏi băm vào phi thơm. Sau đó phần tỏi còn lại vào thêm nước tương, dầu hào và một chút đường để tăng hương vị. Xào đều rồi tắt bếp.

Bước 3: Xếp nấm hương lên đĩa sau đó cuộn tròn một ít miến để lên trên, dùng thìa nhỏ lấy một ít sốt tỏi xào vào từng "chén" nấm. Đun sôi nước trong nồi, đặt đĩa nguyên liệu lên xửng và hấp ở lửa lớn trong 8-10 phút. Sau khi lấy ra khỏi nồi hấp, rắc hành lá thái nhỏ và ớt băm lên trên. Nếu muốn, bạn có thể rưới một ít dầu nóng để tăng thêm hương thơm và vị ngon!

Loại rau thứ 2: Rau đậu Hà Lan

Rau đậu Hà Lan là phần ngon non của cây đậu Hà Lan - đây là một loại rau rất phổ biến vào mùa đông, chúng có vị ngon thanh mát, mềm. Sau khi ăn quá nhiều đồ chiên nướng, thịt, cá... chứa dầu mỡ trong "tháng tiệc tùng" 12 âm lịch, một đĩa rau đậu Hà Lan xanh tươi mát sẽ giúp bạn cảm thấy sảng khoái. Ngon rau đậu Hà Lan giàu vitamin C và chất xơ, có vị ngọt thơm ngon, rất tốt cho việc thanh nhiệt và dưỡng ẩm cho da khô.

Gợi ý món ăn: Ngọn rau đậu Hà Lan xào tỏi

Đây là món ăn nhanh và dễ làm, chỉ mất từ ba đến năm phút để hoàn thành. Món này cần lửa lớn và nấu nhanh để giữ được độ tươi ngon và mềm.

Nguyên liệu: 400g ngon rau đậu Hà Lan, 5 tép tỏi, 1 quả ớt (nếu thích ăn cay), một chút muối, tinh chất cốt gà.

Cách nấu món ngọn rau đậu Hà Lan xào tỏi

Bước 1: Nhặt lấy phần ngọn non, loại bỏ cuống cứng của rau đậu Hà Lan sau đó rửa sạch, để ráo nước. Việc để ráo hoàn toàn rất quan trọng vì sẽ giúp rau không bị nhũn khi nấu. Bóc vỏ tỏi, đập dập rồi băm nhỏ. Ớt thái thành khoanh nhỏ - nếu không thích ăn cay, bạn có thể bỏ qua nguyên liệu này.

Bước 2: Làm nóng chảo, cho dầu vào, khi dầu nóng thì thêm tỏi băm và ớt thái nhỏ vào rồi xào thơm. Ngay lập tức cho ngọn rau đậu Hà Lan đã ráo nước vào. Xào nhanh đến khi mầm đậu mềm và chuyển sang màu xanh tươi hơn. Thêm muối và tinh chất cốt gà vừa khẩu vị, xào thêm khoảng mười giây nữa rồi tắt bếp ngay lập tức. Toàn bộ quá trình nên được thực hiện nhanh, nấu quá chín sẽ khiến ảnh hưởng kết cấu và hương vị.

Loại rau thứ 3: Rau bina

Rau bina là một loại rau lá xanh rất phổ biến trong mùa đông. Mặc dù có quanh năm, nhưng rau bina mùa đông (đặc biệt là sau khi bị sương giá) sẽ có vị ngọt và giá trị dinh dưỡng cao hơn. Nó giàu carotene, vitamin C và sắt, có thể bổ âm, làm ẩm da khô, hỗ trợ nhu động ruột hoạt động tốt.

Gợi ý món ăn: Salad rau bina, miến và đậu phộng

Đây là một món trộn thanh mát kinh điển. Rau bina mềm, miến dai ngon và đậu phộng giòn tạo nên kết cấu phong phú, giúp cân bằng vị, rất kích thích vị giác. Đây là món khai vị tuyệt vời hoặc dùng kèm với đồ uống.

Nguyên liệu: 300g rau bina, 1 nắm miến dong nhỏ, 100g đậu phộng, 3 tép tỏi, 1 quả ớt (tùy khẩu vị), 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh giấm balsamic, một chút muối, đường.

Cách làm món salad rau bina, miến và đậu phộng

Bước 1: Loại bỏ gốc rồi rửa sạch rau bina. Đun sôi một nồi nước, thêm chút dầu ăn và muối vào để giúp rau giữ màu xanh tươi sau khi chần. Sau khi chần rau bina xong bạn vớt ra, thả vào chậu nước lạnh. Khi rau nguội thì vớt ra, nắm bớt nước rồi cắt khúc ngăn và cho vào âu trộn. Rửa miến cho sạch rồi thả vào nồi nước sôi chần cho chín tới rồi vớt ra, rửa lại dưới vòi nước lạnh. Sau đó cắt miến thành đoạn ngắn. Đậu phộng rang chín rồi loại bỏ lớp vỏ. Sau đó cho vào cối giã dập (hoặc dùng lưới dao dần nhẹ cho vỡ).

Bước 2: Cho tỏi băm và ớt băm vào một bát nhỏ, rồi đổ 1 thìa dầu mè đun nóng lên trên để dậy mùi thơm. Sau đó thêm nước tương, giấm balsamic, một chút muối, đường và dầu mè, rồi khuấy đều cho hòa quyện. Sau khi đã pha sốt trộn xong, bạn cho miến và phần lớn đậu phộng đã giã dập vào âu đựng rau bina. Đổ nước sốt vào và trộn đều. Sau khi bày ra đĩa, rắc phần đậu phộng còn lại lên trên để tạo độ giòn. Món này ngon nhất khi ăn ngay sau khi trộn.

Trong những ngày đông lạnh giá và thời điểm tiệc tùng liên miên dịp cuối năm, hãy đưa những loại "rau vàng" này vào thực đơn gia đình để bồi bổ năng lượng Dương. Những loại rau này không chỉ giúp bạn cân bằng khẩu vị và bổ sung dinh dưỡng mà còn chống khô da, tăng cường miễn dịch để bạn đón chào Tết Nguyên Đán thịnh vượng, sức khỏe dồi dào!