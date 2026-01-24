Hai công thức trứng hấp "quý tộc" mềm mịn như nhung, bổ dưỡng thơm ngon, cả nhà ai cũng khen ngon

Một bát trứng hấp hoàn hảo phải hội tụ đủ hai yếu tố: Diện mạo mướt mịn không tì vết và hương vị tinh tế tan ngay đầu lưỡi. Nếu món trứng hấp bào ngư gây ấn tượng bởi sự sang trọng và vị ngọt đặc trưng của biển cả, thì trứng hấp nấm bụng dê và tôm lại mang đến một bản giao hưởng thanh tao giữa vị nấm quý hiếm cùng tôm tươi giòn sần sật.

Bí quyết nằm ở "tỷ lệ vàng" 1:1.5 giữa trứng và nước, kết hợp với kỹ thuật hớt bọt kỹ lưỡng để tạo nên kết cấu mịn màng như thạch. Việc hấp trứng hai giai đoạn hấp nền trứng trước rồi mới đặt topping lên sau giúp các nguyên liệu cao cấp vừa chín tới, giữ trọn vẹn giá trị dinh dưỡng và tạo nên vẻ ngoài đẹp mắt như một tác phẩm nghệ thuật. Đây chắc chắn là lựa chọn tuyệt vời để chiều lòng cả người lớn lẫn trẻ nhỏ trong những dịp đặc biệt.

1. Trứng hấp bào ngư

Để món trứng hấp có kết cấu mướt mịn như thạch và đậm đà vị hải sản, bạn có thể thực hiện theo quy trình sau.

Đầu tiên, bạn đập một quả trứng gà vào bát, thêm một chút muối và đường để dậy vị. Sau đó, hãy dùng chính vỏ quả trứng vừa đập để đong nước: Tỷ lệ chuẩn nhất là 1 phần trứng : 1.5 phần nước (nên dùng nước ấm nhẹ để trứng mịn hơn). Sau khi khuấy tan nhẹ nhàng, bạn dùng thìa hớt sạch lớp bọt khí trên bề mặt hoặc lọc qua rây để trứng sau khi hấp không bị rỗ.

Tiếp theo, hãy dùng màng bọc thực phẩm bao kín miệng bát (có thể châm vài lỗ nhỏ) để ngăn nước ngưng tụ nhỏ xuống làm rỗ mặt trứng. Đợi khi nước trong nồi đã sôi, bạn đặt bát trứng vào và hấp ở lửa vừa trong khoảng 8 phút.

Cuối cùng, khi mặt trứng đã bắt đầu đông lại, bạn mở nắp, khéo léo xếp bào ngư (đã làm sạch) lên trên bề mặt trứng. Đậy nắp và hấp thêm khoảng 5 phút nữa cho đến khi bào ngư chín tới. Trước khi thưởng thức, bạn có thể rưới thêm một chút nước tương hải sản và hành lá thái nhỏ để món ăn thêm phần bắt mắt và thơm ngon.

2. Trứng hấp nấm bụng dê và tôm

Món trứng hấp này không chỉ đẹp mắt mà còn cực kỳ bổ dưỡng với sự kết hợp của hải sản và nấm.

Đầu tiên, bạn chuẩn bị hỗn hợp trứng bằng cách pha trứng và nước theo tỷ lệ 1:1.5, sau đó thêm một chút muối và dầu lạc/dầu ô liu để tăng độ bóng mượt. Bí quyết để mặt trứng mịn màng là phải đánh tan kỹ và dùng thìa hớt sạch lớp bọt khí phía trên trước khi mang đi hấp. Khi nước trong nồi đã sôi, bạn cho bát trứng vào hấp cách thủy trong khoảng 12 phút.

Trong lúc đợi trứng đông lại, bạn sơ chế tôm bằng cách bóc vỏ, rạch lưng lấy chỉ đen và chần sơ qua nước sôi để tôm săn lại. Sau khi trứng đã hấp đủ thời gian, bạn mở nắp và nhẹ nhàng đặt tôm cùng nấm bụng dê lên trên bề mặt trứng, sau đó đậy nắp hấp thêm 5 phút để các nguyên liệu chín đều và tỏa hương thơm. Cuối cùng, để món ăn thêm đậm đà, bạn hãy rưới lên trên vài giọt dầu lạc và một chút nước tương chuyên dụng cho món hấp (nước tương hấp cá) trước khi thưởng thức.

Chúc bạn thực hiện thành công!