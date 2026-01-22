Đây là 15 ngày tốt nhất để bồi bổ dương khí: Hãy làm món ăn này để bổ thận, dưỡng dương khí và tránh ốm

Như người ta vẫn nói, "Kế hoạch cả năm bắt đầu từ mùa xuân", và một cơ thể khoẻ mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần tốt vào mùa xuân không thể tách rời khỏi việc bồi bổ cẩn thận trong mùa đông. Trong 24 tiết khí, 15 ngày từ Đại Hàn đến đầu xuân là thời kỳ vàng để bồi bổ dương khí. Vậy chính xác thì chúng ta nên bồi bổ cái gì trong 15 ngày này? Y học cổ truyền nhấn mạnh "Mùa đông dưỡng tàng để nuôi dưỡng dương khí. Thuận theo thời tiết/mùa mà dưỡng sinh". Cũng giống như tự nhiên, năng lượng dương trong cơ thể con người cũng thuận theo quy luật này, ngủ yên vào mùa đông, và trong giai đoạn này, nó dần dần bắt đầu phục hồi. Dưỡng dương tốt vào thời điểm này có thể đảm bảo chúng ta tràn đầy năng lượng và ít bị bệnh hơn trong suốt năm tới.

Đại Hàn - tiết cuối cùng trong 24 tiết khí, đánh dấu thời kỳ cực lạnh trong ngày, khi năng lượng dương trong tự nhiên ở trạng thái ngủ yên. Ngược lại, Đầu Xuân đánh dấu sự khởi đầu của một chu kỳ tiết khí mới, khi năng lượng dương bắt đầu trỗi dậy và chuẩn bị bộc lộ. Trong quá trình chuyển tiếp từ Đại Hàn sang Đầu Xuân, năng lượng dương của cơ thể cũng thay đổi theo những thay đổi của tự nhiên. Nếu chúng ta có thể thích nghi với sự thay đổi này và nuôi dưỡng năng lượng dương một cách đúng đắn, điều đó giống như củng cố nền móng của cơ thể.

Y học cổ truyền tin rằng thận là nền tảng của tinh hoa bẩm sinh, lưu trữ âm dương nguyên thủy. Chìa khóa để bồi bổ dương khí nằm ở việc bồi bổ thận. Chỉ khi thận có đủ năng lượng dương khí, cơ thể mới có thể chống lại cái lạnh và duy trì các chức năng sinh lý bình thường. Trong giai đoạn đặc biệt 15 ngày này, có một thành phần nổi bật được ví như "thần dược" trong việc bồi bổ thận và bổ sung dương khí: Gừng.

Từ xưa, gừng được coi là một vị thuốc và gia vị quan trọng trong y học cổ truyền. Chúng ta vẫn quen với những món ăn thêm gừng giúp giữ ấm, giải cảm cho cơ thể. Trong mùa đông, khi trở về nhà sau một ngày làm việc, run rẩy vì gió lạnh, một bát canh gừng nóng hổi sẽ ngay lập tức xua tan cái lạnh và phục hồi năng lượng. Theo y học cổ truyền, gừng có tính ấm, có tác dụng làm dịu các triệu chứng bên ngoài, trừ hàn, làm ấm dạ dày và cầm nôn. Các thành phần chính của gừng là gingerol, gingerone và gingerol, có tác dụng kháng khuẩn, giải độc, làm ấm dạ dày và tăng cường chức năng lá lách. Hôm nay chúng ta hãy tận dụng đặc tính này của gừng để làm món ăn là phương thuốc tốt để chống lại cảm lạnh và bồi bổ cơ thể, tăng cường năng lượng dương - chè trôi nước gừng viên.

Nguyên liệu để làm món chè trôi nước gừng viên

300g bột nếp, 200g gừng, lượng đường nâu vừa phải.

Cách nấu món chè trôi nước gừng viên

Bước 1: Rửa sạch và gọt vỏ gừng tươi sau đó cắt nhỏ, cho vào máy xay thực phẩm, thêm lượng nước vừa đủ và xay nhuyễn thành nước gừng. Sau đó, dùng rây lọc nước gừng đã xay vào một bát lớn. Cuối cùng, vắt hết phần nước còn lại từ bã gừng để tránh lãng phí. Tiếp theo, đổ toàn bộ nước gừng vào một nồi, đun sôi trên lửa lớn, sau đó tắt bếp và để sang một bên.

Bước 2: Tiếp theo, cho bột gạo nếp vào âu, thêm nước gừng nóng vào. Lưu ý, cho từng chút một vào và khuấy đều. Lượng bột gạo nếp cho vào phải đủ để có kết cấu không bị dính tay. Sau khi nhào thành khối bột mịn, hãy vê thành một dải dài. Sau đó chia thành từng phần nhỏ rồi vo tròn thành các viên bột nhỏ mịn.

Bước 3: Đun sôi một nồi nước sau đó thả các viên bột vào. Khi nước sôi và các viên bột nổi lên trên bề mặt thì vớt các viên bột ra, thả vào tô nước lạnh để chúng mềm và dai hơn. Tiếp theo, bạn thêm lượng nước vừa đủ vào nồi cùng vài lát gừng. Sau đó thêm 2-3 muỗng canh đường nâu vào, bật bếp rồi khuấy cho đến khi đường tan hết, nước sôi. Sau đó, thả các viên bột đã luộc trước đó vào nấu thêm khoảng 5-7 phút, đến khi vị ngọt của đường nâu hoà quyện, thấm vào lớp vỏ ngoài của các viên bột. Món ăn hoàn thành, từng viên bột mềm, dai, thơm và ngọt – thực sự ngon tuyệt!

Lợi ích của món chè trôi nước gừng viên: Tác dụng nổi bật nhất là làm ấm cơ thể và xua tan cảm lạnh. Trong mùa rét đậm, nhiệt độ giảm mạnh, khiến cơ thể dễ bị nhiễm các tác nhân gây cảm lạnh. Gừng trong các viên bột có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, giúp cơ thể nhanh chóng ấm lên. Giống như có một chiếc lò sưởi nhỏ đang cháy bên trong cơ thể, xua tan cái lạnh.

Món ăn này cũng có thể điều hòa dạ dày và ruột nhờ đặc tính ấm và kháng viêm của gừng. Đối với một số người có dạ dày và ruột yếu, ăn một bát chè trôi nước gừng viên có thể làm giảm khó chịu ở dạ dày và thúc đẩy tiêu hóa. Nó giống như một người bảo vệ nhỏ chu đáo cho dạ dày và ruột, bảo vệ sức khỏe đường tiêu hóa của chúng ta. Hơn nữa, gừng còn có tác dụng làm sảng khoái nhất định. Khi bạn cảm thấy buồn ngủ, uể oải vào buổi sáng mùa đông, một bát chè trôi nước gừng viên có thể ngay lập tức giúp bạn tỉnh táo và bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng.

Cách thưởng thức chè trôi nước gừng viên: Với món ăn này bạn có thể dùng một bát nhỏ cho bữa sáng, ăn cùng bánh mì hoặc bánh bao hấp, để bắt đầu một ngày mới thật tốt. Hơi ấm của món ăn có thể khiến bạn cảm thấy ấm cúng ngay cả trong một buổi sáng lạnh giá. Vào buổi chiều, hãy nấu một nồi chè trôi nước gừng viên, mời vài người bạn đến và cùng nhau thưởng thức rồi trong lúc trò chuyện. Món ăn này đóng vai trò như chất xúc tác cho những buổi tụ họp, làm cho bầu không khí trở nên hài hòa và vui vẻ hơn. Nếu bạn cảm thấy lạnh và mệt mỏi sau khi tập thể dục, món ăn này cũng là một lựa chọn tốt. Nó có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng, giúp bạn phục hồi sức lực nhanh chóng.

15 ngày từ khi bắt đầu tiết Đại hàn đến đầu xuân là thời gian tuyệt vời để bồi bổ dương khí. Chúng ta nên tận dụng tối đa giai đoạn này, sử dụng món chè trôi nước gừng viên kết hợp với lối sống lành mạnh và tập thể dục hợp lý để bổ sung dương khí cho thận, chuẩn bị cho sức khỏe tốt trong năm tới, đảm bảo tràn đầy năng lượng và ít bị ốm.