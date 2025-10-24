Từ hôm nay nên ăn loại rau này nhiều hơn để bổ dương khí, nhuận tràng và tăng miễn dịch: 3 món ngon dễ nấu

Ngày 23 tháng 10, tiết cuối cùng trong 24 tiết khí bắt đầu - tiết Sương Giáng (tiết khí cuối cùng của mùa thu). Đây là thời điểm giao mùa giữa thu và đông, sau tiết Sương Giáng, chúng ta chính thức bước vào mùa đông giá lạnh. Bắt đầu từ tiết Sương Giáng, thời tiết sẽ dần trở nên lạnh hơn. Trong chế độ ăn uống hàng ngày, chúng ta nên bổ sung nhiều thực phẩm giàu năng lượng Dương (những thực phẩm có tính nóng, ấm, vị cay, ngọt, có màu sáng, giúp bổ dương, tăng cường sức khỏe và sức đề kháng). Chỉ khi cơ thể có năng lượng Dương đầy đủ mới nâng cao khả năng miễn dịch và cải thiện thể lực.

Ngoài ra, trong cuốn sách y học cổ "Đông y bảo giám", rau hẹ được ghi nhận là "rau của gan", có tác dụng cải thiện chức năng gan và hỗ trợ giải độc, rất tốt cho sức khỏe, tăng cường năng lượng. Rau hẹ cũng rất giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất giúp tăng cường chức năng tiêu hóa và kích thích ruột, làm cho phân di chuyển dễ dàng hơn.

Hẹ là một loại rau dễ sinh trưởng và phát triển, có thể ăn quanh năm, nhưng nguồn cung cấp của chúng thay đổi theo mùa. Nhìn chung, mùa thu và mùa đông là thời điểm hẹ xuất hiện trên thị trường với số lượng lớn. Về mặt trồng trọt, hẹ được trồng vào mùa xuân, từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 4, sẽ phát triển và lá dài ra trong một khoảng thời gian, sau đó sẽ trưởng thành và được thu hoạch vào mùa hè.

Trong khi đó, hẹ trồng vào mùa thu, từ giữa tháng 8 đến cuối tháng 9, thích hợp để thu hoạch vào mùa đông và mùa xuân. Đặc biệt là sau thời kỳ Sương Giáng, khi thời tiết chuyển lạnh, cây hẹ phát triển chậm lại, hẹ sẽ có hương thơm đặc biệt và chất lượng tốt hơn.

Rau hẹ thường được bán với giá rất rẻ, khoảng 25.000-30.000 đồng/kg, bạn có thể dễ dàng mua được ở các chợ dân sinh hoặc siêu thị. Dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn ba 3 món ăn ngon với nguyên liệu chính là hẹ thơm ngon, hương vị khác biệt.

1. Trứng chiên xào rau hẹ

Nguyên liệu: 1 nắm rau hẹ, 3 quả trứng gà, một chút muối, rượu nấu ăn, một chút gừng

Cách làm món trứng chiên xào rau hẹ

Bước 1: Rửa sạch rau hẹ, để ráo nước rồi cắt thành khúc ngắn. Đập trứng vào bát, thêm chút muối và 1/2 thìa canh rượu nấu ăn và chút nước vào, đánh đều cho đến khi hòa quyện. Gừng đem gọt bỏ vỏ, thái nhỏ để dùng sau. Đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi thêm một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng khoảng 80%, đổ trứng vào và chiên cho đến khi vàng đều hai mặt. Dùng phới dẹt cắt trứng thành các miếng nhỏ, lấy ra để riêng.

Bước 2: Tiếp theo bạn cho thêm một chút dầu ăn vào chảo, thêm gừng băm nhỏ vào xào thơm. Sau đó bạn cho rau hẹ đã cắt khúc vào, nêm thêm chút muối rồi xào trên lửa lớn trong khoảng 30 giây. Sau đó cho trứng chiên vào, xào đều nhanh tay. Thêm chút đường cho đậm đà trước khi tắt bếp, đảo đều. Hẹ rất nhanh chín, không nên xào quá lâu, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hương vị.

2. Thịt heo thái sợi xào rau hẹ

Nguyên liệu: 200g thịt heo, 1 nắm rau hẹ, 1 thìa canh bột năng, nước tương, dầu hào, bột tiêu, một chút muối, bột nấm hương tươi.

Cách làm món thịt heo thái sợi xào rau hẹ

Bước 1: Thịt nạc thăn bạn rửa sạch sau đó thái thành dạng sợi dài, nhỏ. Cho thịt heo vào bát, thêm 1 thìa canh nước tương, một chút dầu hào, bột rồi trộn đều. Sau đó bạn thêm bột năng vào, tiếp tục trộn cho hòa quyện. Sau đó thêm chút dầu ăn vào, trộn đều để khóa ẩm. Ướp thịt trong khoảng 15 phút. Rau hẹ nhặt bỏ lá úa, rửa sạch, để ráo nước rồi cắt thành các khúc ngắn, để riêng.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, cho một chút dầu ăn vào, đun nóng. Khi dầu nóng khoảng 60-70%, cho thịt heo thái sợi vào xào cho đến khi chín, lấy ra bát, để dùng sau. Tiếp đó bạn cho rau hẹ vào chảo, thêm chút muối, xào đều trong khoảng 30 giây. Tiếp đó cho thịt heo thái sợi đã xào vào, đảo đều cùng rau hẹ đến khi chín, nêm nếm thêm chút bột nấm hương tươi rồi lấy ra đĩa.

3. Trứng bác rau hẹ và tôm

Nguyên liệu: 250-300g tôm đã bóc vỏ, 1 nắm rau hẹ, 2-3 quả trứng, một chút gừng thái sợi, bột tiêu, dầu ăn, nước tương hải sản.

Cách làm món trứng bác rau hẹ và tôm

Bước 1: Rau hẹ nhặt bỏ lá vàng, úa rồi rửa sạch, cắt thành khúc ngắn. Tôm bạn có thể dùng loại đông lạnh hoặc tôm tươi đã được bóc bỏ vỏ, rút chỉ sống lưng. Đập trứng vào bát, thêm một chút muối và nước rồi đánh đều. Sau đó đặt chảo lên bếp, thêm chút dầu ăn vào, đun nóng. Khi dầu nóng khoảng 80%, cho trứng vào bác đến khi đông lại thì lấy ra đĩa, để dùng sau.

Bước 2: Tiếp đó bạn cho tôm vào chảo, xào nhanh tay đến khi chuyển màu. Sau đó bạn nêm rượu nấu ăn và 1 thìa canh nước tương hải sản, một ít gừng thái nhỏ, tiếp tục xào trong 30 giây. Sau đó bạn cho rau hẹ vào xào cùng trong 1-2 phút, cho đến khi hẹ chín.

Bước 3: Sau khi tôm và rau hẹ đã chín, bạn cho trứng bác vào, đảo đều. Cuối cùng, dọn món ăn ra đĩa là có thể thưởng thức món ăn thơm ngon này.

Rau hẹ không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, giúp tăng cường năng lượng dương, cải thiện chức năng gan và tăng cường sức đề kháng. Từ trứng chiên xào rau hẹ đến thịt heo xào và trứng bác cùng tôm, mỗi món ăn đều mang hương vị đặc biệt và dễ chế biến tại nhà. Hãy cùng thử sức với những công thức đơn giản và ngon miệng này nhé!