Người xưa rất ít ăn món này dịp Tết vì “hao tài”, thế mà không hiểu sao giờ nhà nào cũng có

Nếu đặt mâm cơm ngày Tết của nhiều gia đình hiện nay cạnh mâm cơm Tết vài chục năm trước, sự khác biệt dễ thấy nhất không nằm ở món cao sang hay đắt tiền, mà ở tần suất xuất hiện của các món chiên rán. Ngày xưa, người lớn tuổi thường khá dè dặt với những món nhiều dầu mỡ trong dịp đầu năm. Còn bây giờ, trước Tết cả tuần, không ít nhà đã chiên sẵn nem, chả, thịt rán rồi trữ đầy tủ lạnh để ăn dần cho tiện.

Theo quan niệm dân gian, người xưa rất ít ăn các món chiên rán dịp Tết vì cho rằng những món này dễ làm “tán khí”, lâu dần sinh cảm giác hao tài, hao lực. “Hao tài” ở đây không phải mất tiền ngay lập tức, mà là trạng thái sinh khí bị tiêu hao, con người khó giữ được sự nhẹ nhõm, minh mẫn trong những ngày đầu năm.

Vì sao món chiên rán bị cho là dễ “tán khí”?

Ảnh minh họa

Tết được xem là thời điểm đón khí mới, nên ăn uống cần hướng đến sự cân bằng và thanh nhẹ. Trong khi đó, món chiên rán lại được chế biến ở nhiệt độ cao, nhiều dầu mỡ, ăn vào dễ gây cảm giác nặng người, ì trệ. Khi những món này xuất hiện liên tục trong nhiều ngày, sinh khí khó lưu thông, cơ thể dù không làm việc nặng vẫn dễ mệt mỏi.

Người xưa quan sát rất kỹ những thay đổi này qua sinh hoạt hằng ngày. Chính từ trải nghiệm đó mà họ hình thành thói quen hạn chế các món nhiều dầu mỡ trong dịp đầu năm, đặc biệt là không ăn dồn dập nhiều ngày liền.

Từ món điểm xuyết thành món “nhà nào cũng có”

Ngày trước, điều kiện sinh hoạt còn hạn chế, dầu mỡ không dư dả, việc chiên rán cũng tốn công nên các món này chỉ xuất hiện vừa phải, ăn trong ngày là hết. Ngày nay, nhịp sống bận rộn cùng tủ lạnh lớn, ngăn đá sâu khiến nhiều gia đình chọn cách làm sẵn cho tiện.

Nem rán, chả rán, thịt chiên được làm một lần với số lượng lớn, cất ngăn đá rồi hâm lại dần trong nhiều ngày. Chính sự lặp lại này khiến món ăn vốn chỉ nên điểm xuyết trở thành món chủ lực trên mâm cơm ngày Tết.

Cần nói rõ rằng, món chiên rán không phải nguyên nhân trực tiếp khiến hao tài. Nhưng theo phong thủy đời sống, khi ăn uống thiếu cân bằng, cơ thể dễ rơi vào trạng thái nặng nề, tinh thần chậm chạp. Khi con người không ở trạng thái tốt, việc giữ năng lượng tích cực cho công việc, tiền bạc và các mối quan hệ cũng trở nên khó khăn hơn.

Không ít gia đình nhận ra rằng, sau vài ngày Tết, dù ăn uống rất đầy đủ nhưng lại thấy người nặng, dễ buồn ngủ, thiếu hứng khởi. Xét kỹ, bữa ăn chủ yếu xoay quanh các món chiên rán, ít rau xanh, ít canh nóng, đồ ăn lại hâm đi hâm lại nhiều lần.

Ảnh minh họa

Ăn thế nào để vẫn có Tết mà không nặng người?

Người xưa không kiêng tuyệt đối món chiên rán, mà chỉ ăn đúng lúc, đúng mức. Những món nhiều dầu mỡ luôn được cân bằng bằng canh thanh, rau luộc và được nấu vừa đủ để giữ sự tươi mới. Tinh thần này đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Giữ Tết đủ đầy không đồng nghĩa với việc tích trữ quá nhiều. Khi biết tiết chế, xen kẽ những món nhẹ nhàng, gian bếp sẽ bớt nặng mùi dầu mỡ, cơ thể cũng dễ chịu hơn.

Có lẽ vì những trải nghiệm đời sống đó mà người xưa mới dè dặt với món chiên rán trong dịp Tết. Còn ngày nay, khi gần như nhà nào cũng có, điều quan trọng không phải là kiêng kỵ, mà là ăn sao cho hợp lý.

Tết không chỉ là mâm cơm đủ món, mà còn là cảm giác nhẹ người, nhẹ lòng để bước sang năm mới một cách hanh thông và dễ chịu hơn.