Món ăn này bổ dưỡng, ngon miệng, nước dùng lại rất tuyệt để nấu mì

Món ăn này là thịt bò hầm cà rốt, một sự kết hợp hoàn hảo giữa rau và thịt. Thịt bò được coi là loại thịt tốt nhất, giàu chất dinh dưỡng. Thêm cà rốt vào sẽ tăng thêm một lớp dinh dưỡng tuyệt vời. Bạn nên biết rằng caroten trong cà rốt là chất tan trong chất béo, và nó dễ dàng được cơ thể hấp thụ hơn khi kết hợp với dầu. Hầm chúng với nhau là một sự kết hợp đôi bên cùng có lợi, vừa ngon miệng lại vừa bổ dưỡng.

Không để mất thêm thời gian nữa, ngày dưới đây chúng tôi xin chia sẻ công thức món thịt bò hầm cà rốt. Món ăn này mềm, đậm đà và bổ dưỡng. Xem các bước chi tiết bên dưới:

Nguyên liệu làm món thịt bò hầm cà rốt

500g thịt ức bò (hoặc sườn bò, 1-2 củ cà rốt, hành lá, gừng và tỏi (tùy lượng), ớt khô (tùy thích nếu muốn ăn cay), 2 hoa hồi, 2 lá nguyệt quế, 2 lát rễ đương quy, nước tương, nước tương đen, bột tiêu trắng (tùy lượng), dầu ăn, gói gia vị thịt bò kho.

Cách làm món thịt bò hầm cà rốt

Bước 1: Rửa sạch rồi thái thịt ức bò, sau đó ngâm trong nước khoảng 1 giờ, thay nước vài lần để giúp loại bỏ bớt máu và giảm mùi tanh. Sau khi ngâm, cắt thịt bò thành từng miếng to và cho vào nồi. Thêm nước và vài lát gừng, rồi đun sôi trên lửa lớn. Vớt bọt trên mặt nước ngay lập tức. Tiếp tục đun sôi trên lửa lớn khoảng 5 phút. Sau đó, vớt thịt bò ra và rửa lại với nước ấm để loại bỏ bọt còn sót lại. Cà rốt, đem gọt vỏ và cắt thành miếng. Chuẩn bị và sơ chế sẵn các loại gia vị.

Bước 2: Sau khi chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu, bạn có thể bắt đầu nấu. Cho một lượng dầu ăn vừa đủ vào chảo và đun nóng ở lửa nhỏ. Đầu tiên, cho các lát gừng vào dầu và chiên cho đến khi hơi vàng. Sau đó, cho các nguyên liệu khác vào, bao gồm hành lá, tỏi, ớt khô hoa hồi, lá nguyệt quế, rễ đương quy, gói gia vị thịt bò kho. Xào ở lửa vừa nhỏ cho đến khi thơm và dầu chuyển sang màu đỏ. Tiếp theo, đổ một lượng nước sôi vừa đủ vào, nêm thêm chút nước tương, nước tương đen, bột và tiêu cho vừa ăn và tạo màu. Khuấy đều và đun sôi ở lửa lớn trong 1 hoặc 2 phút rồi tắt bếp.

Bước 3: Tốt nhất nên dùng nồi áp suất để hầm thịt bò; nếu không, sẽ mất ít nhất một tiếng rưỡi nếu dùng nồi thông thường. Sau khi chần và rửa sạch thịt bò, cho trực tiếp vào nồi áp suất. Sau đó, đổ phần nước dùng vừa nấu vào cùng với tất cả các loại gia vị, hành lá, gừng, v.v..., vào nồi áp suất. Đậy nắp và nấu trên lửa lớn cho đến khi kín hơi, sau đó giảm lửa nhỏ và tiếp tục nấu trong 15 phút.

Bước 4: Sau 15 phút, tắt bếp và xả áp suất. Khi đã mở nắp, dùng rây để lọc bỏ hết hoa hồi, hành lá, lá nguyệt quế... trong nước dùng. Sau đó cho cà rốt thái miếng vào nồi, đảo nhanh, đậy nắp lại và nấu trên lửa lớn trong khoảng 7-10 phút nữa, đến khi cà rốt chín mềm thì tắt bếp. Món ăn đã sẵn sàng, bạn lấy ra bát là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món thịt bò hầm cà rốt

Đây là một món ăn thực sự ngon miệng và bổ dưỡng, hoàn hảo cho bữa cơm mùa thu. Thịt bò mềm và ngon, phù hợp cho cả người già và trẻ em. Nước dùng cũng rất tuyệt vời để nấu mì, chắc chắn đáng để thử! Bạn có thể dùng thịt ức bò hoặc sườn bò để nấu món ăn này.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món thịt bò hầm cà rốt!