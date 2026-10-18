Không phải hấp hay nấu canh, đây là 3 cách nấu khoai môn dễ mà mềm thơm, rất ngon lại tốt cho lá lách và dạ dày

Vào mùa thu, khoai môn cũng chính thức bước vào giai đoạn thu hoạch với chất lượng thơm ngon nhất. Khoai môn có kết cấu mềm mịn như bột và hương thơm thoang thoảng.

Y học cổ truyền tin rằng khoai môn giúp tăng cường chức năng lá lách và bổ sung các chất thiếu hụt. Khoai môn giàu chất xơ, tạo cảm giác no lâu, ít chất béo và dễ tiêu hóa, phù hợp cho cả người già và trẻ em. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ 3 món ăn khác nhau từ khoai môn, mỗi món đều ngon và độc đáo.

1. Sườn heo kho khoai môn

Điểm nổi bật về sức khỏe: Khoai môn hấp thụ hương thơm của thịt, sườn mềm và không ngấy, khoai môn mịn và béo ngậy, sự kết hợp hoàn hảo giữa thịt và rau, một món ăn thịnh soạn cho bữa ăn mùa thu và mùa đông.

Nguyên liệu: Khoai môn, sườn heo, vài lát gừng, lượng muối vừa đủ.

Cách làm món sườn heo kho khoai môn

Cho sườn heo đã rửa sạch vào nồi nước, thêm gừng thái lát, chần qua và hớt bọt, sau đó vớt ra và rửa sạch. Cho một ít dầu ăn vào nồi, đun nóng, chiên sơ sườn cho đến khi hơi vàng nâu, sau đó thêm nước sôi và ninh nhỏ lửa trong 40 phút. Gọt vỏ và cắt khoai môn thành từng miếng, cho vào nồi và tiếp tục ninh trong 20 phút. Nêm một chút muối và đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại.

Mẹo: Cho khoai môn vào sau cùng để tránh bị nát trong khi nấu; đeo găng tay khi xử lý khoai môn sống để tránh kích ứng da.

2. Cháo khoai môn rau xanh

Điểm nổi bật về sức khỏe: Nhẹ nhàng và sảng khoái, món khoai môn béo ngậy kết hợp với rau xanh có hàm lượng chất béo thấp, thanh mát và tốt cho dạ dày.

Nguyên liệu: Khoai môn, cải thìa, một ít tôm khô, một chút muối.

Cách nấu cháo khoai môn rau xanh

Gọt vỏ và thái hạt lựu khoai môn, sau đó hấp trong 15 phút cho đến khi mềm. Cho nước vào nồi, thêm tôm khô rồi đun sôi. Sau đó thêm khoai môn thái hạt lựu rồi nghiền nhuyễn, rồi đun nhỏ lửa cho đến khi súp sánh lại. Cắt nhỏ rau xanh và nấu trong nồi khoảng 2 phút. Thêm một chút muối để tăng hương vị, sau đó lấy ra bát tô và thưởng thức.

Mẹo: Đừng thêm quá nhiều gia vị; hãy làm nổi bật hương vị mềm mại và thơm tự nhiên của khoai môn.

3. Khoai môn chiên dầu hành

Lợi ích sức khỏe: Món ăn có vị đậm đà, thơm ngon, kết cấu mềm mịn như bột và hương thơm của hành lá. Cách làm nhanh chóng, dễ dàng và rất thích hợp dùng kèm với các món ăn khác.

Nguyên liệu: Khoai môn, hành lá, dầu ăn.

Cách làm món khoai môn chiên dầu hành

Gọt vỏ khoai môn, thái lát mỏng và hấp trong 10 phút cho đến khi chín tới. Làm nóng chảo với một ít dầu, cho các lát khoai môn vào và chiên trên lửa nhỏ cho đến khi cả hai mặt hơi vàng. Rắc hành lá thái nhỏ và một chút muối lên trên, đảo đều vài lần rồi tắt bếp.

Mẹo: Chọn khoai môn dẻo, vì nó sẽ không dễ bị nát khi chiên và sẽ có kết cấu tốt hơn.

Khoai môn tốt cho lá lách và dạ dày, có thể thay thế một số thực phẩm chính. Tuy nhiên, cần cẩn thận không ăn quá nhiều cùng một lúc vì có thể gây đầy hơi; hãy đảm bảo khoai môn được nấu chín kỹ, vì khoai môn sống có thể gây kích ứng.