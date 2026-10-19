5 món ăn nên nấu luân phiên cho con bạn, rất tốt cho lá lách, giúp dưỡng ẩm, thúc đẩy hấp thu dưỡng chất

Mùa thu đến, nhiều bậc phụ huynh lo lắng về thói quen ăn uống của con cái. Ngay cả khi đến giờ ăn, chúng cũng ăn uống chậm chạp, chỉ ăn một vài miếng rồi đặt đũa xuống và từ chối ăn thêm dù được dỗ dành. Phản ứng đầu tiên của nhiều người là cho rằng con mình kén ăn, hoặc họ cảm thấy cần phải nhanh chóng nấu thịt và cung cấp thức ăn bổ dưỡng để giúp con tăng cân vào mùa thu.

Hệ tiêu hóa của trẻ em thực chất nhạy cảm hơn người lớn. Sau khi mùa thu đến, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tăng lên, không khí trở nên khô hơn, khiến trẻ dễ bị khô họng, có vị đắng trong miệng và khả năng tiêu hóa giảm sút. Việc ép trẻ ăn những thức ăn nặng, nhiều dầu mỡ vào thời điểm này không những không kích thích được khẩu vị mà còn dễ dẫn đến ứ đọng thức ăn, gây thêm gánh nặng cho hệ tiêu hóa khi trẻ được cung cấp quá nhiều chất dinh dưỡng.

5 món ăn này rất dễ làm, phù hợp cho trẻ em vào mùa thu. Cách chế biến đều nhẹ nhàng và thanh mát, tập trung vào việc tăng cường chức năng tỳ vị và dưỡng ẩm. Nguyên liệu đều dễ dàng tìm thấy ở chợ, và cách chế biến không phức tạp. Luân phiên các món ăn này sẽ giúp trẻ tránh cảm giác ngán ngẩm với cùng một món.

1. Củ sen hấp thịt băm

Củ sen tươi vào mùa thu là ngon nhất, có tính mát khi ăn sống, nhưng trở nên dịu nhẹ hơn nhiều sau khi hấp, giúp bổ tỳ vị. Kết hợp với một ít thịt băm nạc, món ăn này ít dầu mỡ và có độ tươi ngon, hương thơm tự nhiên sau khi hấp, khác với vị đậm đà của thịt.

Nạo hoặc thái nhỏ củ sen, trộn với thịt nạc băm nhỏ, thêm một ít nước tương và vài giọt dầu mè, thêm một ít bột bắp rồi trộn đều. Trải đều hỗn hợp lên đĩa và hấp trong 20 phút. Đảm bảo thịt được băm nhỏ để trẻ nhỏ không bị nghẹn. Nêm nếm gia vị vừa phải, tận dụng vị ngọt tự nhiên của củ sen; tránh cho quá nhiều nước sốt.

Món ăn này không phụ thuộc vào việc trẻ có thích thịt hay không. Vị ngọt của củ sen có thể trung hòa mùi thịt, và kết cấu mềm mại của nó làm cho món ăn ngon miệng hơn. Ngay cả khi trẻ không có khẩu vị tốt, chúng vẫn sẽ sẵn lòng ăn thêm vài miếng.

2. Củ mài hầm, bí đỏ và đậu phụ non

Củ mài và bí đỏ đều là những nguyên liệu tuyệt vời để bồi bổ tỳ vị. Khi hầm cùng đậu hũ mềm, nước dùng sẽ trong và ngọt, các nguyên liệu mềm, hầu như không cần nhai. Gọt vỏ và thái hạt lựu củ mài và bí đỏ. Đầu tiên, băm một ít thịt nạc rồi xào đến khi đổi màu, thêm lượng nước sôi vừa phải vào. Sau đó cho củ mài và bí đỏ vào nồi, ninh nhỏ lửa một lúc cho đến khi cả hai nguyên liệu mềm. Sau đó, cho đậu phụ non vào và tiếp tục ninh nhỏ lửa khoảng 10 phút.

Chỉ thêm một chút muối sau khi nấu xong; tránh thêm các gia vị khác. Đậu phụ giàu protein, nhưng đừng cho trẻ em ăn quá nhiều cùng một lúc, vì có thể gây đầy hơi. Nhớ đeo găng tay khi gọt vỏ khoai lang để tránh nhựa khoai gây kích ứng da và ngứa ngáy.

3. Bí đao hấp củ hoa huệ và tôm

Nhiều trẻ em thường xuyên bị ho khan và khô miệng, khô mũi vào mùa thu. Món ăn này rất hiệu quả trong việc dưỡng ẩm cho vùng da khô. Bí đao có hàm lượng nước cao, củ sen tươi làm dịu cổ họng, và tôm cung cấp protein chất lượng cao. Toàn bộ món ăn sau khi hấp rất nhẹ nhàng và thanh mát. Cắt bí đao thành từng lát mỏng và xếp ở đáy đĩa. Đặt củ sen đã ngâm và rửa sạch lên trên, sau đó bóc vỏ và cắt nhỏ tôm rồi xếp lên trên. Hấp trong 15 phút sau khi nước sôi. Rắc một chút muối trước khi dùng.

Lưu ý quan trọng: Trẻ em dị ứng với tôm hoặc hải sản tuyệt đối không được ăn món này. Cắt tôm thành từng miếng nhỏ để tránh trẻ nuốt phải miếng lớn và bị nghẹn. Không nên hấp quá lâu, nếu không tôm sẽ bị dai, kết cấu sẽ không ngon và trẻ em sẽ không thích.

4. Súp thịt nạc hầm táo và táo gai

Nhiều trẻ em không thích ăn, không phải vì thiếu chất dinh dưỡng, mà vì khó tiêu. Một lượng nhỏ quả táo gai có thể giúp giảm chứng khó tiêu, và táo có vị ngọt tự nhiên. Khi hầm với thịt nạc, nó trở thành một món canh thịt thanh nhẹ, chứ không chỉ là một thức uống ngọt. Chỉ cần 2-3 lát táo gai là đủ; quá nhiều có thể gây kích ứng axit dạ dày. Bỏ lõi và thái nhỏ táo, chần thịt nạc để loại bỏ tạp chất, và ninh tất cả các nguyên liệu với lửa nhỏ trong 40 phút.

Không cần thêm đường; bản thân táo đã đủ ngọt. Món súp này phù hợp cho trẻ em bị đầy hơi, hôi miệng hoặc cảm thấy no sau khi ăn chỉ một lượng nhỏ. Trẻ em có nhiều axit dạ dày hoặc dễ bị trào ngược axit không nên uống súp này thường xuyên.

5. Bông cải xanh xào củ mài thái lát

Nếu bạn đang tìm kiếm một món ăn chay nhanh chóng và dễ làm, đây là sự lựa chọn hoàn hảo. Củ mài bổ dưỡng cho lá lách và dạ dày, trong khi bông cải xanh giàu vitamin. Xào trên lửa lớn giúp giữ được độ giòn và mềm của các nguyên liệu, ngăn món ăn bị nhạt nhẽo. Cắt củ mài thành lát và ngâm trong nước để loại bỏ lớp nhớt trên bề mặt; tách bông cải xanh thành những nhanh nhỏ, rửa sạch và chần sơ qua trong 1 phút trước khi xào.

Đun nóng một ít dầu trong chảo, xào sơ củ mài, sau đó cho bông cải xanh và một chút muối vào. Đảo nhanh và tắt bếp. Không nên nấu quá lâu; nếu bông cải xanh quá mềm và chuyển sang màu vàng, kết cấu sẽ bị ảnh hưởng, và trẻ em có thể sẽ không thích ăn.

Khi nấu ăn cho trẻ em, hãy nhớ giảm lượng muối và đường, và hạn chế sử dụng các loại nước sốt có vị đậm. Mùa thu là thời gian bồi bổ tỳ vị. Hãy ngừng cho trẻ ăn khi chúng đã no khoảng 70%, vì ăn quá nhiều dễ dẫn đến khó tiêu. Khi thời tiết đẹp, hãy đưa trẻ đi chạy bộ vào buổi tối. Tập thể dục sẽ cải thiện tiêu hóa và tự nhiên tăng cảm giác thèm ăn của trẻ.