Khoai tây đừng nấu canh nữa, kết hợp với nguyên liệu này rồi xào thì ngon "thổi bay nồi cơm"

Nhiều người thích ăn nấm vào mùa thu, nhưng thường bỏ qua nấm nameko (còn gọi là nấm vảy; nấm trân châu)! Loại nấm này được mệnh danh là "ngọc trai của các loại nấm". Nó có hương thơm tươi mát tự nhiên và kết cấu mềm mịn. Nấm nameko nổi bật với đặc trưng lớp màng gelatin tự nhiên phủ trên mũ nấm tạo cảm giác trơn nhớt, bóng mượt.

Nấm nameko bổ dưỡng hơn nhiều so với nấm hương và nấm sò thông thường. Chúng cực kỳ giàu protein thô, đồng thời cũng giàu chất xơ, vitamin B và nhiều nguyên tố vi lượng khác. Hơn nữa, chúng ít calo nên sẽ không gây béo phì.

Làm thế nào để chế biến nấm nameko ngon? Thật ngạc nhiên, khoai tây lại là sự kết hợp hoàn hảo với chúng, bổ sung cho nhau về mặt dinh dưỡng. Không cần gia vị phức tạp; chỉ cần xào đơn giản sẽ tạo ra món ăn ít béo, tươi mát, không ngấy, mềm, đậm đà và rất ngon khi ăn kèm với cơm. Đây là món ăn không thể thiếu trong mỗi gia đình, và bạn nhất định không nên bỏ lỡ món xào đơn giản này trên bàn ăn mùa thu của mình!

Nguyên liệu làm món nấm nameko xào khoai tây

250g nấm nameko tươi, 1 củ khoai tây to, 1 quả ớt ngọt xanh, 100g thịt ba chỉ, dầu ăn và muối vừa đủ, 1 cây hành lá, 3 tép tỏi, 2 lát gừng, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, một chút đường.

Cách làm món nấm nameko xào khoai tây

Bước 1: Rửa nấm nameko với nước, để ráo, sau đó gọt vỏ và rửa sạch khoai tây. Cắt khoai tây thành lát và rửa sạch với nước để loại bỏ tinh bột. Điều này sẽ giúp khoai tây không bị dính vào chảo khi xào. Rửa và thái thịt ba chỉ thành các lát mỏng. Cắt bỏ cuống ớt chuông, loại bỏ hạt rồi thái thành miếng vừa ăn. Thái nhỏ hành lá, băm nhỏ gừng và tỏi.

Bước 2: Cho nước vào nồi và đun sôi. Cho nấm nameko vào chần sơ. Sau khi nước sôi trở lại, vớt nấm nameko ra và cho vào nước lạnh để làm nguội. Vớt khỏi nước và để ráo. Việc chần nấm nameko trước khi xào có thể loại bỏ mùi và tạp chất của nấm. Làm nóng dầu trong chảo, cho thịt ba chỉ vào xào đến khi thịt ba chỉ tiết ra dầu. Cho hành lá, gừng và tỏi vào xào đến khi dậy mùi thơm.

Bước 3: Cho khoai tây thái lát vào và xào trong 1-2 phút. Thêm nấm nameko đã chần vào và đảo đều. Thêm muối, dầu hào, nước tương, một ít đường và nửa bát nước. Nấu các nguyên liệu trong 1-2 phút rồi nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn. Cho các lát ớt chuông ngọt xanh vào, đảo đều, tắt bếp và dọn ra. Món khoai tây xào nấm đã sẵn sàng.

Thành phẩm món nấm nameko xào khoai tây

Món khoai tây xào nấm nameko này sử dụng những nguyên liệu thông dụng và dễ tìm, lại nhanh chóng và dễ làm, chỉ mất vài phút là sẵn sàng để thưởng thức. Chỉ cần một miếng cắn, bạn sẽ cảm nhận được khoai tây mềm, thơm ngon và nấm nameko giòn ngọt thơm lừng - một món ăn tuyệt vời để thưởng thức cùng cơm mỗi ngày.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món nấm nameko xào khoai tây!