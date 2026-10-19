Đây là một mẹo giúp rã đông cá chỉ trong 2 phút, giúp cá tươi ngon như cá sống!

Nhiều gia đình có thói quen trữ cá đông lạnh trong tủ đông quanh năm, và khi muốn ăn, việc đầu tiên họ làm là ngâm cá trong chậu nước để rã đông. Đây là thói quen mà hầu hết mọi người đã thực hiện trong nhiều năm, nghĩ rằng ngâm nước sẽ làm rã đông cá nhanh chóng và đơn giản. Tuy nhiên, nhiều người nhận thấy rằng cá ngâm nước sẽ trở nên mềm nhũn và dễ bị nát khi nấu chín, có mùi tanh nồng, và khi nấu canh sẽ làm cho nước dùng bị đục, dẫn đến vị khó ăn. Một số loại cá, nếu ngâm quá lâu, sẽ trở nên dính trên bề mặt, khiến chúng khó ăn.

Nhiều người cho rằng ngâm cá đông lạnh trực tiếp trong nước chỉ làm thay đổi kết cấu một chút và không ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, việc ngâm cá đông lạnh trực tiếp trong nước không chỉ làm hỏng kết cấu mà còn gây mất chất dinh dưỡng và tiềm ẩn rủi ro về an toàn thực phẩm. Hôm nay, chúng tôi sẽ giải thích lý do tại sao không nên ngâm cá đông lạnh trong nước để rã đông và chia sẻ một phương pháp rã đông nhanh chóng và hiệu quả. Khi đã thành thạo, chỉ trong vài phút, cá sẽ mềm, chắc và có vị gần giống như cá tươi sống.

Chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi cốt lõi: Tại sao không thể ngâm cá đông lạnh trực tiếp trong nước?

Khi đông lạnh, các tinh thể băng nhỏ li ti hình thành bên trong tế bào cá, nâng đỡ các thớ thịt cá. Nếu cá được ngâm trực tiếp trong nước, một lượng lớn nước sẽ thấm vào tế bào cá, và protein, axit amin và các chất umami bên trong cá sẽ hòa tan vào nước. Sau khi cá rã đông, các tế bào cá bị vỡ do nước, làm cho thịt cá mềm và nhão. Khi chiên, da cá sẽ bị rách, thịt cá sẽ bị nát, mùi tanh sẽ nồng hơn, và hương vị umami ban đầu sẽ bị mất đi trực tiếp vào nước.

Ngoài ra còn có những rủi ro về an toàn thực phẩm. Việc đông lạnh cá chỉ làm cho vi khuẩn rơi vào trạng thái ngủ đông, chứ không tiêu diệt hoàn toàn chúng. Rã đông trong nước mất nhiều thời gian, và việc ngâm lâu trong nước ở nhiệt độ phòng khiến nhiệt độ bề mặt cá tăng nhanh, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi nảy nở nhanh chóng. Đặc biệt vào mùa hè, ngâm trong nửa giờ có thể dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của vi sinh vật trên bề mặt cá, dễ gây khó chịu đường tiêu hóa nếu không được xử lý đúng cách. Nhiều người cố gắng đẩy nhanh quá trình bằng cách ngâm cá trong nước nóng, nhưng điều này thậm chí còn nguy hiểm hơn. Khi rửa bằng nước nóng, lớp ngoài của cá sẽ tan băng nhanh chóng, protein đông lại, lớp thịt bên ngoài chuyển sang màu trắng và dai, trong khi bên trong vẫn đông cứng. Quá trình tan băng không đều này dẫn đến mùi tanh nồng hơn.

Nhiều người nhầm lẫn điểm quan trọng này: Rã đông cá trong túi kín dưới vòi nước chảy và ngâm cá không bọc bao bì trong nước là hai việc hoàn toàn khác nhau. Một số người khuyên chỉ nên rã đông dưới vòi nước chảy nếu cá được đựng trong túi nhựa kín và nước không tiếp xúc trực tiếp với thịt cá. Điều này khác hoàn toàn với việc chỉ đơn giản là ngâm cá trong nước. Trong các hộ gia đình thông thường, hầu hết mọi người đều bỏ bao bì và ngâm cá trực tiếp, nhưng phương pháp này không được khuyến khích.

Phương pháp rã đông cá chỉ trong vài phút

Tiếp theo, chúng tôi sẽ chia sẻ phương pháp rã đông nhanh này. Phương pháp này rất đơn giản và các nguyên liệu đều dễ dàng tìm thấy ở nhà. Nếu bạn thành thạo, những miếng cá nhỏ có thể được rã đông trong 2 phút, và cá nguyên con thường có thể được rã đông trong vài phút. Thịt cá sẽ săn chắc, không bị nát và có mùi tanh nhẹ hơn.

Chuẩn bị một bát nước ở nhiệt độ phòng, một thìa muối và một ít giấm trắng. Quan trọng: Nhiệt độ nước nên nằm trong khoảng từ 18 đến 20 độ C; tuyệt đối không dùng nước nóng. Đầu tiên, đổ muối vào nước và khuấy cho đến khi tan hoàn toàn. Sau đó, thêm vài giọt giấm trắng. Muối làm giảm điểm đóng băng của nước, đẩy nhanh quá trình tan chảy của đá, tương tự như cách người ta dùng muối để làm tan tuyết trên đường vào mùa đông. Một lượng nhỏ giấm trắng làm mềm các thớ thịt cá và trung hòa mùi tanh mà không làm mất đi hương vị tự nhiên của cá.

Hòa một chút muối rồi thêm chút giấm trắng để làm hỗn hợp rã đông cá (Ảnh minh họa)

Bước quan trọng nhất ở đây: Không được tháo bỏ bao bì hút chân không ban đầu của cá đông lạnh. Cho cá vào túi đông lạnh kín, đóng chặt miệng túi, đảm bảo không có nước tiếp xúc với cá. Sau đó, ngâm cá đông lạnh đã đóng kín vào dung dịch muối và giấm đã chuẩn bị.

Hỗn hợp muối và giấm dẫn nhiệt nhanh hơn, khiến tinh thể đá bên trong túi tan chảy nhanh chóng. Cá thái lát mỏng có thể được rã đông trong khoảng 2 phút; cá đông lạnh nguyên con, tùy thuộc vào kích thước, thường mất từ 5 đến 8 phút. Sau khi lấy cá ra khỏi túi, cá sẽ còn nguyên vẹn, thịt chắc và không bị nhão, và sẽ không hút quá nhiều nước, thích hợp để kho, hấp hoặc chiên.

Nhiều người thắc mắc tại sao cần phải dùng túi kín. Đó là để ngăn nước muối tiếp xúc trực tiếp với cá, nhờ đó ngăn cá hấp thụ nước và mất đi chất dinh dưỡng cũng như hương vị. Nếu bạn bỏ túi và ngâm cá trực tiếp trong nước muối, cá vẫn sẽ hấp thụ nước và bị nhũn, nát. Phương pháp này phù hợp trong trường hợp bạn đang vội. Nếu bạn có nhiều thời gian, giải pháp tốt nhất vẫn là rã đông chậm trong tủ lạnh, nhưng rã đông trong tủ lạnh cần chuẩn bị trước một ngày và không phù hợp với việc nấu ăn vào phút cuối.

Ngoài ra, còn có một vài quan niệm sai lầm phổ biến về việc rã đông mà nhiều gia đình thường mắc phải. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ ràng những điều này.

Quan niệm sai lầm đầu tiên: Để cá đông lạnh rã đông ở nhiệt độ phòng. Việc đặt cá đông lạnh lên thớt ở nhiệt độ phòng để rã đông sẽ làm quá trình này diễn ra từ từ. Thịt cá nằm trong môi trường nhiệt độ phòng trong thời gian dài, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi nhanh chóng, khiến bề mặt trở nên dính và bị hỏng. Phương pháp này không được khuyến khích.

Quan niệm sai lầm thứ hai: Rã đông chỉ bằng một thao tác trong lò vi sóng. Rã đông bằng lò vi sóng rất khó kiểm soát, dễ dẫn đến việc phần ngoài bị chín trong khi phần bên trong vẫn còn đóng băng, làm hỏng cấu trúc của thịt. Nếu bắt buộc phải dùng lò vi sóng để rã đông, hãy chọn chế độ rã đông thấp, thỉnh thoảng kiểm tra và nấu ngay sau khi rã đông; đừng để thịt rã đông tự nhiên.

Quan niệm sai lầm thứ ba: Đông lạnh lại thức ăn thừa sau khi đã rã đông. Đối với hải sản như cá và tôm, vi khuẩn sinh sôi rất nhanh sau khi rã đông. Việc đông lạnh lại không thể tiêu diệt được vi khuẩn đã sinh sôi nảy nở. Việc đông lạnh và rã đông nhiều lần sẽ khiến cá nhanh bị hỏng. Tốt nhất là nên ăn hết ngay và tránh đông lạnh lại.

Tuyệt đối không được đông lạnh lại cá đã rã đông (Ảnh minh họa).

Rã đông chỉ là bước đầu tiên; quá trình chế biến sau khi rã đông cũng ảnh hưởng đến hương vị cuối cùng. Sau khi cá đã rã đông, tránh chà xát thịt cá nhiều lần. Hãy nhẹ nhàng khi cạo vảy và làm sạch nội tạng, đặc biệt chú ý loại bỏ màng đen và đường máu bên trong bụng, vì đây là những nguồn chính gây mùi tanh. Sau khi làm sạch, dùng khăn giấy nhà bếp thấm khô cá để tránh làm rách da khi chiên.

Một số mẹo bảo quản cá đông lạnh để giữ được kết cấu như ban đầu

Sau khi mua cá tươi, hãy làm sạch kỹ lưỡng, chia thành từng phần ăn, ép hết không khí ra khỏi túi đông lạnh, hút chân không và cho vào ngăn đá. Bảo quản theo từng phần nhỏ, chỉ lấy ra lượng cần dùng để tránh phải đông lạnh và rã đông nhiều lần một con cá lớn.

Nhiều người tin rằng cá đông lạnh vốn dĩ có vị kém hơn cá tươi. Tuy nhiên, sự khác biệt chủ yếu không phải do quá trình đông lạnh, mà là do phương pháp rã đông không đúng cách làm hỏng cá. Công nghệ đông lạnh thủy sản đã hoàn thiện; cá đông lạnh đúng cách là cá được đông lạnh nhanh ngay sau khi đánh bắt, giữ lại hầu hết các chất dinh dưỡng. Chỉ cần phương pháp rã đông đúng cách và mùi tanh được loại bỏ triệt để, món ăn thành phẩm sẽ có vị rất giống với cá tươi.

Tóm lại, không nên rã đông cá trực tiếp trong nước, vì điều này dễ làm thịt cá bị nát, mất chất dinh dưỡng và tiềm ẩn nguy cơ phát triển vi khuẩn. Nếu bạn đang vội nấu ăn, hãy ưu tiên rã đông bằng túi kín và dung dịch nước muối loãng pha giấm trắng; nếu có đủ thời gian, hãy rã đông trong tủ lạnh ở nhiệt độ thấp. Sau khi rã đông, hãy nấu càng sớm càng tốt và không để cá ở ngoài quá lâu.

Lưu ý: Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và nhằm mục đích cung cấp hướng dẫn về việc chuẩn bị thức ăn tại nhà. Vui lòng giữ riêng thực phẩm sống và thực phẩm chín. Không ăn thực phẩm có mùi lạ hoặc bị dính.