Vào ngày 9 tháng 9 âm lịch, nhất định phải ăn 3 món ngon, dễ nấu này

Ngày 9 tháng 9 âm lịch, hay còn gọi là ngày trùng dương. Có một câu nói cổ rằng, "Nếu không bổ sung dương khí vào ngày trùng dương, mọi công sức cả năm đều trở nên vô ích". Ý muốn nói vào ngày đánh dấu mốc cuối mùa thu, mùa đông đến gần, dương khí trong tự nhiên càng suy yếu, trong khi dương khí trong cơ thể cũng có xu hướng thu vào bên trong. Nếu không bổ sung dương khí vào thời điểm này, bạn sẽ dễ bị lạnh tay chân, đau lưng và cảm giác lạnh toàn thân vào mùa đông.

Để bổ sung dương khí cho cơ thể, bạn không cần phải mua những thứ đắt tiền. Có rất nhiều loại "rau củ làm ấm dương" có bán trên thị trường. Chỉ cần chế biến chúng cho gia đình để dần dần bồi bổ năng lượng Dương và có một mùa đông dễ chịu.

Món 1: Trứng xào thì là

Thì là là một "ngoại lệ" trong số các loại rau lá xanh. Trong khi hầu hết các loại rau lá xanh có tính mát, thì là lại có tính ấm, có thể làm dịu gan và thận, làm ấm dạ dày, giảm cảm lạnh và đau nhức. Khi chiên cùng trứng, màu vàng của trứng và xanh của thì là bổ sung cho nhau, món ăn này nấu cũng nhanh chỉ trong vài phút, giúp làm ấm dạ dày và là món ăn kèm tuyệt vời với cơm.

Nguyên liệu: 300g thì là, 3 quả trứng, muối vừa đủ, dầu ăn tùy lượng cần dùng.

Cách làm món trứng xào thì là

Nhặt bỏ phần cứng của rau thì là sau đó rửa sạch và thái chúng thành những đoạn ngắn khoảng nửa centimet. Đập trứng vào bát, thêm một chút muối, rồi đánh đều. Làm nóng dầu trong chảo, cho thì là đã thái nhỏ vào và xào nhanh cho đến khi dậy mùi thơm. Đổ hỗn hợp trứng vào, và khi phần đáy đã đông lại, đảo đều cho đến khi trứng đông thành từng mảng. Thêm muối cho vừa ăn, đảo đều và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức. Thì là mềm, trứng lòng đào thơm lừng, tạo nên một món ăn ấm áp và ngon miệng.

Món 2: Vịt om bia và gừng

Vịt om bia và gừng là một món ăn ấm nóng và bổ dưỡng. Gừng già có tác dụng trừ hàn và làm ấm dạ dày, trong khi thịt vịt bổ âm và giải tỏa những thiếu hụt. Được om chậm ở mức lửa nhỏ, món ăn này có hương thơm gừng đậm đà và thịt vịt mềm tan, làm ấm cơ thể từ đầu đến chân.

Nguyên liệu: Nửa con vịt, 1 củ gừng già lớn, lượng rượu gạo vừa đủ, 3 muỗng canh dầu mè, 2 muỗng canh nước tương, nửa muỗng canh nước tương đen, vài viên đường phèn và lượng muối vừa đủ, 1 lon bia.

Cách làm món vịt om bia và gừng

Rửa sạch rồi chạt thịt vịt thành từng miếng nhỏ. Cho thịt vịt vào nồi nước, thêm vài lát gừng rồi chần sơ, vớt hết bọt. Sau đó vớt thịt vịt đã chần ra, rửa lại bằng nước ấm. Rửa sạch rồi cắt gừng thành lát dày. Làm nóng dầu mè trong chảo, cho gừng thái lát vào xào trên lửa nhỏ cho đến khi mép gừng cong lại và dậy mùi thơm. Cho thịt vịt vào xào đến khi thịt có màu vàng nâu. Thêm nước tương, nước tương đen và đường phèn rồi đảo đều cho đến khi các gia vị hòa quyện. Đổ bia vào ngập thịt vịt, đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 40 phút cho đến khi thịt vịt mềm. Đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại, rồi nêm muối cho vừa ăn.

Món 3: Hạt óc chó xào hẹ

Hạt óc chó bổ thận và cố tinh, trong khi hẹ làm ấm và bổ sung dương khí; sự kết hợp của hai loại này là một bài thuốc dân gian kinh điển cho các món ăn "bổ dương". Quả óc chó trở nên giòn sau khi được xào thơm, trong khi hẹ mềm và tươi, tạo nên hương vị đậm đà vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng.

Nguyên liệu: 300g hẹ, 100g hạt óc chó, muối vừa đủ, dầu ăn tùy lượng cần dùng.

Cách làm món hạt óc chó xào hẹ

Ngâm hạt óc chó trong nước sôi khoảng 5 phút, sau đó bóc lớp lụa ngoài. Rửa sạch và cắt hẹ thành từng khúc. Làm nóng dầu trong chảo, cho hạt óc chó vào và xào trên lửa nhỏ cho đến khi hơi vàng và giòn, sau đó vớt ra để riêng. Để lại một ít dầu trong chảo, cho hẹ vào và xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi hẹ chín tới. Cho hạt óc chó trở lại vào, thêm lượng muối vừa đủ, đảo đều và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức. Hẹ tươi thơm lừng, quả óc chó giòn tan, càng nhai càng thấy ngon.