Tin tôi đi, bạn nên thử món ăn này: Khi mở nắp nồi, hương thơm lan tỏa và nước sốt rất tuyệt khi ăn cùng cơm

Trong số rất nhiều nguyên liệu vào mùa thu hoạch khi mùa thu đến thì củ sen là một món nhất định phải thử. Nó giòn và ngon, đồng thời còn có tác dụng dưỡng ẩm, làm dịu da khô và tăng cường chức năng lá lách. Củ sen có thể được dùng trong các món salad/trộn, canh, xào, chiên, hoặc thậm chí, như công thức mà chúng tôi chia sẻ hôm nay - món hầm trong nồi đất.

Món củ sen hầm này chủ yếu được ăn kèm với thịt heo, và tất nhiên, nó cũng cần rất nhiều hành lá, gừng, tỏi và nửa củ hành tây để tăng thêm hương vị. Nhưng nguyên liệu quan trọng nhất là "tiêu đen", một loại gia vị mạnh mẽ có thể làm cho món ăn này thêm phần đậm đà. Mùi thơm nồng nàn và hấp dẫn khi vừa nấu xong, món ăn ngon và rất hợp với cơm. Chắc chắn đáng để thử.

Không để mất thêm thời gian nữa, hãy cùng theo dõi cách làm món củ sen kẹp thịt sốt tiêu đen này ngay dưới đây nhé!

Nguyên liệu làm món củ sen kẹp thịt sốt tiêu đen

Một củ sen, 250g thịt nạc vai, lượng hành lá và gừng vừa đủ, lượng tỏi vừa đủ, nửa củ hành tây, lượng tương tiêu đen vừa đủ, bột tiêu đen, nước tương, dầu hào và lượng dầu ăn vừa đủ.

Cách làm món củ sen kẹp thịt sốt tiêu đen

Bước 1: Trước tiên, chuẩn bị củ sen. Gọt vỏ, rửa sạch và thái lát củ sen. Các lát củ sen nên được thái theo kiểu khía, tức là thái một nhát khoảng 2/3 chiều đường kính củ sen mà không thái đứt hẳn, sau đó thái thêm một nhát nữa đứt hoàn toàn. Điều này giúp việc nhồi và kẹp nhân thịt dễ dàng hơn mà không lo nhân bị rơi ra ngoài. Thịt nạc vai rửa sạch và cắt thành từng miếng nhỏ, sau đó cho vào máy xay thịt. Thêm một ít hành lá thái nhỏ, một chút muối và nước tương, rồi xay thành thịt băm. Nếu muốn thịt có độ mềm ngon hơn, bạn có thể thêm một ít nước và khuấy đều cho đến khi nước được hấp thụ hết. Điều này sẽ làm cho thịt băm mềm và ẩm hơn.

Bước 2: Lấy củ sen đã thái lát ra, nhồi thịt băm trực tiếp vào bên trong, làm phẳng gọn các cạnh và để sang một bên. Đồng thời, chuẩn bị một chiếc bát để làm nước sốt tiêu đen: Cho 2 muỗng canh tương tiêu đen hay còn gọi là sốt tiêu đen (có bán ở siêu thị), một lượng bột tiêu đen vừa đủ, nước tương và dầu hào, sau đó thêm một ít nước nóng và khuấy đều. Không cần thêm muối, vì các gia vị này đã khá mặn. Chuẩn bị một nồi đất, đổ dầu ăn vào và đun nóng. Cho một lượng lớn hành lá, gừng và tỏi băm nhỏ, cùng với nửa củ hành tây cắt miếng vào. Xào đều các nguyên liệu để dậy mùi thơm.

Bước 3: Sau khi xào sơ các nguyên liệu cho thơm, tắt bếp. Tiếp đó, xếp các lát củ sen vào nồi đất. Bật bếp trở lại và đổ nước sốt tiêu đen đã chuẩn bị vào. Đậy nắp và ninh nhỏ lửa trong 10 phút. Sau đó tắt bếp, rắc thêm một ít ớt đỏ và hành lá thái nhỏ để trang trí, và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Thành phẩm món củ sen kẹp thịt sốt tiêu đen

Mùi thơm của tiêu đen rất hấp dẫn khi bạn mở nắp, và củ sen vẫn giữ được độ giòn. Mỗi miếng cắn đều mang đến hương vị đậm đà, và phần nước sốt ở đáy nồi rất thích hợp để trộn với cơm. Món ăn này ngon, dễ làm và chắc chắn đáng để thử. Khi làm món ăn này bạn nên lưu ý: Mỗi lát củ sen nên được thái mỏng hơn một chút để giữ được độ dẻo và tránh bị vỡ khi nhồi thịt sau này. Ngoài ra, bạn cũng có thể tẩm bột chiên giòn các lát củ sen trước khi nấu trong nồi với nước sốt tiêu đen.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món củ sen kẹp thịt sốt tiêu đen!