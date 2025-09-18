Mẹo nấu món cà ri bò ngon tuyệt đỉnh: Thêm nguyên liệu "bí ẩn" khiến ngay cả chủ nhà hàng cũng phải học theo!

Cà ri thịt bò là món ăn ngon, có hương thơm nồng nàn, thịt bò mềm và nước dùng đậm đà. Món ăn này rất thích hợp để thưởng thức cùng cơm hoặc bánh mình.

Bí quyết của món ăn này nằm ở cách hầm thịt bò và sự hòa quyện của hương vị cà ri. Bên cạnh đó khi nấu món cà ri bò, bạn đừng chỉ cho thêm cà ri. Hãy thêm một nguyên liệu nữa để món bò thêm nhiều lớp và đậm đà hương vị. Nguyên liệu "bí ẩn" này sẽ khiến món ăn trở nên ngon và hấp dẫn hơn. Ngay cả những chủ nhà hàng khi thưởng thức món ăn có thêm nguyên liệu này cũng phải vội học theo đấy! Dưới đây chúng tôi xin chia sẻ công thức nấu cà ri thịt bò rất chi tiết, dễ làm tại nhà. Chỉ cần làm theo các bước là bạn sẽ có một món ăn ngon tuyệt vời, vượt xa món ăn tại cửa tiệm mà bạn hay ăn.

1. Thành phần nguyên liệu

Nguyên liệu chính: 500g thịt bò (khuyến nghị nên dùng thịt thăn, vai, ức bò hoặc bắp bò vì sẽ mềm hơn sau khi hầm); 2 củ khoai tây cỡ vừa, 1 củ cà rốt, 1 củ hành tây.

Nguyên liệu gia vị: 50-100g bột cà ri (có thể dùng loại bột của Nhật Bản hoặc viên cà ri thông dụng), 3-4 miếng gừng, 3-4 tép tỏi, 2 thìa canh rượu nấu ăn (khoảng 30ml), 2 thìa canh dầu ăn (hoặc thay bằng bơ nhạt).

Gia vị phụ: 2 lá nguyệt quế, 1 cái hoa hồi, 1/4 quả táo (xay nhuyễn thành hỗn hợp sệt. Đây là bí quyết giúp món cà ri có vị mềm và dịu hơn), 50ml nước cốt dừa hoặc sữa tươi không đường (thêm vào cuối cùng giúp món ăn có hương vị đậm đà).

2. Cách làm cà ri bò

Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu

Rửa sạch thịt bò rồi cắt thành từng miếng vuông có kích thước 3cm. Sau đó bạn cho thịt bò vào ngâm trong chậu nước khoảng 30 phút. Sau khoảng 15 phút thay nước 1 lần để loại bỏ máu thừa. Gọt vỏ khoai tây và cà rốt, cắt thành từng miếng to. Bóc bỏ vỏ nâu của hành tây sau đó rửa sạch rồi cắt dạng hạt lựu. Cà rốt gọt bỏ vỏ, rửa sạch rồi cắt miếng to.

Bước 2: Chần thịt bò

Cho thịt bò đã ngâm vào nồi nước, thêm 1 thìa canh rượu nấu ăn và vài lát gừng. Sau đó đặt lên bếp và đun sôi ở lửa lớn. Dùng muỗng vớt sạch bọt trong khi chần thịt bò. Tiếp tục đun trong khoảng 2-3 phút rồi vớt ra, rửa sạch bằng nước nóng để loại bỏ hết cặn bọt rồi để ráo.

Lưu ý: Phải rửa sạch bằng nước nóng, nếu không thịt bò sẽ bị co lại khi nguội và khó hầm, khiến mùi vị kém ngon.

Bước 3: Xào và hầm

Đun nóng dầu trong chảo, cho gừng thái lát, tỏi băm và hành tây vào. Đảo đều tay và xào ở lửa vừa cho đến khi thấy hành tây trong suốt và tỏa mùi thơm. Tiếp đó bạn đổ thịt bò đã chần vào, đun ở lửa vừa, xào cho đến khi bề mặt hơi vàng.

Tiếp đó bạn thêm phần rượu nấu ăn còn lại vào, xào nhanh tay trong khoảng 1 phút. Đổ nước sôi vào nồi sao cho ngập hoàn toàn thịt bò và để nước cách mặt thịt khoảng 2-3cm. Lúc này cũng cho lá nguyệt quế và hoa hồi vào ngay.

Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và đậy nắp rồi ninh trong khoảng 1-1,5 giờ. Hoặc, bạn có thể dùng nồi áp suất và ninh trong 20-25 phút sau khi thấy hơi nước bốc lên, cách này có thể tiết kiệm đáng kể thời gian. Bạn cần hầm thịt bò cho đến khi có thể dễ dàng xiên qua bằng đũa.

Bước 4: Thêm rau củ và cà ri

Sau khi thịt bò hầm mềm, cho khoai tây và cà rốt vào. Thêm một ít nước sôi nếu cần để nước súp gần bằng với các nguyên liệu. Tiếp tục nấu trong 15-20 phút, cho đến khi khoai tây và cà rốt mềm và chín kỹ.

Tiếp theo là bước rất quan trọng. Bạn cần giảm nhỏ lửa (hoặc tắt bếp), dùng dao cắt nhỏ viên cà ri và cho vào nồi. Dùng thìa dẹt khuấy nhẹ cho đến khi viên cà ri tan hoàn toàn. Lưu ý không cho viên cà ri vào nồi ở lửa lớn vì chúng sẽ dễ dính vào đáy nồi. Sau khi cà ri tan chảy, vặn nhỏ lửa và đun sôi nhẹ. Phần nước súp sẽ trở nên rất đặc.

Bước 5: Nêm nếm gia vị và thưởng thức

Sau đó bạn nếm thử món cà ri, bản thân viên cà ri đã mặn và chứa muối nên bạn không cần cho thêm gia vị. Nếu cảm thấy còn nhạt thì hãy nêm một chút muối tùy theo khẩu vị.

Sau khi tắt bếp, đổ nước cốt dừa (hoặc sữa tươi), sốt táo vào và khuấy đều để món cà ri có vị đậm đà và mịn hơn. Cuồi cùng lấy món ăn ra bát là có thể thưởng thức với cơm nóng.

3. Bí quyết và lời khuyên để thành công

Lựa chọn thịt là chìa khóa: Thịt ức bò và bắp bò là những lựa chọn tốt nhất vì chúng có mỡ và gân, không bị dai ngay cả khi nấu lâu mà sẽ mềm, dẻo và ngon.

Thịt bò phải được chần qua: Chần qua thịt bò là bước cần thiết để loại bỏ mùi tanh và bọt máu của thịt bò ở mức độ tốt nhất.

Dùng nước nóng khi cho vào hầm: Nhất định phải thêm nước sôi vào để hầm thịt bò. Đây là chìa khóa để đảm bảo thịt bò mềm và dẻo.

Thêm viên cà ri sau: Viên cà ri chứa tinh bột và chất béo. Cho viên cà ri vào quá sớm sẽ làm nồi bị cháy, và ninh quá lâu sẽ làm mất hương vị. Hãy nhớ cho viên cà ri vào sau khi tất cả các nguyên liệu đã chín và mềm.

Vũ khí bí mật: Thêm một ít sốt táo có thể làm cho hương vị cà ri đậm đà hơn, vị dịu hơn và trung hòa vị cay nồng.

Hy vọng công thức chi tiết này sẽ giúp bạn làm món cà ri thịt bò dễ dàng mà siêu ngon! Chúc bạn ngon miệng!