Tôi chỉ dùng 3 nguyên liệu này làm món hấp, khi bày ra bàn ăn ai nếm thử cũng phải trầm trồ khen "ngon tuyệt đối"

Với những người thường xuyên ăn các món chiên, xào và kho thì thỉnh thoảng ăn một món hấp cũng là một ý tưởng hay để thay đổi khẩu vị. Ngoài cách làm đơn giản, không phải đứng lâu trong bếp "hứng trọn" khói dầu thì món hấp còn giúp giữ được hương vị nguyên bản của các nguyên liệu. Bạn chỉ cần lựa chọn nguyên liệu chính, thêm vài nguyên liệu phụ đi kèm rồi nêm nếm gia vị, trộn đều sau đó xếp vào đĩa hấp là xong một món ngon. Sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu bạn có thể kết hợp thịt và rau củ, chẳng hạn như món này hôm nay, rất ngon.

Món hấp hôm nay có cả thịt và rau, bao gồm sườn non, váng đậu và nấm nhung hươu/nấm gạc hươu/nấm lộc nhung. Sườn non được ướp với đậu đen lên men. Hương vị đậm đà của đậu đen lên men rất hấp dẫn. Thịt mềm và thơm ngon, váng đậu và nấm nhung hươu càng thêm đậm đà. Món ăn vừa ngon vừa dễ làm. Để biết hướng dẫn chi tiết, vui lòng xem các bước sau:

Nguyên liệu làm món sườn heo hấp với váng đậu và nấm nhung huơu

500g sườn non, một ít váng đậu khô, một nắm nấm nhung hươu, 1.5 thìa canh đậu đen lên men, 3 tép tỏi, một ít hành lá thái nhỏ, một ít nước tương, muối, bột nấm hương tươi, lượng dầu ăn thích hợp.

Cách làm món sườn heo hấp với váng đậu và nấm nhung huơu

Bước 1: Rửa sạch váng đậu và nấm nhung hươu rồi ngâm cả 2 trong nước sạch cho đến khi mềm. Váng đậu khô bạn cần ngâm ít nhất 3 tiếng, trong khi nấm nhung hươu thường chỉ mềm trong khoảng 1 tiếng. Sau khi ngâm các nguyên liệu xong, bạn rửa sạch lại rồi nắm nhẹ cho khô nước rồi rồi cho vào thố/khay hấp hoặc đĩa sâu lòng.

Bước 2: Với món sườn hấp này chúng ta sẽ sử dụng đậu đen lên men. Bạn có thể mua loại nguyên liệu này tại các quầy bán thực phẩm hoặc trên các sàn thương mại điện tử. Lấy lượng đậu đen lên men cần thiết rồi để lên thớt sau đó xắt nhỏ và cho vào bát. Thêm tỏi băm và một nắm hành lá thái nhỏ vào. Đun nóng một ít dầu ăn cho đến khi thấy hơi bốc khói thì đổ vào bát đựng các nguyên liệu gia vị. Dùng đũa khuấy đều cho dậy mùi thơm. Sau đó bạn nêm vào khoảng 2 thìa canh nước tương, một chút muối và một chút bột nấm hương tươi, trộn đều và để riêng.

Bước 3: Sườn heo sau khi chặt miếng vừa ăn thì rửa sạch rồi ngâm một lúc cho hết máu thừa. Sau đó bạn vớt ra và thấm khô bằng khăn bếp. Tiếp theo cho sườn heo vào âu trộn, thêm nước sốt gia vị đã chuẩn bị vào rồi trộn đều. Ướp sườn heo trong khoảng 15 phút.

Bước 4: Lấy thố đựng váng đậu và nấm nhung huơu ra, rắc lên trên bề mặt một chút xíu muối tinh để tránh váng đậu bị nhạt sau khi hấp. Sau đó, đặt sườn đã ướp lên trên và rưới cả phần nước sốt ướp đều vào. Tiếp theo bạn đổ lượng nước thích hợp vào nồi hấp rồi đặt thố nguyên liệu lên xửng, sẵn sàng để hấp.

Bước 5: Bật bếp ở lửa lớn và đun sôi. Khi hơi nước bốc lên hoàn toàn, hãy cài đặt chế độ hẹn giờ của bếp nấu trong 30 phút. Sau khoảng 30 phút, món ăn chín, bạn tắt bếp, lấy món ăn ra và rắc hành lá thái nhỏ lên trên trước khi dùng.

Thành phẩm món sườn heo hấp với váng đậu và nấm nhung huơu

Món ăn hoàn thành đơn giản mà thơm ngon với nước sốt đậm đà, sườn mềm, váng đậu thơm ngậy cùng vị tươi mát, giòn của nấm nhung huơu càng thêm ngon. Bạn hãy làm ngay món ăn này cho gia đình mình thưởng thức vào ngày cuối tuần nhé.

Lưu ý: Khi ngâm váng đậu, hãy đảm bảo sử dụng nước lạnh ở nhiệt độ phòng. Không nên sử dụng nước ấm ở nhiệt độ cao hơn vì sẽ dễ làm đậu phụ bị nát.

Tốt nhất là nên băm nhỏ đậu đen lên men trong công thức này để hương vị của nó được phát huy trọn vẹn khi rưới dầu nóng lên. Vì đậu đen có vị mặn, hãy cẩn thận khi thêm muối để tránh món ăn bị quá mặn.