"Khi nào nên cho giấm vào sườn chua ngọt?": Đầu bếp chỉ cách làm đúng để có vị chua ngọt đậm đà, ăn là mê

Sườn chua ngọt là món ăn ngon và được nhiều người yêu thích. Vị chua ngọt, vừa ngon miệng vừa hấp dẫn hầu như khó ai có thể chối từ. Đặc biệt là khi nhà có trẻ nhỏ, món sườn chua ngọt luôn giúp trẻ ăn ngon miệng và nhiều cơm hơn. Đó cũng là niềm vui của bất cứ bà mẹ nào đang trong hành trình nuôi con - cần phải đảm bảo bữa ăn mỗi ngày được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng.

Để làm sườn chua ngọt thì không khó. Tuy nhiên để món ăn có hương vị thơm ngon, chuẩn vị thì không ít người lại rơi vào cảnh thất bại. Vị chua quá đậm hoặc quá nhạt, không cân bằng giữa ngọt và chua, khiến món sườn chua ngọt không đủ độ mềm ngon. Vì vậy, nếu muốn làm món ăn này ngon, điều quan trọng là phải nắm vững thời điểm cho giấm vào.

Vậy, khi nào bạn nên thêm giấm vào sườn chua ngọt? Trước hay sau khi hầm, và chính xác là làm như thế nào? Dưới đây, đầu bếp lâu năm sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện đúng. Hãy làm theo các bước sau để đảm bảo sườn của bạn có vị chua ngọt hoàn hảo cho gia đình thưởng thức nhé.

1. Chọn mua nguyên liệu tươi ngon và các bước sơ chế đặc biệt quan trọng

Để làm được món sườn chua ngọt thơm ngon, chuẩn vị thì trước tiên bạn cần phải mua 1kg sườn heo tươi ngon. Hãy chọn sườn có màu đỏ tươi tự nhiên, thịt chắc và có độ đàn hồi tốt, không có mùi ôi thiu hay mùi lạ. Chọn miếng sườn có xương dẹp, thịt dày khoảng 2-3cm, tránh sườn quá mỏng hoặc có màu đỏ sẫm.

Sau khi mua sườn về, bạn chặt thành các miếng nhỏ, cho vào chậu, thêm lượng nước vừa đủ ngập sườn và ngâm trong 10 phút. Khi hết thời gian, dùng tay bóp nhẹ sườn để loại bỏ hết máu thừa. Thay nước và rửa lại 2-3 lần, đến khi thấy nước trong là được.

Sau khi rửa sạch sườn, vớt sườn ra, cho vào nồi. Thêm vài lát gừng, vài nhánh hành lá và một thìa rượu nấu ăn. Sau đó, đổ nước ở nhiệt độ phòng vào, vừa đủ ngập sườn. Bật bếp và nấu cho đến khi thấy bọt tiết ra là được. Nhanh chóng hớt bọt máu trước khi nó tan hết, việc này giúp xử lý sườn sạch hơn. Sau đó bạn vớt sườn heo ra, rửa sạch.

2. Phương pháp nấu và thời điểm cho giấm vào món sườn chua ngọt

Với món sườn chua ngọt, bạn có thể chiên hoặc không. Nếu không chiên, sau khi đã rửa sườn đã chần, bạn cho vào nồi sạch đảo qua lại trong khoảng 2 phút cho ráo nước rồi lấy ra đĩa. Nếu muốn chiên sườn thì bạn cho một chút dầu vào chảo, chiên sườn cho đến khi các mặt có màu vàng nâu thì lấy ra.

Tiếp theo bạn cho một chút dầu ăn vào nồi và đun nóng. Sau đó thêm một ít đường phèn vào xào cho đến khi chuyển sang màu nâu đỏ. Bạn không nên xào đường phèn quá lâu hoặc quá kỹ vì sẽ dễ bị cháy, khiến món ăn có vị đắng. Cũng không nên xào đường phèn quá nhanh vì sẽ khiến món ăn không lên màu. Sau khi đường phèn chuyển màu thì cho sườn heo vào xào cho đến khi ngấm đường. Tiếp đó, cho thêm 2 cái hoa hồi, vài lát gừng, hành lá và khoảng 5-6 tép tỏi vào xào cùng đến khi dậy mùi thơm.

Sau đó bạn thêm một ít giấm vào (khoảng 1 thìa canh). Lưu ý đổ quanh mép nồi và đảo nhanh một lúc, lúc này sẽ có mùi giấm nồng. Tiếp đó bạn thêm một ít nước tương (hoặc nước mắm) rồi xào để sườn ngấm gia vị đậm đà nhưng không bị quá đậm.

Sau khi xào đều, bạn cho lượng nước sôi vừa đủ ngập sườn, sau đó cho thêm chút đường phèn hoặc đường trắng, nêm nếm cho vừa ăn. Đầu tiên, đun sôi ở lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ, đậy nắp nồi và đun liu riu cho đến khi sườn mềm.

Sau khi hầm xong, vớt các cọng hành, gừng và hoa hồi ra khỏi nồi, nêm nếm lại gia vị tùy theo tình hình. Sau đó vặn lửa lớn để rút bớt nước. Khi thấy nước hơi đặc, lấy thêm 1 thìa canh giấm nữa và nêm dọc theo mép nồi, xào nhanh tay cho hòa quyện vào nước sốt. Sườn chua ngọt đã chín, bạn lấy ra đĩa, rắc một chút vừng trắng rang lên. Vị chua ngọt, thơm nồng nàn, ăm cùng cơm rất ngon.

Như vậy trong công thức này, bạn cần cho giấm vào 2 lần, một lần trước khi cho nước vào hầm và một lần trong quá trình lấy nước sốt. Làm như vậy, vị chua của sườn chua ngọt sẽ không quá nhạt hoặc quá chua. Ngoài ra, tốt nhất nên đổ giấm dọc theo mép nồi khi cho vào, để kích thích hương chua và làm cho sườn ngon hơn.