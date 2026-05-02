Trong khuôn khổ chuyến công du cấp nhà nước kéo dài bốn ngày tới Mỹ, Quốc vương Charles III và Vương hậu Camilla (Queen Camilla) đã có một lịch trình dày đặc tại New York vào ngày 29/4/2026. Sau khi viếng đài tưởng niệm 9/11 nhân kỷ niệm 25 năm vụ khủng bố, Quốc vương Charles đến Harlem Grown - một tổ chức cộng đồng phi lợi nhuận chuyên cải tạo các khu đất bỏ hoang ở Manhattan thành nông trại đô thị, đồng thời điều hành chương trình giáo dục về môi trường và dinh dưỡng cho trẻ em.

Tại đây, vị Quốc vương 77 tuổi vốn nổi tiếng với tình yêu thiên nhiên và sự ủng hộ bền bỉ cho lối sống bền vững đã xắn tay tham gia trồng cây oải hương cùng các em nhỏ, sau đó cùng các em cho đàn gà ăn rau xanh trong chuồng. Hình ảnh nhà vua mỉm cười tung những lá xà lách vào chuồng gà, lắng nghe một bé gái khen ngợi mái tóc của ông, đã trở thành một trong những khoảnh khắc lan tỏa mạnh nhất trên mạng xã hội về chuyến đi.





Chỉ một ngày sau, Meghan Markle đăng tải lên trang cá nhân đoạn video ghi lại cảnh cô bước vào chuồng gà tại biệt thự 16 phòng ngủ ở Montecito, California, nơi cô và Vương tử Harry đã sinh sống kể từ khi rút khỏi vai trò hoàng gia vào năm 2020. Trong clip, cô con gái nhỏ Lilibet, 4 tuổi, chạy nhảy quanh chuồng gà.

Sự trùng hợp về thời điểm và chủ đề khiến nhiều người dùng mạng đặt nghi vấn. Một bình luận được lan truyền nhanh chóng viết: "Khi Meghan thấy độ phủ sóng của Quốc vương Charles và Vương hậu Camilla trong chuyến đi Mỹ thành công, cô lập tức để ý đến những bức ảnh có trẻ em và gà. Cô ấy chỉ đơn giản là phải cố gắng để mình vẫn còn liên quan trong ngày hôm nay".





Tuy nhiên, điều khiến đoạn video gây tranh cãi nhiều nhất không phải là thời điểm đăng, mà là một chi tiết nhỏ mà những cư dân mạng tinh mắt đã phát hiện ra. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, bé Lilibet xuất hiện trong chiếc váy hồng tươi chính xác là chiếc váy bé đã mặc trong video Lễ Phục sinh mà mẹ bé đăng tải vào ngày 5/4 trước đó.

Chi tiết này khiến nhiều người tin rằng đoạn clip mới không hề được quay gần đây, mà có thể đã được ghi hình từ nhiều tuần trước và chỉ được "tung ra" vào đúng thời điểm chuyến công du của Quốc vương Charles đang chiếm sóng truyền thông. Với những người vốn không có thiện cảm với vợ chồng nhà Sussex, đây là bằng chứng cho thấy Meghan đang chủ động cạnh tranh sự chú ý với Hoàng gia Anh giữa lúc mâu thuẫn nội bộ chưa hạ nhiệt.

Bên cạnh tranh cãi về tính "kịp thời" của video, một làn sóng phản ứng khác lại tập trung vào sức khỏe của bé Lilibet. Trong cả video Lễ Phục sinh lẫn các clip liên quan, bé gái được nhìn thấy đi chân trần trong khu vực chuồng gà.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) từ lâu đã khuyến cáo không nên đi chân trần hoặc cầm gà bằng tay không khi tiếp xúc với các trang trại nuôi gà sân vườn, do nguy cơ lây nhiễm các bệnh như cúm gia cầm, Histoplasmosis, cũng như nhiễm khuẩn Campylobacter, E. coli và Salmonella. Các triệu chứng có thể xuất hiện sau 2-7 ngày tiếp xúc và bao gồm sốt, ho, đau bụng, buồn nôn, kéo dài có thể đến vài tuần.

Một số bình luận trên mạng xã hội bày tỏ sự lo ngại: "Để một đứa trẻ nhỏ đi quanh chuồng gà rồi vào nhà - có an toàn không?". Một người khác viết: "Không bao giờ nên vào chuồng gà mà đi chân trần". Lại có ý kiến nhắc nhở rằng đây là điều cha mẹ Mỹ cơ bản đều biết.





Đoạn video gây tranh cãi xuất hiện trong giai đoạn vợ chồng Meghan và Vương tử Harry liên tục đối diện với những tin tức không mấy tích cực. Theo RadarOnline (đăng ngày 25/4/2026), ngoài việc mất ít nhất 25 nhân viên cấp điều hành trong vài năm qua, cặp đôi còn được cho là đã thuê và sa thải nhiều bảo mẫu cùng nhân viên giúp việc trong gia đình.

Meghan Markle hiện đang đẩy mạnh thương hiệu lifestyle cá nhân với loạt nội dung xoay quanh nấu ăn, làm vườn và cuộc sống gia đình tại Montecito. Tuy nhiên, mỗi nội dung mới ra mắt dường như đều nhận về phản ứng chia rẽ rõ rệt: Một bên ủng hộ hình ảnh người phụ nữ Mỹ độc lập, mẹ của hai con; bên còn lại không ngừng so sánh và tìm ra những "vết nứt" trong câu chuyện cô kể.

Cho đến hiện tại, đại diện của Meghan chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về những cáo buộc dàn dựng thời điểm đăng video lần này.

*Theo Express