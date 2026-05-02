Ngày 29/4, Thân vương William và Vương phi Kate chia sẻ lên mạng xã hội một bức ảnh gia đình chụp trong kỳ nghỉ Phục Sinh ở Cornwall tưởng chừng bình thường, nhưng ai tinh mắt sẽ nhận ra đây là lần đầu tiên cả hai chú chó cocker spaniel của nhà Wales cùng có mặt trong một khung hình chính thức. Một bức ảnh nhỏ, nhưng nói được rất nhiều điều về gia đình này.

Bức ảnh khác mọi năm

Bức ảnh do nhiếp ảnh gia Matt Porteous, người đã gắn bó với những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đôi vợ chồng hoàng gia thực hiện trong chuyến nghỉ Phục Sinh tại Cornwall. Thay vì ảnh chân dung trang trọng thường thấy, cả nhà nằm dài trên thảm cỏ xanh, chân trần, thoải mái như bất kỳ gia đình bình thường nào trong buổi chiều cuối tuần.

Kate ngồi ở giữa, mặc quần trắng và áo len kẻ sọc xanh navy. Cậu bé Louis tám tuổi gác chân lên người mẹ, mặc quần short và áo phông xanh lá. Không có vương miện, không có lễ phục. Chỉ có năm con người và hai chú chó đang tận hưởng khoảnh khắc bên nhau.

Dòng chú thích trên tài khoản chính thức của Kensington Palace chỉ vỏn vẹn: "Celebrating 15 years of marriage ❤️" nhưng bức ảnh lại nói nhiều hơn thế rất nhiều.

Chi tiết ai cũng bỏ qua: Hai chú chó

Nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy hai chú chó cocker spaniel nằm sát bên Thân vương William. Một là Orla, chú chó đen quen thuộc của gia đình. Còn lại là một chú chó nâu nhỏ hơn, con của Orla, mà đến nay vẫn chưa được đặt tên công khai. Đây là lần đầu tiên cả hai xuất hiện cùng nhau trong một bức ảnh gia đình chính thức - một chi tiết thoạt nhìn có vẻ nhỏ nhặt, nhưng với những người theo dõi hoàng gia lâu năm, đây là một dấu mốc đáng chú ý.

Orla vốn đã là thành viên cũ của nhà Wales từ năm 2020, được tặng bởi anh trai Vương phi Kate - James Middleton, người chuyên nuôi và nhân giống chó. Chú chó nâu nhỏ là con của Orla, được gia đình quyết định giữ lại sau khi Orla sinh một lứa. Theo truyền thông Anh, đây còn là "điều gì đó vui vẻ" dành cho ba đứa trẻ George, Charlotte và Louis trong giai đoạn gia đình vừa trải qua nhiều biến cố.

Thực ra, chú chó nhỏ đã lộ diện lần đầu hồi tháng 6 năm ngoái trong bức ảnh mừng sinh nhật lần thứ 43 của Thân vương William, khi anh được chụp đang bế một chú chó nâu trên đùi, xung quanh là cả đàn chó nhỏ vui đùa. Còn Vương phi Kate đã tự xác nhận việc nuôi thêm chó hồi tháng 2 trong một chuyến thăm nhà máy denim ở Wales, khi bà trò chuyện vui vẻ với chủ doanh nghiệp về những chú cocker spaniel của mình.

15 năm không chỉ là con số

William và Kate đã ở bên nhau suốt 25 năm. Trong chừng ấy thời gian, họ phải đối mặt với mâu thuẫn công khai trong nội bộ hoàng gia, sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II, và đặc biệt là hành trình chiến đấu với ung thư của Vương phi Kate vào năm 2024.

Vương phi đã thông báo vào năm ngoái rằng cô đã khỏi bệnh, và gia đình nhà Wales bắt đầu một chương mới khi chuyển đến ngôi nhà mới Forest Lodge tám phòng ngủ trong khuôn viên Windsor Great Park. Bức ảnh kỷ niệm năm nay, vì vậy, mang một ý nghĩa khác. Không phải chỉ là 15 năm hôn nhân mà là một gia đình đã đi qua sóng gió và đang thực sự tận hưởng những ngày bình yên.

Kể từ khi công khai chẩn đoán ung thư, Vương phi Kate ngày càng gắn bó hơn với thiên nhiên và xem đó như nguồn chữa lành. Không phải ngẫu nhiên mà bức ảnh kỷ niệm được chụp trên thảm cỏ, dưới bầu trời Cornwall, đó là lựa chọn có chủ đích, phản ánh con người và hành trình của họ.

Tháng Tư này là tháng của những dịp đặc biệt với nhà Wales: Sinh nhật Louis ngày 23, rồi kỷ niệm ngày cưới của William và Kate ngày 29, và sắp tới là sinh nhật Charlotte ngày 2/5. Bức ảnh chân trần trên cỏ cùng Orla và chú chó nhỏ chưa có tên như một lời nhắc nhẹ nhàng rằng đằng sau những danh hiệu và trách nhiệm hoàng gia, họ vẫn chỉ là một gia đình bình thường đang cố gắng sống trọn vẹn từng ngày.