Gần một năm kể từ khi xuất hiện trong tấm ảnh sinh nhật của Thân vương William, chú spaniel nâu nhỏ của gia đình Wales vẫn chưa có tên chính thức trước công chúng. Tất cả thay đổi vào ngày 1/5 đúng dịp sinh nhật tròn một tuổi của cún khi Kensington Palace đăng ảnh kèm lời chào đơn giản mà ấm áp: "Welcome to the family, Otto!".

Otto ra đời từ chính "nhà" hoàng gia

Otto là một trong bốn chú cún được sinh ra từ Orla, con spaniel của gia đình Wales vào năm 2025. Vương phi Kate xác nhận vào tháng 2 rằng gia đình đã giữ lại một con đực từ lứa đó. Orla bản thân cũng có nguồn gốc đặc biệt: Anh trai Kate, James Middleton, là người nuôi và nhân giống chó, chính anh đã tặng Orla cho hai vợ chồng ngay trước khi chú cún đầu tiên của họ Lupo qua đời năm 2020.

Lupo, cũng là một spaniel đen, từng là món quà cưới muộn từ James sau đám cưới ngày 29/4/2011. Thân vương William từng chia sẻ rằng cả ba người con đều có mặt bên cạnh khi Lupo ra đi: "Đúng vậy, chúng tôi đều ở đó, thật buồn", anh nói.

Cái tên mang ý nghĩa hoàng gia

Otto không phải tên ngẫu nhiên. Theo Baby Center, đây là tên cổ điển gốc Đức, có nghĩa là "thịnh vượng" hay "giàu sang", bắt nguồn từ tiếng Đức cổ và thường gắn với vận may và quý tộc. Với một gia đình hoàng gia, khó tìm được cái tên nào phù hợp hơn.

Thú vị là cái tên này còn có liên hệ với cựu trợ lý kiêm stylist thân tín của Vương phi Kate, Natasha Archer, người rời hoàng thất vào mùa hè năm ngoái. Con trai của Natasha cũng tên Otto, và chính cô đã bình luận dưới bài đăng trên Instagram: "Tên hay quá!". Liệu đây có phải cách Kate ngầm tri ân người cộng sự lâu năm, hay chỉ là sự trùng hợp thú vị không ai biết chắc.

Otto thực ra đã lén lút xuất hiện trong bức ảnh kỷ niệm 15 năm ngày cưới của hai vợ chồng hôm 29/4, đầu cún tựa nhẹ phía trên William trong khung hình gia đình nằm trên bãi cỏ. Nhưng phải đến ngày sinh nhật tròn một tuổi, chú mới được giới thiệu chính thức bằng tên gọi.

Tấm ảnh sinh nhật do chính Vương phi Kate chụp, người tự nhận mình là "nhiếp ảnh gia nghiệp dư đầy nhiệt huyết" và thường đứng sau ống kính trong các bức chân dung của các con. Trong ảnh, Otto ngồi giữa cánh đồng hoa, bộ lông nâu bay nhẹ trong gió, phía xa là ngọn đồi xanh mướt, khung cảnh không khác gì một bức tranh.

Orla từ lâu đã trở thành thành viên quen thuộc trong các sự kiện công khai. Cô chó đã đồng hành cùng Kate đến cổ vũ William tại một trận polo từ thiện, xuất hiện trong nhiều bức ảnh sinh nhật của Công chúa Charlotte, và góp mặt trong video cá nhân Kate chia sẻ về hành trình chữa bệnh ung thư vào tháng 9/2024. Đó là những khoảnh khắc hiếm hoi Kate mở lòng nhất trước công chúng và Orla luôn ở đó, lặng lẽ bên cạnh.

Nay với Otto bên cạnh, hai chú cún cùng họ tên vần điệu Orla và Otto chắc chắn là những "thành viên" được yêu thích nhất trong ngôi nhà có ba đứa trẻ: George 12 tuổi, Charlotte 10 tuổi và Louis 8 tuổi. Và nếu truyền thống tiếp nối, Otto sẽ sớm xuất hiện trong các bức ảnh sinh nhật tiếp theo của gia đình, điều mà fan hoàng gia khắp nơi đang mong chờ.