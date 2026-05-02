Trong lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của Quốc vương Carl XVI Gustaf (King Carl XVI Gustaf of Sweden) ngày 30/4 vừa qua, hoàng gia Thụy Điển và đại diện hoàng tộc nhiều nước châu Âu đã tề tựu về Hoàng cung Stockholm. Nhưng giữa rừng vương miện và lễ phục lộng lẫy ấy, người chiếm trọn ánh nhìn lại là thành viên nhỏ tuổi nhất - Vương tôn nữ Ines (Princess Ines), mới 14 tháng tuổi, con gái út của Vương tử Carl Philip và Vương tử phi Sofia.

Khoác trên người chiếc áo choàng trắng nhỏ xíu, Vương tôn nữ Ines đứng trong vòng tay mẹ - Vương phi Sofia - khi gia đình bước ra ban công Hoàng cung chào công chúng. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cô bé hào hứng đưa tay vẫy chào từ dưới lớp áo choàng, khiến Vương phi phải nhẹ nhàng vén áo sang một bên để con gái thoải mái hơn.

Vương nữ Estelle (Princess Estelle), 14 tuổi - mẹ đỡ đầu của Ines và là người sẽ kế vị ngai vàng Thụy Điển sau này đã bế cô em họ một đoạn trong buổi lễ. Vương hậu Silvia (Queen Silvia) cũng ẵm cháu gái trên tay, và khoảnh khắc Ines giơ bàn tay nhỏ chạm vào má bà nội đã trở thành hình ảnh xúc động nhất trong ngày.

Bên cạnh Ines còn có ba người anh trai: Vương tôn Alexander (10 tuổi), Vương tôn Gabriel (8 tuổi) và Vương tôn Julian (5 tuổi). Cô bé diện váy hoa nhí bên trong áo choàng, đeo nơ trắng trên tóc - vẻ ngoài đúng chuẩn một tiểu công chúa cổ tích Bắc Âu.

Tối hôm đó, dạ tiệc sinh nhật xa hoa của Quốc vương Carl XVI Gustaf diễn ra mà không có sự tham dự của Vương tôn nữ Ines vì cô bé còn quá nhỏ. Trong khi đó, Vương nữ Estelle xuất hiện trong bộ váy dạ hội màu oải hương, ra dáng một thiếu nữ trưởng thành chuẩn bị cho vai trò tương lai.