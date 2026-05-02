Ngày 29/4 vừa qua, Vương phi Kate và Thân vương William công bố một bức ảnh gia đình nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày cưới. Trong khung hình ấm áp giữa thảm cỏ xanh mướt với đủ mặt ba con: Hoàng tử George (12 tuổi), Công chúa Charlotte (10 tuổi) và Hoàng tử Louis (8 tuổi) có một chi tiết nhỏ khiến nhiều người phải nhìn lại lần hai: Bộ móng xanh băng giá của cô bé Charlotte.

Nhìn kỹ vào bức ảnh kỷ niệm, Charlotte nổi bật với màu móng xanh icy blue tông lạnh, trong trẻo, không phải gam màu người ta thường nghĩ đến khi nói đến hoàng gia Anh. Trước đó, tại giải Wimbledon tháng 7/2025, cô bé cũng từng xuất hiện với móng hồng kẹo ngọt, màu sắc rõ ràng khi bàn tay vỗ tay cổ vũ trước ống kính.

Không có quy định chính thức nào về màu sơn móng tay dành cho phụ nữ trong hoàng gia Anh. Cố Nữ hoàng Elizabeth từng nổi tiếng với sự trung thành tuyệt đối với dòng sơn "Ballet Slippers" của Essie - một tông hồng sheer nhạt, thanh lịch và kín đáo. Nhưng thế hệ trẻ hơn rõ ràng đang tự do hơn trong chuyện này.

Charlotte không phải học từ đâu xa. Chính Vương phi Kate, người mà phong cách móng sheer gần như đã trở thành thương hiệu cá nhân thỉnh thoảng vẫn phá cách. Điển hình là dịp lễ Phục sinh tháng 4/2023, Vương phi bất ngờ diện móng đỏ tươi, khiến giới mộ điệu thời trang không khỏi xôn xao. Đó là kiểu "phá luật trong khuôn phép" mà chỉ người thực sự tự tin mới làm được.

Charlotte dường như đang học theo cách đó không ồn ào, không cần phải tuyên bố gì, chỉ để bộ móng nói thay.

Hôm nay, ngày 2/5, Charlotte tròn 11 tuổi. Và nhìn lại hành trình những lần xuất hiện trước công chúng, cô bé để lại ấn tượng không nhỏ không chỉ vì ngoại hình chỉn chu mà còn ở thái độ tự nhiên, điềm tĩnh hiếm thấy ở một đứa trẻ.

Nhà thiết kế thời trang trẻ em Amaia Arrieta, người đã gặp Charlotte nhiều lần, chia sẻ với People: "Đó hoàn toàn là cá tính thật của cô bé, không có gì gượng ép. Cô bé trông rất tự tin và thoải mái với chính mình, với môi trường xung quanh".

Một người trong cung điện cũng từng nhận xét với People rằng Charlotte "có cá tính khá mạnh, gần như trưởng thành hơn so với tuổi". Sự chững chạc đó hiện rõ qua từng lần cô xuất hiện từ cách đứng, cách nhìn, đến cả lựa chọn màu móng tay.

Ở tuổi lên 11, Charlotte không cần cố gắng để nổi bật. Cô bé tự nhiên thu hút ánh nhìn từ bộ móng icy blue trong ảnh gia đình đến nụ cười tự tin trên khán đài Wimbledon. Trong một gia đình mà mọi cử chỉ đều được đặt dưới ống kính, Charlotte đang dần định hình phong cách và cá tính riêng của mình từng bước nhỏ, nhưng rõ ràng và chắc chắn.