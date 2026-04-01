Ngày 25/4 vừa qua, Meghan, sinh ngày 4/8/1981, thuộc cung Sư Tử đã đăng lên story một meme khá thú vị: Hình ảnh hai người đàn ông nhảy múa theo bài That's The Way It Is của Celine Dion, kèm dòng chú thích: "Taurus, Leo, Scorpio và Aquarius - kết thúc 7 năm khó khăn nhất cuộc đời vào ngày 25/4". Ngay bên cạnh đó, cô còn đăng thêm một bài viết dành riêng cho cung Sư Tử với nội dung: "Ngày 25/4, áp lực được dỡ bỏ. Bạn được không gian để tồn tại mà không phải đấu tranh cho điều đó".

Không ai biết chắc Meghan có tin vào chiêm tinh hay không. Nhưng việc một người phụ nữ vốn kiệm lời trên mạng xã hội chủ yếu chỉ đăng ảnh cá nhân hoặc quảng bá thương hiệu As Ever lại chọn chia sẻ đúng những dòng này, vào đúng thời điểm này, rõ ràng không phải ngẫu nhiên.

Bảy năm - con số không phải vô tình

Bảy năm trước, vào tháng 4/2019, Meghan và Harry đang chờ đón đứa con đầu lòng Hoàng tử Archie, nay đã 6 tuổi, chào đời 11 ngày sau đó. Đó cũng là khoảng thời gian căng thẳng bắt đầu tích tụ: Áp lực từ truyền thông Anh, rạn nứt trong nội bộ hoàng gia, và quyết định lịch sử từ bỏ danh hiệu thành viên cấp cao của hoàng gia vào đầu năm 2020. Kể từ đó, Meghan và Harry chuyển đến California, nơi họ đón thêm Công chúa Lilibet, nay 4 tuổi.

Bảy năm không phải con số nhỏ. Và nếu Meghan thực sự đang nói về chính mình qua những dòng chiêm tinh ấy, thì có lẽ cô đang thở phào nhẹ nhõm vì cảm thấy giai đoạn nặng nề nhất đã qua.

Hôn nhân với Harry: Tình yêu hay lợi ích?

Trong khi Meghan đang lặng lẽ chia sẻ những tín hiệu cảm xúc, thế giới bên ngoài lại không ngừng bàn tán về tương lai hôn nhân của cô với Vương tử Harry. Tác giả Tom Bower - người đã viết nhiều cuốn sách về hoàng gia Anh được hỏi thẳng trên chương trình Daily Expresso rằng liệu cặp đôi có ly hôn không. Câu trả lời của ông khá thẳng thắn: Ông không tin điều đó xảy ra, nhưng lý do ông đưa ra lại khiến nhiều người suy nghĩ.

Theo Bower, đây là một mối quan hệ có nền tảng thực dụng. Ông cho rằng Harry cần Meghan vì anh ấy là "một người đàn ông cô đơn và u sầu", còn Meghan cần Harry vì "cái mác" tức là danh xưng hoàng gia vẫn còn giá trị với thương hiệu cá nhân của cô. Dù đây chỉ là nhận định của một nhà quan sát bên ngoài, nó vẫn phản ánh góc nhìn mà không ít người đang ngầm nghĩ đến.

Meghan - người phụ nữ không cần giải thích

Dù thực tế phía sau là gì, điều đáng chú ý là Meghan vẫn đang chọn cách thể hiện cảm xúc theo cách của riêng mình, không tuyên bố, không phỏng vấn, chỉ là một meme và vài dòng chiêm tinh. Với một người từng bị đặt dưới kính lúp của truyền thông suốt nhiều năm, đó cũng là một dạng tự do theo nghĩa nào đó.

Và nếu ngày 25/4 thực sự đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời cô dù chỉ theo nghĩa cảm xúc thì có lẽ Meghan Markle đang bắt đầu chương tiếp theo theo cách mà chỉ mình cô hiểu rõ nhất.