"Nhất dáng, nhì da, thứ ba màu áo" - không chỉ nói về vẻ ngoài, mà còn ngầm chỉ tầm quan trọng của màu sắc trong việc dẫn dắt năng lượng cá nhân. Trong tuần đầu tiên của tháng 5/2026, khi tiết Lập Hạ vừa bắt đầu, năng lượng Mộc khí vượng và Hỏa khí dâng cao, mỗi con giáp sẽ có một gam màu "thiên thời địa lợi" riêng để cộng hưởng vận may. Hãy thử áp dụng và quan sát những thay đổi nhỏ trong tuần - đôi khi chỉ một chiếc khăn lụa, một đôi giày đúng tone cũng đủ tạo nên khác biệt.

Tuổi Tý: Màu xanh dương đậm - đón tài lộc bất ngờ

Bản mệnh Thủy của tuổi Tý tuần này gặp Mộc khí tương sinh, rất hợp những gam xanh navy, xanh cobalt. Các nàng Tý làm văn phòng nên ưu tiên áo sơ mi xanh đậm khi gặp đối tác, sẽ có cuộc gặp đem lại cơ hội tài chính. Tránh màu vàng đất kẻo dễ vướng thị phi.





Tuổi Sửu: Màu nâu trầm và be - giữ vững phong độ

Tuần này tuổi Sửu cần sự ổn định hơn là bứt phá. Những gam nâu cà phê, be sữa, kem giúp Sửu giữ được sự điềm tĩnh trước biến động công việc. Đặc biệt thứ Tư, Sửu nên mặc nâu trầm để tăng uy tín trong mắt cấp trên.

Tuổi Dần: Màu xanh lá non - tình duyên khởi sắc

Dần thuộc Mộc, tuần này được Mộc vượng hỗ trợ nên rất nên diện xanh lá mạ, xanh cốm, xanh rêu sáng. Đặc biệt các nàng Dần độc thân, mặc xanh lá vào cuối tuần dễ có cuộc gặp định mệnh. Hạn chế màu trắng tinh kẻo khắc chế năng lượng cá nhân.

Tuổi Mão: Màu hồng pastel và xanh mint - hanh thông mọi mặt

Mão tuần này như cá gặp nước, đặc biệt trong các mối quan hệ. Hồng phấn, hồng đào, xanh mint là những tone giúp Mão tỏa sáng. Nếu có buổi hẹn quan trọng vào thứ Sáu hoặc Chủ nhật, một chiếc váy hồng pastel sẽ là "vũ khí" thu hút.





Tuổi Thìn: Màu vàng ánh kim - bùng nổ tài lộc

Đây là một trong ba con giáp được dự báo có vận tài lộc tốt nhất tuần. Vàng champagne, vàng đồng, vàng ánh kim cộng hưởng tuyệt vời với năng lượng Thìn. Phụ kiện ánh vàng như khuyên tai, dây chuyền nhỏ cũng mang lại hiệu quả tương tự nếu bạn không quen mặc nguyên cây vàng.

Tuổi Tỵ: Màu đỏ cam và đỏ rượu vang - sự nghiệp thăng hoa

Tỵ thuộc Hỏa, gặp Hỏa khí tuần này càng vượng. Đỏ rượu vang, đỏ cam đất, đỏ gạch là những màu giúp Tỵ tự tin trong các buổi thuyết trình, đàm phán. Tránh màu đen tuyền cả tuần kẻo dập tắt năng lượng tích cực.

Tuổi Ngọ: Màu tím lavender và xanh ngọc - cân bằng cảm xúc

Ngọ tuần này dễ nóng vội, nên cần màu sắc làm dịu năng lượng. Tím lavender, xanh ngọc bích, xanh thiên thanh giúp Ngọ giữ được cái đầu lạnh. Đặc biệt khi xử lý mâu thuẫn nơi công sở, một chiếc áo tím nhạt sẽ giúp bạn tránh được va chạm không đáng có.





Tuổi Mùi: Màu xanh olive và nâu rêu - quý nhân phù trợ

Mùi tuần này có quý nhân, đặc biệt là nữ giới lớn tuổi. Xanh olive, nâu rêu, xanh quân đội là những tone giúp Mùi thu hút sự thiện cảm. Cuối tuần nên mặc tone đất để các cuộc gặp gia đình diễn ra suôn sẻ.

Tuổi Thân: Màu trắng ngà và xám bạc - trí tuệ tỏa sáng

Thân thuộc Kim, tuần này hợp các gam trắng ngà, xám bạc, xám khói. Đây là tuần Thân có thể đưa ra những quyết định quan trọng về sự nghiệp. Mặc trắng vào các ngày họp lớn để tăng độ tin cậy và thuyết phục.

Tuổi Dậu: Màu vàng chanh và trắng kem - tình cảm thăng hoa

Dậu tuần này có nhiều niềm vui trong tình cảm. Vàng chanh tươi, trắng kem, vàng pastel giúp Dậu trở nên dễ mến và thu hút. Nếu đang trong giai đoạn tìm hiểu ai đó, hãy thử mặc vàng nhạt vào buổi hẹn - kết quả sẽ khiến bạn bất ngờ.





Tuổi Tuất: Màu cam đào và hồng san hô - năng lượng tích cực

Tuất tuần này cần "sạc lại pin" sau giai đoạn căng thẳng. Cam đào, hồng san hô, cam nhạt là những màu mang lại sự ấm áp và lạc quan. Mặc tone cam vào sáng thứ Hai để khởi đầu tuần mới đầy hứng khởi.

Tuổi Hợi: Màu đen huyền và xanh đen - tài chính ổn định

Khác với suy nghĩ thông thường, đen với Hợi lại là màu may mắn vì Thủy khí tương trợ. Đen huyền, xanh đen, xanh navy đậm giúp Hợi giữ tiền và đầu tư khôn ngoan. Tuy nhiên nên kết hợp phụ kiện sáng để không bị "nặng nề" về mặt năng lượng.

Phong thủy màu sắc chỉ là một yếu tố hỗ trợ - cái cốt lõi vẫn là thái độ sống tích cực và sự chăm chỉ của chính bạn. Hãy xem việc chọn màu áo mỗi sáng như một nghi thức nhỏ để bắt đầu ngày mới với tâm thế chủ động hơn. Đôi khi, niềm tin rằng "hôm nay mình sẽ may mắn" cũng đủ tạo ra một tuần khác biệt rồi.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo