Loại quả "quê" ở Việt Nam nhưng người Nhật trồng đầy vườn: Hóa ra là thần dược hạ đường huyết, đàn ông ăn sẽ "sung mãn" chuyện giường chiếu, phụ nữ ăn thì đẹp da

Ở Nhật Bản, có một thứ quả "đậm chất Việt" mọc nhiều ở ven đường và có ngay trong vườn của người Nhật đó chính là dâu tằm.

Đặc biệt hàng năm, cứ đến những ngày cuối xuân, đầu hè lại là mùa thu hoạch của những quả dâu tằm chín rộ, ngọt lịm. Dâu tằm là loại quả có chứa một lượng lớn các hoạt tính sinh học, nên được ưu ái cả trong Đông lẫn Tây y.

Theo Đông y, quả dâu tằm có vị ngọt, tính bình là một vị thuốc có thể chế biến thành nhiều món ăn, bài thuốc bổ thận, tráng dương, bổ máu, chống bạc tóc, trợ tiêu hóa, trợ tim mạch...

Còn theo nghiên cứu hiện đại, dâu tằm có chứa anthocyanin, resveratrol, polysaccharide, axit tannic, axit chlorogenic, protein hoạt tính... Nó cũng rất giàu vitamin, axit amin và các khoáng chất như canxi, kali, phốt pho, sắt, kẽm, selen... có tác dụng tăng sức bền của cơ thể, nâng cao khả năng miễn dịch, trì hoãn sự lão hóa, thúc đẩy chức năng tạo máu, bảo vệ gan, chống ung thư...

Có thể thấy, dâu tằm tuy là thứ quả nhỏ bé nhưng thực sự mang lại vô vàn lợi ích cho sức khỏe nếu biết tận dụng đúng cách.

Chăm chỉ ăn quả dâu tằm, cơ thể nhận được những lợi ích tuyệt vời nào?

1. Giúp ổn định đường huyết

Trong quả dâu tằm có chứa một chất chống oxy hóa tên là flavonoid. Chất này được chứng minh rằng có thể điều chỉnh sự tăng giảm của lượng đường trong cơ thể. Ngoài ra loại quả này còn có chứa nhiều loại vitamin, khoáng chất, chất xơ có tác dụng kiểm soát mức đường huyết ở những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường.

2. Tốt cho hệ tiêu hóa

Dâu tằm là loại quả chứa nhiều chất xơ, do đó nó có tác dụng hỗ trợ, giảm nguy cơ táo bón, đầy hơi và co thắt ruột.

3. Tốt cho sinh lý nam

Y học Trung Quốc tin rằng những loại quả màu đen và tím thường có nhiều dưỡng chất tốt nhất cho sinh lý nam. Quả dâu tằm là một vị thuốc nam bổ dưỡng, dùng hàng ngày có tác dụng bổ sung sinh lực nam giới, bổ thận, bổ máu, tăng miễn dịch.

4. Ổn định huyết áp, giảm bệnh tim mạch

Quả dâu tằm có chứa một lượng lớn chất polyphenol đặc biệt là chất resveratrol, chất chống oxy hóa này có thể chống xơ vữa động mạch, chống đông máu, giảm huyết áp, đột quỵ. Không những vậy chất resveratrol trong dâu tằm còn làm giảm cholesterol, từ đó gián tiếp làm giảm nguy cơ tim mạch.

5. Tăng cường sức đề kháng cho cơ thể

Nhờ có chứa một lượng lớn vitamin A, vitamin C và flavonoid mà quả dâu tằm có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, đặc biệt có thể ngăn ngừa cảm lạnh, cảm cúm cùng các căn bệnh do thời tiết.

6. Chống lão hóa



Dâu tằm có tác dụng làm đẹp cơ thể cho phụ nữ, chống lão hóa là do chứa chất anthocyanins có tác dụng trung hòa các gốc tự do trong da bị tổn thương do tia cực tím, cải thiện quá trình cung cấp máu cho da, dưỡng da, giúp da trắng sáng và mềm mại. Lượng vitamin C trong dâu tằm cũng góp phần hỗ trợ cho quá trình sản xuất collagen cho làn da được đàn hồi tốt hơn.

4 điều lưu ý khi tiêu thụ quả dâu tằm

Tuy rất hiếm, nhưng quả dâu tằm cũng có thể gây dị ứng, đặc biệt là những quả dâu giập nát hư hỏng hay có dùng thuốc bảo vệ thực vật.

Vì dâu tằm có tính bình nên cố gắng không ăn chung với mướp đắng, cà chua, hạt dẻ nước nếu không sẽ gây lạnh bụng.



Những người tỳ vị hư nhược, phân lỏng không nên ăn dâu tằm.

Trong nước quả dâu tằm có chứa chất tanin vì thế không nên dùng các loại nồi đồng, sắt, nhôm để nấu vì sẽ phân hủy tannin, gây ra các phản ứng hóa học gây ngộ độc. Chỉ nên nấu dâu tằm trong nồi tráng men, thủy tinh hoặc nồi đất.

