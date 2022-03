Loại nước giúp hạ đường huyết nhanh, cực tốt cho người tiểu đường: Giá cực rẻ, có bán sẵn ở khắp các chợ Việt Nam

Loại nước giúp hạ đường huyết nhanh, tốt cho người tiểu đường

Là một loại trái cây họ cam quýt, bưởi được biết đến là loại quả có hương vị hòa trộn giữa ngọt và chua. Nước ép bưởi chứa đầy các chất dinh dưỡng có lợi và chất chống oxy hóa, nó chứa lượng vitamin C khổng lồ chỉ đúng sau quả cam và chanh, vì thế thưởng thức một ly nước ép bưởi mỗi ngày là một khởi đầu ngày mới đầy lý tưởng.

Với bệnh nhân tiểu đường, việc ăn một số loại trái cây giàu vitamin như bưởi sẽ giúp sức đề kháng được tăng cường. Bưởi rất giàu crom, có thành phần tương tự như tác dụng hạ đường huyết của insulin, có thể điều chỉnh lượng đường trong máu và còn có tác dụng giảm cân. Đối với bệnh nhân đái tháo đường, tăng mỡ máu và tim mạch, bưởi có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh rất tốt.

Các nghiên cứu còn phát hiện ra rằng, thường xuyên tiêu thụ bưởi hoặc nước ép bưởi có thể chống lại nguy cơ "kháng insulin". Kháng insulin xảy ra khi các tế bào của cơ thể không đáp ứng với insulin. Insulin có liên quan đến việc kiểm soát sự trao đổi chất, có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát lượng đường trong máu của bạn. Do đó nếu cơ thể bị kháng insulin, cuối cùng sẽ dẫn đến lượng đường trong máu quá cao, dẫn đến bệnh tiểu đường loại 2.

Với người tiểu đường, cách uống nước ép bưởi tốt nhất là uống nguyên chất, không thêm đường. Hoặc bạn cũng có thể làm sinh tố bưởi để có thể tiêu thụ cả tép bưởi lẫn phần nước.

Đều đặn uống nước ép bưởi, cơ thể sẽ nhận được những lợi ích gì?

1. Cung cấp chất chống oxy hóa mạnh mẽ để chống ung thư

Chất chống oxy hóa bảo vệ các tế bào của cơ thể không bị hư hại bởi các gốc tự do. Trong khi đó, bưởi lại là loại quả chứa vô vàn chất chống oxy hóa như vitamin C, Lycopene, Beta-caroten, Flavanones.

Vitamin C giúp bảo vệ các tế bào của bạn khỏi những tổn thương thường dẫn đến ung thư và bệnh tim.

Lycopene nổi tiếng với khả năng ngăn ngừa các loại ung thư bao gồm cả ung thư tuyến tiền liệt. Ngoài ra, lycopene có thể làm chậm sự phát triển của khối u. Trên hết, lycopene đã cho thấy nhiều hứa hẹn trong việc giảm tác dụng phụ của một số phương pháp điều trị ung thư thông thường.

Beta-carotene sau khi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa thành vitamin A, được cho là giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như ung thư, bệnh tim và các vấn đề về mắt như thoái hóa điểm vàng.

Flavanones có đặc tính chống viêm đã được chứng minh là có khả năng làm giảm mức cholesterol và huyết áp, do đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

2. Giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn và giảm cân

Vài thập kỷ qua, những chuyên gia sức khỏe đều công nhận lợi ích của bưởi và nước ép bưởi trong việc kiểm soát sự thèm ăn và giảm cân. Bưởi ít calo, giàu chất xơ, mặc dù chất xơ đã bị mất đi kha khá trong quá trình ép nước nhưng dù sao chúng ta vẫn có thể hấp thụ một ít chất xơ trong quá trình tiêu thụ nước ép.

Chế độ ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ giúp mang lại cảm giác no lâu hơn vì chất xơ làm chậm quá trình rỗng của dạ dày. Khi bạn có thể tăng thời gian tiêu hóa, nó khiến bạn cảm thấy no hơn và cũng có thể giúp bạn giảm cân và ăn ít calo hơn.

Một nghiên cứu trên 91 người trưởng thành bị béo phì tiêu thụ một nửa quả bưởi tươi trước mỗi bữa ăn. Những người trưởng thành này giảm cân nhiều hơn so với những người trong nghiên cứu không ăn bưởi trước khi ăn.

3. Giúp bạn luôn đủ nước

Bởi vì bưởi có khoảng 88% là nước, nên tiêu thụ nước bưởi có khả năng dưỡng ẩm rất tốt. Mọi cơ quan trong cơ thể đều cần nước, việc giữ đủ nước sẽ giúp cơ thể bạn hoạt động hiệu quả hơn về mọi mặt. Uống nhiều nước là cách tốt nhất để giữ làn da đàn hồi, cơ thể tràn đầy sức sống, do đó hãy chăm chỉ bổ sung nước ép bưởi.

4. Tăng cường hệ thống miễn dịch

Khi bạn ăn bưởi hoặc uống nước ép bưởi thường xuyên, hệ thống miễn dịch của bạn sẽ được hưởng lợi. Lý do là vì trong bưởi chứa lượng vitamin C rất cao, có đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ có thể giúp bảo vệ các tế bào của cơ thể bạn khỏi vi rút và vi khuẩn có hại. Ngoài ra, vitamin C có thể giúp mọi người phục hồi nhanh hơn nhiều khi họ đang bị cảm lạnh thông thường.

Vitamin C không phải là chất dinh dưỡng duy nhất trong bưởi giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Vitamin A có trong bưởi có thể giúp bảo vệ chống lại một số bệnh truyền nhiễm và cả chứng viêm.

Ngoài ra, nước ép bưởi cung cấp một số lượng kẽm, vitamin B, sắt và đồng. Tất cả các chất dinh dưỡng này kết hợp với nhau để giúp cơ thể thúc đẩy chức năng hệ thống miễn dịch hiệu quả hơn. Chúng cũng giúp duy trì tính toàn vẹn cho làn da của bạn và da đóng vai trò như một hàng rào bảo vệ chống lại nhiễm trùng.

5. Cải thiện sức khỏe tim mạch

Nước bưởi có thể làm giảm mức cholesterol và huyết áp, từ đó sức khỏe tim mạch có thể được cải thiện.

Một nghiên cứu cho thấy rằng những người ăn bưởi ba lần một ngày trong sáu tuần đã giảm huyết áp đáng kể trong quá trình nghiên cứu. Những người này cũng cho thấy những cải thiện đáng kể về mức cholesterol LDL "xấu" và cholesterol toàn phần của họ.

Một chất dinh dưỡng quan trọng trong bưởi là kali, khoáng chất này chịu trách nhiệm không nhỏ đến sức khỏe tim mạch. Ăn một nửa quả bưởi có thể cung cấp tới 5% lượng kali hàng ngày được khuyến nghị, điều này rất quan trọng vì ăn đủ kali có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp .

Ngoài ra, bưởi có rất nhiều chất xơ, điều này cũng có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch của bạn vì lượng chất xơ tăng lên thường liên quan đến việc giảm mức cholesterol và huyết áp, chống lại đột quỵ.

Lưu ý khi tiêu thụ nước ép bưởi

- Đối với một số người, tiêu thụ trái cây họ cam quýt bưởi có thể dẫn đến xói mòn men răng, đặc biệt nếu bạn ăn quá nhiều mỗi ngày. Nếu bạn là người có răng nhạy cảm thì không nên thưởng thức nước ép bưởi vào buổi tối hoặc ngay sát giờ đánh răng.

- Sau khi uống nước ép bưởi, hãy súc miệng sạch bằng nước. Không đánh răng cho đến khoảng 30 phút sau khi ăn trái cây vì axit citric làm mềm men răng của bạn.



- Nước ép bưởi có thể tác động đến hiệu quả của thuốc, do bưởi có chứa chất có tác dụng ức chế cytochrom P450, một loại enzym trong cơ thể giúp chuyển hóa một số loại thuốc, khiến cơ thể không phân hủy được thuốc một cách hiệu quả. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bạn ăn bưởi hoặc uống nước ép bưởi nếu bạn đang dùng thuốc.

- Đối với những người dễ mắc các vấn đề về dạ dày hoặc bị trào ngược dạ dày, bạn có thể bị trào ngược và ợ chua nặng hơn khi uống nước ép bưởi do hàm lượng axit trong trái cây này khá cao.

https://afamily.vn/loai-nuoc-giup-ha-duong-huyet-nhanh-cuc-tot-cho-nguoi-tieu-duong-gia-cuc-re-co-ban-san-o-khap-cac-cho-viet-nam-20220310004759392.chn