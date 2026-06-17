Lần đầu tiên mẹ tôi làm món hấp này đã gây ấn tượng ngay khi đặt lên bàn ăn, cả nhà thi nhau "gắp nhoay nhoáy"

Thời tiết nóng bức thích hợp với những món ăn nhẹ nhàng và thanh mát, vì vậy trong những bữa cơm mùa hè, ngoài các món trộn, mẹ tôi thường làm các món hấp. Món ăn chế biến theo phương pháp nàu thường sử dụng ít dầu và muối, do đó nó cũng lành mạnh và giữ nguyên được hương vị và độ tươi ngon của các nguyên liệu. Món hấp hôm nay là một ví dụ, ngay lần đầu tiên mẹ tôi làm đã gây ấn tượng với cả nhà, không chỉ bởi thời gian nấu ngắn mà hương vị của nó "hạ gục" cả đứa em trai kén ăn của tôi.

Nguyên liệu của món hấp này rất phong phú, bao gồm thịt viên, bóng bì, đậu nành tươi, cải thảo non và giá đỗ. Ngoại trừ thịt viên cần được nêm gia vị, các nguyên liệu khác về cơ bản được nấu trực tiếp trong nồi. Không cho nhiều dầu trong quá trình nấu; chỉ dùng một ít nước dùng để nêm và tăng hương vị. Món ăn tươi ngon, giòn tan và hấp dẫn. Chúng ta cùng tìm hiểu công thức món hấp này ngay dưới đây nhé!

Nguyên liệu làm món bóng bì hấp thịt viên và rau củ

Một miếng bóng bì, 250g thịt nạc vai, lượng cải thảo non và giá đỗ vừa đủ, một nắm hạt đậu nành tươi (đậu nành Nhật Bản), muối, nước dùng gà, nước hầm xương, một ít tinh bột khoai tây, nước tương, dầu hào.

Cách làm món bóng bì hấp thịt viên và rau củ

Bước 1: Trước tiên, bạn cần sơ chế bóng bì. Ngâm bóng bì trong nước ấm ít nhất 2 tiếng cho đến khi mềm và ngấm nước hoàn toàn. Lưu ý rằng bạn phải dùng vật nặng đè lên bóng bì trong khi ngâm để tránh chúng nổi lên mặt nước và một số phần không được ngấm nước hoàn toàn, ảnh hưởng đến hương vị khi chế biến. Sau khi ngâm, chần bóng bì trong nước sôi từ 1-2 phút, vớt ra, thả vào chậu nước lạnh để làm nguội. Sau đó bạn vớt ra, vắt bớt nước thừa, rồi cắt thành từng lát, để dùng sau.

Bước 2: Rửa sạch thịt nạc vai, thái thành miếng nhỏ rồi cho vào máy xay thực phẩm, xay nhuyễn. Sau đó cho thịt đã xay vào thố, thêm hành lá thái nhỏ và một ít gừng băm nhỏ, chút muối, nước tương và dầu hào rồi trộn đều. Tiếp theo cho thêm một lượng tinh bột khoai tây vừa đủ và trộn đều. Trộn thật kỹ, và phết qua lại để phần nhân thịt để nhân thịt dẻo quyện, đàn hồi hơn, giúp phần thịt viên sau khi hấp có độ dai giòn, ngon hơn. Chuẩn bị tô hấp, cho rau cải thảo non đã rửa sạch vào, thêm một nắm giá đỗ vừa đủ. Bạn có thể đặt giá đỗ vào giữa sau đó xếp phủ lá cải thảo non lên.

Bước 3: Tiếp theo, lấy bóng bì xếp lên trên rau cải thảo. Kế tiếp, lấy phần thịt băm ra, vo thành những viên tròn nhỏ và xếp xung quanh phần bóng bì (miệng bát). Kích thước của những viên thịt có thể tùy chỉnh theo kích thước của tô hấp. Sau đó, lấy một nắm đậu nành tươi đã rửa sạch và rắc lên trên.

Bước 4: Nếu nhà bạn có sẵn có nước hầm xương, hãy cho một ít vào tô hấp, lưu ý không đổ quá đầy. Nếu không có nước dùng, hãy thêm một ít nước sôi. Cho dù là nước hầm xương hay nước sôi, bạn đều cần nêm gia vị trước khi cho vào tô đựng các loại nguyên liệu. Với nước hầm xương, hãy thêm chút muối và bột tiêu. Với nước sôi, hãy thêm muối, viên gia cốt gà và bột tiêu. Khuấy đều rồi đổ vào tô. Đặt tô hấp đã chuẩn bị vào nồi hấp, đậy nắp và hấp ở lửa lớn. Kể từ khi hơi nước bốc lên, bắt đầu tính thời gian hấp là 15 phút.

Thành phẩm món bóng bì hấp thịt viên và rau củ

Món hấp này vô cùng tươi ngon, ít dầu và muối, rất tốt cho sức khỏe. Món ăn có độ mềm của thịt viên và lớp bóng bì đậm đà đã ngấm hết nước dùng. Rau củ tươi ngọt bên dưới cũng rất ngon, đặc biệt thích hợp cho những ngày hè nóng bức. Khi món ăn này được đặt lên bàn ăn, cả nhà tôi đã thi nhau gắp nhoay nhoáy, chỉ trong chốc lát là hết sạch. Bạn hãy thử ngay món ăn này cho gia đình thưởng thức nhé!

Chúc bạn ngon miệng với món bóng bì hấp thịt viên và rau củ!