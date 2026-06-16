Da xỉn màu và tuần hoàn máu kém? Hãy thử ngay 4 món ăn nấu cực đơn giản này để bổ khí huyết, giúp làn da trắng hồng

Khi tuổi đời của chúng ta ngày mỗi tăng, đồng nghĩa với việc cơ thể lão hoá, xuống sắc. Ngoài ra, có những vấn đề về sức khoẻ mà chúng ta thường gặp do tác động của môi trường và lối sống. Mỗi lần soi gương, bạn có cùng một nỗi lo lắng về làn da và cơ thể mệt mỏi, nhợt nhạt không?

Nước da xỉn màu và vàng vọt, ngay cả lớp kem nền dày nhất cũng không thể che giấu vẻ mệt mỏi; môi nhợt nhạt, móng tay giòn và dễ gãy; tay chân luôn lạnh, ngay cả mùa hè cũng không thể ấm lên.

Thực tế, những vấn đề nhỏ này thường do âm hư và huyết hư gây ra.

Trong đời sống hàng ngày, từ xa xưa, tổ tiên chúng ta đã có những kinh nghiệm hết sức thiết thực, trong đó có những công thức món ăn vô cùng bổ dưỡng, giúp bảo vệ nhan sắc và sức khoẻ. Đối với phụ nữ, để duy trì sắc đẹp lâu dài, chăm sóc da bên ngoài bằng kem dưỡng chỉ là phương tiện hỗ trợ; bổ âm dưỡng huyết bên trong mới là cốt lõi. Khi cơ thể có đủ âm dịch và khí huyết lưu thông trơn tru, khuôn mặt sẽ tự nhiên hồng hào rạng rỡ, và sẽ có làn da khỏe mạnh ngay cả khi không trang điểm.

Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn 4 công thức món ăn vô cùng dễ làm và bổ dưỡng. Nguyên liệu rẻ tiền và dễ tìm, cách làm thì vô cùng đơn giản. Bạn có thể nấu và luân phiên ăn mỗi ngày để dần dần nuôi dưỡng làn da từ bên trong và có được làn da mịn màng.

1. Trứng nấu táo đỏ và nhãn

Nếu nói về dưỡng chất cơ bản cho phụ nữ, món ăn này chắc chắn nằm trong danh sách ưu tiên. Táo đỏ được ca ngợi là thực phẩm bổ dưỡng tự nhiên, giúp bồi bổ cơ thể và tăng cường năng lượng. Trong khi đó, nhãn có công dụng bổ tim và lá lách, bổ sung khí huyết. Khi kết hợp 2 nguyên liệu này với nhau, chúng cung cấp dinh dưỡng chất lượng cao, tạo nên một chế độ ăn uống nhẹ nhàng và không gây nóng trong cơ thể.

Món ăn này đặc biệt thích hợp cho phụ nữ có làn da nhợt nhạt, tay chân lạnh hoặc những người suy nhược sau kỳ kinh nguyệt.

Nguyên liệu làm món trứng nấu táo đỏ và nhãn

8-10 quả táo đỏ, 10-15 quả nhãn khô, 2 quả trứng gà và lượng đường nâu vừa đủ.

Cách làm món trứng nấu táo đỏ và nhãn

Bước 1: Rửa sạch và ngâm táo đỏ cho đến khi mềm. Bạn hãy dùng nước ngâm táo này để nấu món ăn. Bóc bỏ vỏ nhãn khô, giữ lại phần thịt nhãn, để riêng. Cho nước vào nồi, thêm táo đỏ và nhãn, đun sôi trên lửa lớn, sau đó hạ nhỏ lửa và nấu trong 20 phút.

Bước 2: Luộc trứng chín, để nguội rồi bóc vỏ, dùng nĩa chọc vài lỗ nhỏ trên vỏ, rồi cho vào nồi đang đun táo đỏ cùng nhãn và nấu thêm khoảng 15 phút nữa. Cuối cùng bạn thêm lượng đường nâu vừa phải vào, khuấy đều cho đến khi tan hết. Tắt bếp và lấy món ăn ra là có thể thưởng thức.

2. Bánh trôi nấu cơm rượu nếp

Cơm rượu nếp lên men có thể được coi là một món ăn truyền thống, được truyền lại qua nhiều thế hệ. Ngày nay, cơm rượu nếp không chỉ đơn thuần được ăn trong ngày mồng 5-5 mà nó còn được nhiều chị em ứng dụng nấu các món ăn dưỡng nhan. Món ăn này có tính chất dịu nhẹ, giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, trừ hàn và làm ấm cơ thể.

Kết hợp những viên bánh trôi dẻo mềm, cùng với táo đỏ và kỷ tử, thức uống này dịu nhẹ và bổ dưỡng, rất phù hợp cho việc chăm sóc sức khỏe hàng ngày của phụ nữ. Đặc biệt dễ chịu khi uống sau kỳ kinh nguyệt.

Nguyên liệu làm món bánh trôi nấu cơm rượu nếp

150g bột gạo nếp, 3-4 muỗng canh rượu gạo nếp, 5-6 quả táo đỏ, 15 quả kỷ tử, đường phèn và một ít nước bột bắp.

Cách làm món bánh trôi nấu cơm rượu nếp

Bước 1: Trộn bột gạo nếp với nước ấm để tạo thành một khối bột mịn, sau đó vo thành những viên tròn nhỏ. Đun sôi nước, thả các viên bánh trôi vào và nấu cho đến khi chúng nổi lên mặt nước. Vớt bánh trôi ra, thả vào âu nước lạnh.

Bước 2: Cho một lượng nước vừa đủ vào nồi, đun sôi rồi thả viên bánh trôi vào, thêm táo đỏ và cơm rượu nếp lên men, đun nhỏ lửa trong 4 phút, sau đó thêm đường phèn cho vừa khẩu vị. Sau đó cho nước tinh bột bắp đã pha loãng vào, khuấy đều để tạo độ sánh, tắt bếp rồi thả kỷ tử vào, ủ trong 2 phút.

3. Canh củ sen và sườn heo

Nhiều phụ nữ bị chứng âm hư và dễ bị nóng trong người, dẫn đến da khô và mụn trứng cá tái phát. Những người này không thích hợp với các loại thực phẩm quá nóng và giàu chất dinh dưỡng, vì vậy món canh củ sen này rất phù hợp. Theo Đông y, củ sen sống có công dụng làm mát máu, trong khi củ sen nấu chín bổ máu. Kết hợp với sườn heo, nó bổ sung collagen và dưỡng chất, tạo cảm giác tươi mát và không ngấy. Món ăn này bồi bổ âm khí và dưỡng ẩm cho da khô, đồng thời bổ máu và dưỡng ẩm da, nhẹ nhàng bồi bổ những người có thể trạng thiếu âm.

Chần sơ sườn heo trong nước lạnh để loại bỏ máu và tạp chất; ngâm củ sen thái lát trong nước để tránh bị oxy hóa và đổi màu; ninh nhỏ lửa trong suốt quá trình để có hương vị và dinh dưỡng tốt hơn.

Nguyên liệu nấu món canh củ sen và sườn heo

300g sườn heo, 1 củ sen, gừng, hành lá, rượu nấu ăn, muối, tiêu trắng.

Cách nấu món canh củ sen và sườn heo

Bước 1: Rửa sạch rồi chần sườn heo trong nước lạnh với rượu nấu ăn, hành lá và gừng. Sau đó vớt sườn heo đã chần ra, rửa sạch lại bằng nước ấm. Gọt vỏ củ sen, cắt thành khúc và ngâm trong nước.

Bước 2: Đặt nồi lên bếp, cho một chút dầu ăn vào rồi xào hành lá cùng gừng đến khi thơm. Tiếp đó cho sườn heo vào, đảo nhanh đến khi thấy hơi vàng các cạnh. Thêm đủ nước sôi, đun sôi ở lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 40 phút. Thêm củ sen và ninh thêm 35 phút nữa. Nêm nếm muối và tiêu trắng trước khi dùng.

4. Chè gạo nếp mè đen

Phụ nữ có khí huyết không đủ, gan và thận yếu thường bị tình trạng tóc khô vàng, da mặt xanh xao, và đau lưng, đau gối. Hạt mè đen bổ dưỡng cho gan và thận, dưỡng ẩm, cung cấp dồi dào dưỡng chất tự nhiên. Khi kết hợp với gạo nếp mềm và nấu thành cháo sánh mịn, món ăn dễ tiêu hóa và hấp thụ, đồng thời thúc đẩy mọc tóc, cải thiện sức khỏe làn da và bổ máu.

Hạt mè đen phải được rang khô trên lửa nhỏ cho đến khi thơm để tăng gấp đôi giá trị dinh dưỡng và hương vị; gạo nếp cần được ngâm trước khi nấu để tạo thành hỗn hợp nhuyễn mịn, không vón cục, và khuấy liên tục trong khi nấu để tránh bị cháy.

Nguyên liệu nấu món chè gạo nếp

100g hạt mè đen, 50g gạo nếp cẩm (hoặc gạo nếp thường), đường phèn tùy khẩu vị.

Cách nấu món chè gạo nếp

Bước 1: Rửa sạch và để ráo hạt mè đen, sau đó rang trên lửa nhỏ cho đến khi thơm. Vo sạch rồi ngâm gạo nếp cẩm trước 3 tiếng. Cho hạt mè đen và gạo nếp vào máy xay sinh tố, thêm lượng nước vừa đủ, rồi xay nhuyễn thành hỗn hợp sền sệt.

Bước 2: Đổ hỗn hợp vào nồi, thêm một chút nước và khuấy đều. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và khuấy liên tục. Đun nhỏ lửa cho đến khi hỗn hợp sánh mịn, sau đó cho đường phèn vào và nấu cho đến khi tan hết, lấy ra bát, rắc thêm chút hoa mộc khô nếu thích.

Bạn thấy đó, vẻ thanh lịch của người phụ nữ không bao giờ đạt được bằng cách sử dụng quá nhiều sản phẩm chăm sóc da đắt tiền. Bí quyết để có vẻ đẹp lâu dài nằm ở sự kết hợp giữa chăm sóc từ bên trong và bên ngoài.

4 món ăn này bạn có thể dùng dễ dàng nấu và luân phiên dùng mỗi ngày. Bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt đáng kể sau khi kiên trì thực hiện một thời gian. Da mặt sẽ không còn tái nhợt, môi hồng hào và bóng mượt, tay chân không còn lạnh, ngay cả khi ra ngoài không trang điểm, làn da bạn vẫn tươi sáng, mướt mịn.