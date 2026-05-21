Món hấp rất lý tưởng cho bữa cơm mùa hè: 6 công thức dễ làm để cả tuần ngon miệng lại tốt cho lá lách và dạ dày

Cái nóng ẩm của mùa hè thường khiến chúng ta mệt mỏi và uể oải. Những món ăn chiên rán nhiều dầu mỡ, dễ gây khó chịu cho dạ dày. Thay vì ăn đồ sống, đồ nguội hoặc đồ cay gây kích ứng tỳ vị, tốt hơn hết là nên chuẩn bị một vài món hấp nhẹ nhàng. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ 6 món hấp dễ làm, tốt cho dạ dày. Chúng rất dễ chế biến, dùng ít dầu và muối, giữ được hương vị tự nhiên của nguyên liệu ở mức tối đa, mềm và dễ tiêu hóa, được cả người già và trẻ em yêu thích. Chúng vừa ngon miệng lại bổ dưỡng cho bữa ăn hàng ngày.

1. Sườn heo hấp khoai môn

Khoai môn mềm, dẻo, bổ dạ dày và làm ấm tỳ vị, trong khi sườn heo cung cấp canxi và protein. Sau khi hấp, món ăn trở nên thơm, dẻo và đậm đà mà không bị ngấy. Nó mềm, dễ tiêu hóa và bổ dưỡng trong mùa hè mà không gây nóng trong người. Món ăn ngon và có tác dụng điều hòa tỳ vị.

Nguyên liệu: 500g sườn heo, 1/2 củ khoai môn, bột nấm hương, nước tương, dầu hào, tinh bột, hành lá, gừng.

Cách làm món sườn heo hấp khoai môn

2. Đùi gà hấp rau củ theo mùa

Đùi gà ít chất béo và giàu protein, kết hợp với rau củ theo mùa tạo nên món ăn tươi mát và giúp làm sạch vị giác. Phương pháp hấp giữ được hương vị ban đầu, tạo ra món ăn lành mạnh, ít dầu mỡ, giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa, ngon miệng và dễ tiêu hóa, đồng thời là món ăn mùa hè tươi mát, dễ chịu cho dạ dày và no bụng.

Nguyên liệu: 1 đoạn cà rốt, 1-2 cây nấm hương, 1 củ khoai tây, 1-2 cái đùi gà, gừng, hành lá, tinh bột năng, nước tương, một chút muối.

Cách làm món đùi gà hấp rau củ theo mùa

3. Thịt bò hấp củ mài

Thịt bò bổ khí huyết, tăng cường sức khỏe, trong khi củ mài bổ tỳ vị. Phương pháp hấp giúp giảm dầu mỡ và muối, tạo ra thịt mềm, dễ nhai, tốt cho dạ dày và đường ruột. Món ăn này bổ dưỡng mà không gây nóng trong người vào mùa hè, ngay cả người có hệ tiêu hóa yếu cũng có thể thưởng thức mà không cần lo lắng.

Nguyên liệu: 250g thịt bò, 1 đoạn củ mài, nước tương, dầu ăn, tinh bột bắp, hành lá, gừng.

Cách làm món thịt bò hấp củ mài

4. Bí đỏ hấp thịt băm

Bí đỏ mềm, ngon, tốt cho dạ dày và hỗ trợ tiêu hóa, trong khi thịt băm cung cấp protein chất lượng cao. Quá trình hấp nhẹ giúp giữ được độ tươi ngon, tạo nên vị ngọt thơm ngon, giảm gánh nặng tiêu hóa, biến món ăn này thành một bữa ăn ngon miệng và bổ dưỡng mà cả người già và trẻ em đều yêu thích.

Nguyên liệu: 200g bí đỏ, 150g thịt lợn băm, gừng thái sợi, hành lá băm nhỏ, nước tương, tinh bột bắp, muối, dầu ăn

Cách làm món bí đỏ hấp thịt băm

Gọt vỏ, cắt bí đỏ thành từng miếng nhỏ rồi cho vào thịt lợn băm. Thêm nước tương, bột bắp, muối và dầu ăn, rồi trộn đều. Cho vào bát và rắc gừng bào sợi lên trên. Đặt vào nồi hấp đã cho nước, hấp ở lửa lớn trong 20 phút, sau đó rắc hành lá thái nhỏ lên trên.

Mẹo lưu ý: Bí đỏ có vị ngọt tự nhiên, vì vậy sẽ ngon hơn khi được nêm gia vị nhẹ nhàng; hãy chọn thịt băm với tỷ lệ ba phần mỡ và bảy phần nạc để có kết cấu mềm hơn, và hấp với ít dầu sẽ tốt hơn cho dạ dày của bạn.

5. Trứng hấp thịt và nấm bụng dê

Nấm bụng dê giúp làm dịu dạ dày và tăng hương vị, làm cho chả thịt băm mềm hơn, trứng dễ hấp thụ hơn. Sự kết hợp của 3 thành phần này mang lại dinh dưỡng cân bằng. Phương pháp hấp giúp món ăn dịu nhẹ, bảo vệ niêm mạc dạ dày. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho những người biếng ăn vào mùa hè, giúp làm ấm dạ dày và cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu.

Nguyên liệu: 4-5 nấm bụng dê, 150g thịt lợn băm, củ mài cắt nhỏ, 1 quả trứng gà, bột bắp, nước tương, muối và dầu ăn.

Cách làm món trứng hấp thịt và nấm bụng dê

Ngâm nấm bụng dê trong nước ấm cho đến khi mềm, băm nhỏ củ mài rồi trộn với thịt băm cùng chút gia vị. Sau đó rải đều xuống đáy bát. Đập trứng vào một bát khác, thêm lượng nước gấp 1.5 lần trứng, đánh đều, lọcqua rây và đổ vào bát đựng thịt. Xếp nấm bụng dê lên trên và bọc kín bằng màng bọc thực phẩm.

Khi nước sôi, hấp trong 13 phút, rồi để yên trong 5 phút. Rắc hành lá thái nhỏ và rưới dầu lên trên trước khi dùng.

Mẹo cần lưu ý:

Lọc hỗn hợp trứng trước khi hấp giúp trứng mềm và mịn hơn; đậy nắp hoặc bọc màng bọc giúp tránh bị chảy nước; hấp sơ thịt băm trước giúp món ăn đậm đà hơn; đây là món ăn nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa, rất tốt cho sức khỏe.

6. Thịt viên hấp nấm hương

Nấm hương hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường chức năng lá lách, trong khi thịt viên thì mềm ngon và đậm đà. Được hấp với lượng dầu mỡ tối thiểu, công thức này giúp giảm gánh nặng cho dạ dày và ruột, tạo nên kết cấu mềm mại và ngon miệng. Món ăn này cung cấp protein, là một bữa ăn hàng ngày lành mạnh và bổ dưỡng, dễ dàng chế biến tại nhà.

Nguyên liệu: 200g thịt lợn băm, 4 cây nấm hương khô, nửa củ cà rốt, hành lá thái nhỏ, nước tương, bột bắp và một ít dầu ăn.

Cách làm món thịt viên hấp nấm hương

Băm nhỏ nấm hương đã ngâm cùng cà rốt rồi cho vào tô đựng thịt băm, thêm hành lá thái nhỏ. Sau đó nêm nước tương, bột bắp và dầu ăn, rồi trộn đều. Lấy lượng hỗn hợp thịt băm vừa phải và vo thành những viên thịt tròn có kích thước đều nhau, sau đó cho vào bát. Đặt nồi hấp vào nồi nước lạnh và hấp ở lửa lớn trong 20 phút.

Mẹo cần lưu ý:

Chọn thịt băm có tỷ lệ nạc và mỡ cân bằng sẽ giúp thịt viên mềm và dai hơn; vo viên thịt càng chặt càng tốt để chúng không bị vỡ khi hấp, và hấp ở nhiệt độ thấp sẽ giúp dễ tiêu hóa và tránh bị ngấy.

Nuôi dưỡng dạ dày không cần đến những loại thuốc bổ phức tạp; một chế độ ăn uống nhẹ nhàng hàng ngày là đủ. 6 món hấp này rất dễ làm tại nhà, ít dầu mỡ và tốt cho sức khỏe. Ăn chúng thường xuyên vào mùa hè sẽ giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa của bạn. Hãy duy trì chế độ ăn uống nhẹ nhàng, nuôi dưỡng tỳ vị, và bạn sẽ cảm thấy sảng khoái và thoải mái hơn. Hãy lưu lại công thức này và thử làm nhé!