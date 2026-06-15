4 công thức "trà giảm cân" hiệu quả: Uống 3 lần/tuần để thải độc, giúp bụng phẳng, eo thon và da mặt trắng hồng

4 công thức nấu trà này đều sử dụng chung nguyên liệu là cánh hoa hồng. Khi kết hợp với các thành phần khác nhau sẽ cho ra từng thức uống giúp thanh lọc cơ thể và giảm cân đồng thời cải thiện làn da trở nên hồng hào, tươi sáng.

Công dụng chính của các thức uống này là nhẹ nhàng loại bỏ độ ẩm, giảm phù nề, làm thon gọn vòng bụng và cải thiện làn da sỉn màu trở nên trắng sáng, hồng hào từ từ. Bạn hãy dùng những thức uống này thay thế các loại thức uống như trà sữa, cà phê hoặc các loại trà ngọt hàng ngày, uống 3 lần một tuần. Với những nguyên liệu thông dụng và cách pha chế đơn giản, những ly trà này rất tốt cho sức khỏe và sắc đẹp.

1. Trà hoa hồng, bí đao và lá sen

Ly trà này dùng các nguyên liệu quen thuộc, chủ yếu giúp giảm tích nước và làm thon gọn vòng eo và bụng. Mùa hè, bạn có thể tận dụng nắng cao điểm phơi sẵn lá sen và bí đao để dùng quanh năm. Thức uống này có tính dịu nhẹ, không gây lạnh. Nếu uống 3 lần một tuần, bạn sẽ cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn, mỡ bụng và eo sẽ dần săn chắc, da mặt tươi tắn và không bị bóng dầu.

Nguyên liệu để nấu trà hoa hồng, bí đao và lá sen (khẩu phần: 1 người)

6 nụ hoa hồng khô, 3g lá sen khô, 5g bí đao khô/vỏ bí đao khô, 2g vỏ quýt khô, 500ml nước.

Cách nấu trà hoa hồng, bí đao và lá sen

Bước 1: Rửa nhanh các nguyên liệu khô gồm lá sen, hoa hồng, bí đao, vỏ quýt trong khoảng 10 giây để loại bỏ bụi bẩn. Không nên ngâm quá lâu để tránh làm mất dưỡng chất và hương thơm. Cho cánh hoa hồng đã rửa sạch, lá sen, bí đao và vỏ quýt khô vào bình dưỡng sinh hoặc ấm trà thủy tinh.

Bước 2: Đổ 500ml nước tinh khiết vào, đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và đun liu riu trong 5 phút. Sau khi tắt bếp, để yên trong 3 phút giúp các hương vị của nguyên liệu được tiết ra đầy đủ. Sau đó, lọc bỏ bã trà và trà đã sẵn sàng để thưởng thức.

Mẹo uống: Tốt nhất nên uống khi còn ấm. Bạn có thể thêm nước 2 lần. Uống hết trong cùng một ngày. Không nên uống trà để qua đêm.

Tác dụng của thức uống:

Bí đao và lá sen là một sự kết hợp kinh điển giúp lợi tiểu và trừ thấp. Nó có thể chuyển hóa lượng nước dư thừa trong cơ thể, cải thiện tình trạng phù nề, mỡ bụng và đầy hơi do ẩm thấp, đồng thời làm giảm sưng phù vùng bụng dưới với những người thường xuyên ngồi lâu.

Vỏ quýt khô giúp điều hòa khí huyết, tăng cường chức năng tỳ vị, tiêu trừ thấp khí ở tỳ vị, cải thiện tình trạng đầy hơi, ứ trệ thức ăn và tiêu chảy do thấp khí quá mức.

Hoa hồng có tác dụng làm dịu gan, điều hòa khí huyết, thúc đẩy tuần hoàn máu, nuôi dưỡng làn da, làm sáng da xỉn màu, cải thiện da dầu, mụn trứng cá và da vàng do ẩm thấp.

2. Trà hoa hồng, phục linh và hạt ý dĩ

Ly trà này chủ yếu để thanh lọc sâu độ ẩm và cải thiện tình trạng phù nề/tăng cân. Nó thích hợp cho những người làm văn phòng - thường xuyên ngồi lâu - ít vận động, thích ăn đồ sống và đồ lạnh, người có tỳ vị yếu. Uống 3 cốc mỗi tuần để cải thiện chức năng tỳ vị, tăng cường trao đổi chất, giảm cân đều đặn và giúp da mặt sáng mịn.

Nguyên liệu nấu trà hoa hồng, phục linh và hạt ý dĩ (khẩu phần 1 người)

5 nụ hoa hồng khô, 10g hạt ý dĩ rang, 8g nấm phục linh, 5g hạt gorgon, 600ml nước.

Cách nấu trà hoa hồng, phục linh và hạt ý dĩ

Bước 1: Ngâm hạt ý dĩ đã rang trong nước khoảng 10 phút trước khi đun (việc rang làm giảm tính hàn của ý dĩ, giúp chúng phù hợp hơn cho việc sử dụng hàng ngày trong thời gian dài). Cho hạt ý dĩ đã ngâm, nấm phục linh, hạt gorgon vào nồi, thêm nước vừa đủ và đun sôi trên lửa lớn.

Bước 2: Sau khi nước sôi, giảm lửa xuống mức thấp và đun nhỏ lửa trong 12 phút để các thành phần hoạt tính của ngũ cốc và dược liệu được chiết xuất. Cuối cùng, cho cánh hoa hồng vào, tắt bếp và để ngâm trong 4 phút, sử dụng nhiệt lượng còn lại để chiết xuất hương thơm và dưỡng chất từ cánh hoa hồng. Sau khi lọc bỏ bã, hãy uống khi còn ấm. Có thể nhai hạt ý dĩ và nấm phục linh để có vị ngon hơn.

Tác dụng của thức uống:

Hạt ý dĩ rang và nấm phục linh là sự kết hợp tuyệt vời giúp tăng cường chức năng tỳ vị và trừ thấp. Chúng tác động vào tình trạng thấp sâu bên trong cơ thể và cải thiện thể trạng phù nề do thấp dư thừa gây ra, chẳng hạn như cảm giác nặng nề trong người, yếu chân tay và tăng cân ngay cả khi uống nước.

Hạt gorgon giúp tăng cường chức năng lá lách và dạ dày, giảm sự hình thành ẩm thấp từ gốc rễ và ngăn ngừa tình trạng đầy hơi quanh năm.

Hoa hồng giúp điều hòa khí huyết, tiêu trừ ứ trệ trong cơ thể, cải thiện sắc mặt xỉn màu, các vết nám và da thô ráp do ẩm thấp và tuần hoàn khí huyết kém.

3. Trà hoa hồng, táo gai và lúa mạch

Thức uống này chủ yếu hỗ trợ tiêu hóa, loại bỏ mỡ thừa và hiệu quả trong việc làm thon gọn vòng bụng. Loại trà này phù hợp với những người thích ăn nhiều đồ ăn nhiều dầu mỡ và muối. Uống 3 lần một tuần có thể giúp làm sạch ruột, dần dần làm phẳng bụng và giảm đáng kể các vấn đề về da dầu.

Nguyên liệu nấu trà hoa hồng, táo gai và lúa mạch (khẩu phần 1 người)

7 nụ hoa hồng khô, 4 lát táo gai khô, 10g lúa mạch rang, 1 lát rễ cam thảo, 500ml nước.

Cách nấu trà hoa hồng, táo gai và lúa mạch

Bước 1: Rửa lúa mạch rang, quả sơn tra và rễ cam thảo dưới vòi nước nhanh chóng rồi để ráo. Cho tất cả các nguyên liệu vào ấm trà, thêm nước và đun sôi trên lửa lớn.

Bước 2: Đun nhỏ lửa trong 6 phút, sau đó tắt bếp và cho cánh hoa hồng vào, ngâm/ủ trong 3 phút. Rót trà ra và khi còn ấm. Trà có sự kết hợp giữa vị chua ngọt và hương thơm hoa cỏ, rất dễ uống. Có thể uống nóng hoặc lạnh (nên uống ấm nếu bạn có tỳ vị yếu).

Tác dụng của thức uống:

- Lúa mạch rang giúp tăng cường chức năng lá lách và dạ dày, hỗ trợ tiêu hóa và giảm lượng mỡ thừa. Đây là loại nguyên liệu có thể thúc đẩy nhu động ruột hoạt động trơn tru và giảm tích tụ mỡ, đặc biệt nhắm vào những người có chế độ ăn nhiều dầu mỡ, chứng đầy hơi sau bữa ăn và tích tụ mỡ bụng.

- Quả táo gai rất tốt để cải thiện chức năng tiêu hóa, làm giảm độ ngấy của thịt, hỗ trợ chuyển hóa lượng dầu/mỡ thừa trong ruột, cải thiện chứng khó tiêu và giúp giảm mỡ bụng.

- Hoa hồng giúp điều hòa khí huyết, làm dịu cảm xúc và cải thiện tình trạng da mặt nhờn cũng như mụn đầu đen do ẩm thấp và tích tụ dầu.

- Rễ cam thảo giúp cân bằng hương vị, trung hòa axit và bảo vệ dạ dày, ruột.

4. Trà hoa hồng, đậu đỏ và táo đỏ

Thức uống này chủ yếu dùng với mục đích thanh lọc cơ thể, bổ máu, làm đẹp da và hỗ trợ giảm cân. Khi sử dụng thường xuyên sẽ có tác dụng làm ấm và bổ dưỡng cơ thể, loại bỏ ẩm thấp mà không gây hại cho tỳ vị. Sử dụng đều đặn, lâu dài có thể điều hòa thể trạng dễ bị phù nề và tăng cân. Sau khi loại bỏ hàn thấp, cân nặng giảm dần, khuôn mặt trở nên đầy sức sống, hồng hào và tươi tắn.

Nguyên liệu để nấu trà hoa hồng, đậu đỏ và táo đỏ (khẩu phần 1 người)

6 nụ hoa hồng khô, 12g đậu đỏ, 2 quả táo đỏ bỏ hạt, 2 lát gừng mỏng, 650ml nước

Cách nấu trà hoa hồng, đậu đỏ và táo đỏ

Ngâm đậu đỏ trong 20 phút trước, bỏ hạt táo đỏ (để giảm tính nóng). Cho đậu đỏ đã ngâm, gừng thái lát và táo đỏ vào nồi, thêm nước, đun sôi trên lửa lớn, sau đó hạ nhỏ lửa và ninh trong 15 phút cho đến khi đậu đỏ mềm. Sau đó tắt bếp rồi cho cánh hoa hồng, đậy nắp và ngâm trong 5 phút. Bạn có thể ăn đậu đỏ và táo đỏ. Mỗi ngày chỉ cần một tách là đủ.

Tác dụng của thức uống:

- Đậu đỏ có tác dụng lợi tiểu và trừ thấp, giảm phù nề. Khác với các loại đậu thông thường, đậu đỏ có tác dụng trừ thấp mạnh hơn và có thể cải thiện tình trạng phù chân và chướng bụng do tích tụ thấp.

- Táo đỏ và gừng có tác dụng làm ấm và bổ khí huyết, trừ hàn thấp trong cơ thể. Chúng thích hợp cho người có thể chất lạnh, nhiều thấp, tay chân lạnh. Tránh dùng các loại trà lạnh có thể gây hại cho dạ dày.

- Nụ hoa hồng thúc đẩy tuần hoàn máu và nuôi dưỡng làn da. Khi kết hợp với táo đỏ, chúng bổ sung khí huyết, cải thiện làn da xanh xao, xỉn màu và thiếu sức sống do thể chất hàn ẩm gây ra.

Lưu ý chung khi uống trà

Tất cả các loại trà trên đều là trà thảo dược và trà ăn được, dùng để điều trị dinh dưỡng hàng ngày chứ không phải thuốc giảm cân. Chúng không có tác dụng giảm cân nhanh chóng. Uống thường xuyên kết hợp với chế độ ăn nhẹ và tập thể dục vừa phải sẽ mang lại kết quả tốt hơn.

Tần suất sử dụng: 3 lần một tuần là đủ. Không cần thiết phải uống nhiều mỗi ngày. Nên uống một cốc mỗi ngày. Nên uống trong ngày và uống ít hơn trước khi đi ngủ để tránh thức giấc giữa đêm.

Chống chỉ định: Phụ nữ mang thai, phụ nữ có kinh nguyệt nhiều, người có làn da nhạy cảm và người mắc các bệnh lý tiêu hóa nghiêm trọng nên thận trọng khi sử dụng; người có thể chất nóng nên giảm lượng táo gai dùng.

Khuyến nghị về chế độ ăn uống: Trong suốt thời gian sử dụng các loại trà này, nên tránh các loại thực phẩm sống, lạnh, ngọt và chiên rán, vì chúng dễ làm trầm trọng thêm tình trạng thấp ẩm và ảnh hưởng đến hiệu quả.