Mở bất kỳ trang mạng xã hội nào những ngày này, không khó bắt gặp những bức ảnh mâm cúng Đoan Ngọ đẹp như bước ra từ một bộ phim cổ trang. Đặc biệt là các bộ ảnh của chị Thu Hương Vũ, người được giới mộ điệu mâm lễ Hà Nội yêu mến gọi là "người đem ánh sáng quay lại với những mâm cúng cổ truyền". Trong khung hình của chị, mâm cúng Đoan Ngọ hàng năm không phải vài đĩa bánh tro nhợt nhạt và bát cơm rượu xếp vội. Đó là cả một bố cục đầy mỹ cảm. Có bánh tro gói lá tre buộc dây cói cẩn thận, có cơm rượu nếp cẩm và nếp cái hoa vàng đựng trong bát sứ xanh trắng cổ Hà Nội, có quả vải, quả mận chín đỏ, có dứa tỉa hình hoa, có sen hồng đang nở, có nhánh ngọc lan thơm dìu dịu. Nhìn vào đó, người ta hiểu rằng mâm cúng không chỉ là lễ vật, mà còn là một nét đẹp nghệ thuật.

Và năm 2026, mâm Đoan Ngọ ấy lại càng có lý do để được chuẩn bị tươm tất. Bởi đây không phải một Tết Đoan Ngọ bình thường.

Tết Đoan Ngọ năm Bính Ngọ 2026 trùng đúng ngày Ngọ, tạo nên thế "tam Ngọ" mà giới phong thủy gọi là Hỏa khí tột đỉnh. Người xưa tin rằng những thời khắc hiếm hoi như vậy không chỉ là dịp cúng giết sâu bọ thông thường, mà còn là cột mốc bẻ ngoặt vận trình của cả năm. Năm Bính Ngọ, tháng Ngọ (tháng 5 Âm lịch theo cách tính cổ), ngày Ngọ, ba chữ Ngọ chồng lên nhau tạo nên một hiện tượng phong thủy rất ít gặp. Trong khung cảnh đó, việc dâng một mâm cúng tươm tất không chỉ còn là chuyện "đúng truyền thống". Nó còn là cách mỗi gia đình "khép lại nửa năm cũ và mở ra nửa năm mới" một cách trọn vẹn nhất.

Ba lễ vật "linh hồn" không thể thiếu trên mâm cúng Tết Đoan Ngọ

Dù ba miền Việt Nam có những biến thể riêng, có ba lễ vật mà bất kỳ mâm Đoan Ngọ nào cũng cần có. Đây không phải là quy định cứng nhắc, mà là kết tinh của hàng nghìn năm quan sát thiên nhiên và đời sống của cha ông.

Cơm rượu nếp là vật phẩm đầu tiên và quan trọng nhất. Người miền Bắc thường dùng nếp cái hoa vàng để ủ, hạt cơm rượu vẫn còn hình hạt, vị ngọt thanh, hơi cay nhẹ của men. Miền Nam lại nắm cơm rượu thành những viên tròn nhỏ, ăn kèm nước đường. Dù khác nhau về hình thức, ý nghĩa của món ăn này thì như nhau.

Theo quan niệm dân gian, vào ngày mùng 5/5, các loại ký sinh trùng trong cơ thể sinh sôi mạnh nhất. Người xưa quan niệm, ngay khi thức dậy vào sáng sớm 5/5, không được đặt chân xuống đất mà phải súc miệng, sau đó ăn ngay một chút cơm rượu nếp hoặc hoa quả chua chát như mận, vải. Vị nồng của rượu và men sẽ làm cho sâu bọ trong bụng bị "say", sau đó vị chua của trái cây sẽ tiêu diệt chúng.

Khoa học hiện đại có thể không xác nhận đầy đủ giả thuyết "diệt sâu bọ" này, nhưng việc ăn nhẹ, ăn lên men, ăn quả chua vào ngày đầu hè oi bức rõ ràng là một thói quen có lợi cho hệ tiêu hóa. Cha ông ta gói cả khoa học vào trong một niềm tin tâm linh, và truyền lại bằng cách dễ nhớ nhất.

Bánh tro (còn gọi là bánh ú tro, bánh gio) là lễ vật thứ hai. Bánh được làm từ gạo nếp ngâm trong nước tro của các loại lá cây khô, sau đó gói trong lá chuối hoặc lá tre, đem luộc nhiều giờ. Khi cắt ra, bánh có màu vàng hổ phách trong suốt, ăn cùng mật mía thì ngọt thanh, mát ruột.

Sự đặc biệt của bánh tro nằm ở chỗ: Gạo nếp vốn là thực phẩm khó tiêu, nhưng qua quá trình ngâm nước tro kiềm, bánh trở nên rất dễ tiêu, mát, thanh nhiệt. Đây chính là logic "ăn thuận tiết" của người Việt cổ. Vào tháng Hỏa khí cực thịnh, ta không ăn thứ làm cơ thể thêm nóng, mà ăn thứ làm dịu cơ thể. Tinh tế đến từng chi tiết.

Hoa quả mùa hè là lễ vật thứ ba, và cũng là lễ vật mang tính biểu tượng đẹp nhất. Mâm trái cây Đoan Ngọ chuẩn vị Bắc Bộ thường có mận tam hoa, vải thiều, dưa hấu, dứa, đào. Đó không chỉ là những loại quả ngon nhất của tháng Năm, mà còn là cả một bài học nhỏ về thuận thiên. Quả mận chua giúp giải nhiệt, quả vải thì bổ huyết, dứa thì giúp tiêu hóa, dưa hấu thì giải khát. Cha ông ta sống không có phòng khám dinh dưỡng, không có bác sĩ tư vấn theo mùa, nhưng họ có một mâm trái cây Đoan Ngọ. Và trong mâm đó đã có sẵn câu trả lời cho cơ thể mỗi người trong giai đoạn nóng nhất năm.

Nhìn vào ba lễ vật cốt lõi ấy, ta thấy một điều rất đẹp về văn hóa Việt. Cha ông ta không tách rời tâm linh khỏi đời sống. Lễ cúng đồng thời là bữa ăn. Lễ vật dâng tổ tiên cũng chính là thức ăn nuôi dưỡng con cháu. Tâm linh ở đây không phải là điều xa vời, mà ngấm vào từng hạt cơm rượu, từng miếng bánh tro, từng quả mận tròn mẩy vào mùa.

Ngoài ra, mâm lễ có thêm những món đặc trưng bản địa hoặc sở thích của gia đình như bánh cốm, xôi cốm sen, bánh đậu tạo hình hoa quả,...

Mâm Đoan Ngọ ba miền khác nhau thế nào?

Bên cạnh ba lễ vật cốt lõi, mỗi miền lại có thêm những điểm nhấn rất riêng, phản ánh thổ nhưỡng và tính cách vùng miền.

Miền Bắc ngoài cơm rượu nếp cái hoa vàng còn có bánh tro, mận, vải, xôi, chè. Mâm cúng được bày biện cầu kỳ, tỉ mỉ, nặng về thẩm mỹ và sự cân bằng. Đặc biệt với Hà Nội cổ, người làm mâm thường dùng bát đĩa sứ Bát Tràng cổ, dĩa đan tre, lá sen, hoa sen, hoa mộc, hoa ngọc lan, hoa mẫu đơn nhỏ để trang trí. Đây là phong cách mà những người làm mâm lễ Hà Nội đang khôi phục, và nhận được sự yêu mến rất lớn từ phụ nữ thành thị.

Miền Trung có thêm thịt vịt. Nhiều người cho rằng vào tháng 5 Âm lịch, thời tiết oi ả, ăn thịt vịt tính hàn sẽ giúp cơ thể mát mẻ hơn. Vịt được luộc nguyên con hoặc làm gỏi, ăn kèm rau thơm, chấm mắm gừng. Sự xuất hiện của thịt vịt trong mâm cúng Đoan Ngọ miền Trung là một minh chứng nữa cho triết lý ăn để cân bằng, ăn để thuận tiết của người Việt.

Miền Nam thay vì bánh tro Bắc Bộ thì có bánh ú lá tre/bánh bá trạng và đặc biệt là chè trôi nước. Ở miền Nam, người dân thường dâng cúng chè trôi nước được làm từ bột nếp, bên trong có nhân đậu xanh, ăn kèm với nước đường hoặc nước cốt dừa đun đường. Cơm rượu miền Nam được nắm thành viên tròn nhỏ, khác hẳn với hạt rời của miền Bắc. Trái cây thì có thêm thanh long, măng cụt, chôm chôm, dưa hấu, phù hợp với khí hậu nhiệt đới phương Nam.

Trong những năm gần đây, mâm cúng kiểu Hà Nội đang được phụ nữ thành thị trên khắp cả nước ưa chuộng và học theo. Lý do không nằm ở chuyện "đắt tiền hơn" hay "sang hơn". Nó nằm ở triết lý của mâm cúng. Người làm mâm Hà Nội cổ tin rằng cúng đẹp cũng là cách bày tỏ lòng thành. Cúng cho tổ tiên xem, không phải cho khách đến chơi xem. Vì thế, mỗi bông sen được chọn, mỗi cánh lá được lau, mỗi quả mận được xếp đều có chủ ý. Người dâng mâm ấy không vội, không qua loa. Người ta bỏ vào mâm cúng một phần thời gian của mình, mà thời gian thì luôn là thứ quý nhất con người có thể dâng tặng.

Đây cũng là lý do vì sao trong thời đại mà mọi thứ đều có thể "order online giao trong 2 giờ", nhiều phụ nữ trẻ vẫn chọn tự tay đi chợ sớm ngày mùng 5/5, tự chọn bó sen còn ướt sương, tự gói bánh tro, tự ủ cơm rượu trước đó vài ngày. Họ làm không phải vì không có tiền thuê. Họ làm vì quá trình ấy mới chính là phần đẹp nhất của lễ. Khi đôi tay bạn chạm vào từng hạt nếp, bạn đang chạm vào chính ký ức của bà, của mẹ. Khi mũi bạn ngửi mùi lá tre, bạn đang ngửi mùi của những ngày thơ ấu. Một mâm cúng được làm bằng sự chậm rãi và lòng thành, sẽ luôn đẹp hơn một mâm cúng được mua về và bày vội.

Năm 2026, với thế tam Ngọ đặc biệt, càng có lý do để mỗi gia đình chuẩn bị mâm cúng tươm tất hơn một chút. Vì ngày 19/06/2026 rơi vào thứ Sáu (ngày đi làm), các gia đình nên chuẩn bị sẵn các lễ vật như rượu nếp, bánh tro, hoa quả từ chiều tối ngày thứ Năm để sáng sớm Thứ Sáu có thể tiến hành nghi thức "diệt sâu bọ" ngay tại nhà. Về giờ cúng, có ba khung giờ đẹp để lựa chọn tùy điều kiện gia đình. Giờ Mão từ 5h đến 7h sáng phù hợp với những gia đình bận rộn, muốn làm lễ sớm trước khi đi làm. Giờ Thân từ 15h đến 17h là khung giờ hoàng đạo buổi chiều cho những gia đình muốn chuẩn bị mâm cúng tươm tất hơn sau giờ làm việc. Nhưng giờ chuẩn nhất và linh thiêng nhất vẫn là giờ Ngọ (11h đến 13h trưa) ngày mùng 5/5 Âm lịch. Đây là lúc dương khí cực thịnh, phù hợp với ý nghĩa trừ tà của ngày lễ. Năm Bính Ngọ này, cúng vào giờ Ngọ ngày Ngọ tháng Ngọ năm Ngọ chính là thời khắc cộng hưởng năng lượng mạnh nhất.

Cuối cùng, dù mâm cúng có đầy đủ đến đâu, đẹp đến đâu, cốt lõi của Tết Đoan Ngọ vẫn nằm ở hai chữ thành tâm. Một bát cơm rượu nếp ấm, một đĩa bánh tro nhỏ, vài quả mận chín, vài cánh sen còn ướt, đặt trên bàn thờ tổ tiên với cả tấm lòng, đôi khi còn quý hơn cả một mâm cỗ thịnh soạn mua vội ngoài hàng. Bởi cha ông ta vốn không cần con cháu phải giàu sang. Các cụ chỉ cần biết con cháu vẫn còn nhớ đến mình vào những ngày quan trọng của trời đất. Và trong cái tháng Hỏa khí cực thịnh này, một mâm cúng được chuẩn bị bằng sự tử tế cũng chính là cách mỗi người phụ nữ Việt Nam gửi đi một thông điệp rất thầm lặng. Rằng dù thời đại có đi nhanh đến đâu, vẫn có những điều ta nguyện đi chậm, để giữ lại cho mình một sự gắn bó với gốc rễ.

Một mâm cúng đẹp, suy cho cùng, không phải là đẹp cho người ngoài xem. Mà là đẹp để chính mình thấy lòng nhẹ đi khi bước qua một mốc thời gian thiêng liêng của trời đất.