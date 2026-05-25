Thời tiết nắng nóng, mẹ tôi cứ luân phiên nấu 5 món hấp này: Cả nhà ăn ngon miệng, dễ tiêu hóa và hấp thụ tốt hơn

Trong mùa hè nắng nóng, không khí ngột ngạt oi bức thường khiến chúng ta mất khẩu vị. Món hấp lúc này sẽ trở thành sự lựa chọn lý tưởng, "cứu cánh" cho bữa cơm gia đình. Với cách chế biến đơn giản, món hấp không chỉ giúp giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa mà còn cung cấp nước và vitamin tự nhiên cần thiết. Không gian bếp sẽ luôn thoáng mát, mang đến cảm giác dễ chịu khi thưởng thức bữa ăn. Mẹ tôi thường luân phiên làm những món hấp này trong bữa ăn mỗi ngày giúp gia đình ngon miệng hơn trong mùa hè. Bạn hãy khám phá 5 công thức món hấp ngon miệng để làm phong phú thêm thực đơn mùa hè của bạn.

1. Thịt bò hấp với cà chua

Thịt bò là loại thịt đỏ bổ dưỡng nhất, nhưng chế biến thịt bò cũng đòi hỏi kỹ năng cao. Đặc biệt khi chiên hoặc xào, nếu không kiểm soát nhiệt độ đúng cách, thức ăn sẽ bị dai và khô. Tuy nhiên, nếu bạn hấp thịt bò, nó sẽ mềm hơn nhiều, và tỷ lệ thành công cũng rất cao!

Chuẩn bị nguyên liệu: Thịt bò thái lát, cà chua, hành lá, gừng, nước tương, tinh bột bắp, dầu ăn.

Cách làm món thịt bò hấp cà chua

Trước tiên, thái thịt bò thành từng lát mỏng, sau đó cho gừng băm nhỏ, hành lá cắt khúc, nước tương, bột bắp và một ít dầu ăn vào. Trộn đều và ướp một lúc cho thịt mềm và đậm đà hơn. Đặt cà chua đã sơ chế xuống đáy bát sâu lòng, sau đó xếp các lát thịt bò đã ướp lên trên. Đảm bảo thịt bò được dàn đều trong quá trình hấp để thịt chín đều và mềm hơn. Khi nước sôi, hấp trong 8-10 phút là xong.

2. Chả tôm viên ngô hấp

Chuẩn bị nguyên liệu: Tôm, hạt ngô, cải thảo non, cà rốt, chanh, tinh bột, dầu ăn

Khi mua tôm, lời khuyên là hãy luôn chọn tôm tươi, còn sống, vì chúng có chất lượng thịt tốt hơn và giàu dinh dưỡng hơn.

Cách làm món chả tôm viên ngô hấp

Ướp tôm đã sơ chế với chanh thái lát một lúc để khử mùi tanh. Cho thịt tôm và cà rốt vào xay nhuyễn. Sau đó cho thêm hạt ngô, tinh bột và dầu ăn. Trộn đều chúng với nhau. Cuối cùng, xếp một lớp rau củ ở đáy bát sâu lòng, rồi vo chả tôm thành những viên tròn vừa ăn. Đặt nồi hấp lên bếp, cho đĩa chả tôm viên vào xửng sau đó đun sôi nước, hấp món ăn trong khoảng 15 phút - kể từ khi nước sôi.

3. Sườn heo hấp bí ngô

Hãy chọn bí ngô non, vì chúng có kết cấu bột hơn và hàm lượng tinh bột cao hơn so với bí ngô thông thường. Dĩ nhiên, bí ngô càng già thì càng ngọt. Bạn hãy lựu chọn tùy theo khẩu vị và sự yêu thích của gia đình.

Chuẩn bị nguyên liệu: Sườn heo, bí ngô, tinh bột khoai lang, tỏi băm, nước tương, hành lá thái nhỏ.

Cách làm món sườn heo hấp bí ngô

4. Trứng hấp rau củ và thịt

Món ăn này là sự kết hợp kinh điển, với thịt, trứng và rau củ được nấu trong cùng một nồi rất nhanh gọn mà ngon miệng.

Chuẩn bị nguyên liệu: Thịt nạc vai, trứng gà, hạt ngô ngọt, cà rốt, tinh bột bắp, nước tương, dầu hạt óc chó.

Cách làm món trứng hấp rau củ và thịt

Băm nhỏ thịt nạc vai, sau đó thêm tinh bột bắp, nước tương và dầu hạt óc cho, trộn đều và ướp trong 10 phút. Thêm cà rốt thái hạt lựu và hạt ngô vào, trộn đều. Dùng thìa ấn một vết lõm nhỏ ở giữa phần thịt băm, đủ lớn để chứa một quả trứng, rồi đập trứng vào đó. Khi nước trong nồi hấp sôi, đặt bát hấp vào trong và hấp ở lửa vừa khoảng 15-18 phút. Sau khi tắt bếp, để yên thêm 2 phút giúp trứng mềm mướt hơn. Rưới vài giọt dầu óc chó trước khi dùng.

5. Thịt gà hấp váng đậu

Chuẩn bị nguyên liệu: Thịt má đùi gà, váng đậu khô, nấm, hành lá, gừng, nước tương, tinh bột bắp, dầu ăn.

Cách làm món thịt gà hấp váng đậu

Sau khi lọc xương đùi gà, cắt chúng thành từng miếng nhỏ. Sau đó cho thêm gừng thái lát, hành lá cắt khúc, 1 muỗng canh nước tương và 1 muỗng canh bột bắp, trộn đều. Cuối cùng, thêm 1 muỗng canh dầu ăn và trộn đều. Ướp trong 20 phút. Váng đậu phụ là một sản phẩm từ đậu nành có hàm lượng protein cao, nhưng cần được ngâm trong nước ấm trước khi sử dụng, sau đó cắt khúc ngắn. Tiếp theo, chọn một vài loại nấm mà gia đình bạn thích và đặt chúng ở đáy bát cùng với váng đậu đã sơ chế. Sau đó, đặt thịt gà và nước ướp lên trên. Cho đĩa nguyên liệu vào nồi hấp và hấp khoảng 25 phút sau khi hơi nước bốc lên.

Hấp là một phương pháp nấu ăn đơn giản, lại rất phù hợp cho các bữa ăn gia đình hàng ngày. Phương pháp này sử dụng ít dầu mỡ hơn, tạo ra kết cấu mềm mại và giúp giữ lại hương vị ban đầu của các nguyên liệu. Vào những ngày hè nóng bức, mất khẩu vị, bạn hãy làm những món hấp nhanh ngon này cho gia đình thưởng thức nhé.