Thịt gà hay thịt vịt? Có những quy tắc cần tuân theo khi ăn thịt vào mùa hè

Mùa hè đến, nhiều người đang băn khoăn: Nên ăn thịt gà hay thịt vịt trong cái nóng oi bức này? Có người cho rằng thịt gà có tính ấm nóng và bổ dưỡng, ăn vào mùa hè dễ gây nóng trong người; người khác lại cho rằng thịt vịt có tính mát và thích hợp để giải nhiệt mùa hè.

Vậy loại thịt nào là lựa chọn phù hợp nhất để ăn vào mùa hè? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách thưởng thức thịt đúng cách trong mùa hè.

Trước tiên, chúng ta hãy nói về thịt vịt.

Sách "Bách khoa dược học" ghi chép rằng "thịt vịt là một loại thuốc bổ tuyệt vời cho những người bị suy nhược và mệt mỏi, rất tốt cho việc thanh nhiệt và giải độc". Thịt vịt có tính mát, có tác dụng bổ âm và dạ dày, lợi tiểu và giảm sưng tấy, thích hợp cho những người dễ đổ mồ hôi và mất nước, thiếu năng lượng vào mùa hè. Đối với những người dễ bị khô miệng và khô họng vào mùa hè, thịt vịt có thể được coi là một lựa chọn ngon miệng và sảng khoái.

Giờ chúng ta hãy cùng xem xét về thịt gà.

Nhiều người tin rằng ăn thịt gà vào mùa hè có thể gây nóng trong người, nhưng điều này không hoàn toàn chính xác. Mặc dù thịt gà có vị ngọt và tính ấm, có tác dụng làm ấm bụng và bổ khí, nhưng nếu được chế biến bằng cách hầm hoặc nấu các món lạnh, nó thực sự có thể tăng cường chức năng tỳ vị và cải thiện các vấn đề thường gặp vào mùa hè như chán ăn.

Vậy bạn nên lựa chọn như thế nào? Mấu chốt nằm ở phương pháp nấu nướng và thể trạng cá nhân của bạn.

Nếu bạn có thể chất thiên về nhiệt, thường xuyên cảm thấy nóng và khát nước, thì ăn nhiều thịt vịt vào mùa hè sẽ có lợi hơn. Ngược lại, nếu bạn có thể chất thiên về lạnh, thường xuyên cảm thấy lạnh ở tay và chân, thì ăn một ít thịt gà cũng được, nhưng bạn nên chú ý đến cách chế biến như hầm hoặc các món ăn nguội.

Lưu ý đặc biệt: Khi ăn thịt vào mùa hè, điều quan trọng nhất là kiểm soát lượng tiêu thụ và phương pháp chế biến.

Dù là thịt gà hay thịt vịt, bạn nên tránh chiên, nướng hoặc các phương pháp chế biến nhiều gia vị khác. Đồng thời, hãy kết hợp với một số loại rau mùa hè theo mùa, vừa giàu dinh dưỡng lại không gây gánh nặng cho cơ thể. Ăn thịt 2-3 lần một tuần vào mùa hè là đủ, tốt nhất là vào bữa trưa, giúp bổ sung protein mà không gây quá nhiều áp lực lên hệ tiêu hóa.

Không có gì là "tốt" hay "xấu" tuyệt đối trong việc giữ gìn sức khỏe mùa hè. Điều quan trọng là phải lựa chọn theo thể trạng của bản thân. Nên hiểu rõ thể trạng của mình trước khi chọn thịt để có được "phương pháp điều trị phù hợp".