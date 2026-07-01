Làm sao một người 47 tuổi vẫn trông như 20? "Công thức ăn kiêng chống lão hóa" của một nữ diễn viên đang gây sốt

Không ít người cho rằng muốn giữ dáng sau tuổi 40 phải ăn thật ít, cắt giảm tinh bột hoặc theo đuổi những chế độ giảm cân khắt khe. Thế nhưng, Su Ling - nữ diễn viên kiêm người mẫu Đài Loan (Trung Quốc) lại có quan điểm hoàn toàn khác.

Ở tuổi 47, cô vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ với vóc dáng cân đối và vẻ ngoài trẻ trung. Bí quyết, theo cô, không nằm ở việc nhịn ăn mà là biết cách lựa chọn thực phẩm, kết hợp dinh dưỡng hợp lý và thay đổi thứ tự ăn trong mỗi bữa. Thực đơn bữa sáng mà nữ diễn viên duy trì hằng ngày mới đây cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Bữa sáng không cầu kỳ nhưng đủ dưỡng chất

Su Ling cho biết cô chưa bao giờ ép bản thân phải ăn kiêng cực đoan. Thay vì loại bỏ một nhóm thực phẩm nào đó, cô chú trọng xây dựng những bữa ăn cân bằng, vừa đủ dinh dưỡng, vừa tạo cảm giác no lâu.

Bữa brunch quen thuộc của nữ diễn viên khá đơn giản. Thành phần chính là khoai lang - nguồn tinh bột hấp thu chậm, kết hợp với rau xà lách, cà chua tươi, một ít dầu ô liu và một nắm các loại hạt.

Theo cô, đây là cách giúp cơ thể cùng lúc được bổ sung chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất béo tốt mà không tạo cảm giác nặng nề sau khi ăn.

Ngoài những thực phẩm trên, nữ diễn viên còn bổ sung yến sào vào bữa sáng theo lời khuyên của bạn bè. Cô cho biết điều này giúp bữa ăn phong phú hơn và mang lại cảm giác tràn đầy năng lượng để bắt đầu ngày mới.

Thứ tự ăn quan trọng không kém việc ăn gì

Không chỉ quan tâm đến thực phẩm, Su Ling còn đặc biệt chú ý đến trình tự ăn trong mỗi bữa.

Cô có thói quen ăn rau trước, sau đó mới đến các thực phẩm giàu protein và cuối cùng mới ăn tinh bột.

Theo nữ diễn viên, sau khi duy trì cách ăn này, cô nhận thấy cơ thể ít mệt mỏi hơn, cảm giác no kéo dài lâu hơn và mức năng lượng cũng ổn định hơn trong suốt cả ngày.

Thực tế, đây cũng là nguyên tắc được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích. Việc ăn rau trước giúp bổ sung chất xơ, làm chậm tốc độ hấp thu đường từ thực phẩm chứa tinh bột, đồng thời tăng cảm giác no, từ đó hạn chế lượng thức ăn nạp vào trong bữa.

Protein cũng góp phần duy trì khối cơ và kéo dài cảm giác no, trong khi tinh bột được ăn sau cùng giúp hạn chế tình trạng đường huyết tăng quá nhanh sau ăn.

Muốn giữ dáng lâu dài, đừng chỉ nghĩ đến chuyện cắt tinh bột

Theo Su Ling, sai lầm phổ biến của nhiều người khi giảm cân là cố gắng ăn càng ít càng tốt hoặc loại bỏ hoàn toàn tinh bột khỏi khẩu phần.

Trong ngắn hạn, cách làm này có thể giúp cân nặng giảm xuống. Tuy nhiên, nếu kéo dài, cơ thể dễ rơi vào trạng thái thiếu năng lượng, mệt mỏi, giảm hiệu suất làm việc, thậm chí ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất.

Thay vì nhịn ăn, nữ diễn viên cho rằng mỗi bữa ăn nên có đầy đủ các nhóm dưỡng chất gồm rau xanh, protein chất lượng, chất béo tốt và nguồn tinh bột lành mạnh như khoai lang hoặc ngũ cốc nguyên hạt.

Một chế độ ăn cân bằng không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn duy trì nguồn năng lượng ổn định, tạo nền tảng cho sức khỏe lâu dài.

Yến sào có phải "bí quyết trẻ mãi không già"?

Su Ling cũng chia sẻ cô thường xuyên bổ sung yến sào vào bữa sáng như một phần trong chế độ dinh dưỡng hằng ngày.

Yến sào là thực phẩm chứa protein và một số vi chất dinh dưỡng, đồng thời có hàm lượng chất béo thấp nên được nhiều người lựa chọn để bổ sung vào khẩu phần ăn.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý hiện chưa có bằng chứng khoa học đủ mạnh để khẳng định yến sào có khả năng chống lão hóa hoặc cải thiện nhan sắc như nhiều lời quảng cáo.

Muốn duy trì vẻ ngoài trẻ trung, điều quan trọng nhất vẫn là xây dựng lối sống lành mạnh một cách toàn diện. Chế độ ăn cân đối, ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên, hạn chế căng thẳng và kiểm soát cân nặng mới là những yếu tố đã được chứng minh có tác động tích cực đến sức khỏe và quá trình lão hóa.

Nói cách khác, yến sào có thể là một lựa chọn bổ sung trong chế độ ăn, nhưng không phải "thần dược". Điều thực sự giúp Su Ling duy trì phong độ ở tuổi 47 có lẽ nằm ở việc cô kiên trì theo đuổi những thói quen ăn uống khoa học mỗi ngày, thay vì tìm kiếm một phương pháp giảm cân cấp tốc hay một loại thực phẩm có thể thay đổi mọi thứ chỉ sau một đêm.