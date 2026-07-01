"Nữ hoàng nhạc pop" Madonna đã có màn mở màn đầy ấn tượng tại trận chung kết World Cup khi xuất hiện trên một siêu xe tiến vào trung tâm sân vận động MetLife (New Jersey). Khán giả vỡ òa khi biểu tượng âm nhạc 67 tuổi bước ra cùng hai huyền thoại bóng đá Brazil Ronaldo (Rô "Béo") và Ronaldinho. Madonna khuấy động sân vận động 80.000 chỗ ngồi với ca khúc Music, khiến tất cả phải kinh ngạc với giọng hát đầy nội lực và đặc biệt là sắc vóc trẻ trung như thời còn son trẻ của nữ ca sĩ hiện đã bước vào tuổi U70.

Thực tế, nhiều người nhận xét Madonna của hiện tại còn rạng rỡ, săn chắc và tràn đầy năng lượng hơn cả thời ngoài 30 hay 40 tuổi. Đằng sau diện mạo ấy không chỉ là yếu tố thẩm mỹ, mà còn là sự kết hợp của chế độ ăn uống khoa học, luyện tập bền bỉ và lối sống kỷ luật suốt nhiều năm.

1. Kiên trì với chế độ ăn thực dưỡng

Một trong những bí quyết được Madonna duy trì lâu dài là chế độ ăn thực dưỡng, mô hình dinh dưỡng nhiều năm liền được các chuyên gia đánh giá là tốt nhất cho sức khỏe.

Thực đơn của nữ ca sĩ ưu tiên:

Rau xanh, trái cây tươi.

Các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt.

Cá biển giàu omega-3.

Dầu ô liu nguyên chất.

Các loại hạt.

Ngược lại, bà hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đường tinh luyện và đồ ăn nhiều chất béo bão hòa.

Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn thực dưỡng giúp giảm tình trạng viêm mạn tính, bảo vệ tim mạch, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và làm chậm quá trình lão hóa tế bào. Đây cũng là một trong những chế độ ăn được khuyến nghị để duy trì làn da khỏe mạnh nhờ giàu chất chống oxy hóa và chất béo lành mạnh.

2. Tập luyện gần như mỗi ngày

Madonna nổi tiếng là người có kỷ luật tập luyện rất cao. Dù lịch trình biểu diễn dày đặc, bà vẫn dành nhiều thời gian vận động.

Các bộ môn được nữ ca sĩ yêu thích gồm:

Pilates.

Yoga.

Tập sức mạnh (strength training).

Khiêu vũ.

Các bài tập tăng sức bền.

Việc kết hợp nhiều hình thức vận động giúp duy trì khối cơ, cải thiện mật độ xương, tăng khả năng giữ thăng bằng và giữ vóc dáng săn chắc khi tuổi tác ngày càng cao.

Theo các chuyên gia, sau tuổi 50, việc duy trì cơ bắp đóng vai trò quan trọng trong quá trình chống lão hóa vì cơ thể bắt đầu mất cơ tự nhiên theo tuổi.

3. Chăm sóc da đều đặn, không bỏ qua chống nắng

Madonna luôn coi việc chăm sóc da là một phần trong lối sống chứ không phải giải pháp "cấp cứu" khi da đã lão hóa.

Nữ ca sĩ chú trọng:

Làm sạch kỹ.

Dưỡng ẩm đầy đủ.

Bổ sung các hoạt chất chống oxy hóa.

Sử dụng kem chống nắng mỗi ngày.

Các bác sĩ da liễu đều đồng tình rằng tia UV là nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa sớm, nếp nhăn và đốm sắc tố. Vì vậy, chống nắng đều đặn là bước quan trọng giúp duy trì làn da trẻ lâu.

4. Ngủ đủ và quản lý căng thẳng

Dù thường xuyên lưu diễn, Madonna vẫn cố gắng đảm bảo thời gian nghỉ ngơi hợp lý.

Giấc ngủ chất lượng giúp cơ thể tiết hormone tăng trưởng, thúc đẩy quá trình phục hồi tế bào và tái tạo collagen. Song song với đó, bà cũng duy trì các hoạt động giúp cân bằng tinh thần như thiền, yoga và kiểm soát áp lực công việc.

Nhiều nghiên cứu cho thấy căng thẳng kéo dài có thể làm tăng hormone cortisol, từ đó thúc đẩy quá trình lão hóa da và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tổng thể.

5. Không ngừng làm mới bản thân

Điều khiến Madonna luôn nổi bật không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở tinh thần trẻ trung.

Ở tuổi 67, bà vẫn liên tục biểu diễn trên những sân khấu lớn, học hỏi xu hướng mới, làm việc với các nghệ sĩ trẻ và duy trì nguồn năng lượng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Các chuyên gia cho rằng việc duy trì mục tiêu sống, hoạt động xã hội tích cực và luôn thử thách bản thân cũng góp phần giúp não bộ khỏe mạnh, cải thiện sức khỏe tinh thần và nâng cao chất lượng cuộc sống khi về già.

6. Không ngại nhờ đến thẩm mỹ để "đóng băng" dấu hiệu tuổi tác

Bên cạnh lối sống khoa học, giới chuyên gia thẩm mỹ cho rằng diện mạo trẻ trung đáng kinh ngạc của Madonna còn đến từ việc chủ động ứng dụng các phương pháp trẻ hóa hiện đại. Dù nữ ca sĩ chưa từng xác nhận, nhiều bác sĩ nhận định bà có thể đã kết hợp nhiều thủ thuật để duy trì vẻ ngoài như hiện nay.

Trong đó, căng da mặt kết hợp căng da cổ được cho là nền tảng giúp làn da luôn săn chắc, hạn chế tình trạng chảy xệ – dấu hiệu lão hóa thường thấy ở phụ nữ sau tuổi 60. Ngoài ra, Botox và filler nhiều khả năng được sử dụng để làm mềm các nếp nhăn vùng trán, rãnh mũi - má, đồng thời tạo độ đầy tự nhiên cho gò má và đôi môi, giúp gương mặt trông trẻ trung hơn.

Các chuyên gia cũng nhận định Madonna có thể duy trì laser trẻ hóa da định kỳ nhằm kích thích tăng sinh collagen, cải thiện độ đàn hồi, giúp làn da căng bóng và đều màu. Bên cạnh đó, những thay đổi ở đường nét khuôn mặt khiến nhiều người cho rằng bà từng nâng cung mày để khắc phục tình trạng sụp mí, giúp ánh nhìn tươi tắn hơn, đồng thời có thể đã chỉnh sửa dáng mũi để gương mặt thêm thanh thoát.

Không chỉ gương mặt, vóc dáng của "Nữ hoàng nhạc pop" cũng luôn gây chú ý. Một số chuyên gia nhận định vòng một đầy đặn của Madonna ở tuổi U70 nhiều khả năng là kết quả của phẫu thuật nâng ngực kết hợp với việc duy trì thể lực bằng luyện tập thường xuyên.

Dù vậy, các bác sĩ nhấn mạnh rằng thẩm mỹ chỉ phát huy hiệu quả khi được thực hiện đúng chỉ định, bởi bác sĩ có chuyên môn và kết hợp với chế độ ăn uống, tập luyện cũng như chăm sóc sức khỏe lâu dài. Chính sự kết hợp này mới là yếu tố giúp Madonna duy trì phong độ và vẻ ngoài trẻ trung suốt nhiều thập kỷ.

(Ảnh: Internet)