Không ai nghĩ nữ diễn viên có vóc dáng thanh mảnh, làn da tươi sáng và diện mạo trẻ trung này đã 51 tuổi

Ở tuổi 51, diễn viên Châu Tấn vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ với vóc dáng thanh mảnh, làn da tươi sáng và diện mạo trẻ trung gần như không thay đổi qua nhiều năm. Điều khiến nhiều người bất ngờ là nữ diễn viên không theo đuổi những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt hay lịch tập luyện cường độ cao. Thói quen giúp cô duy trì vóc dáng lại vô cùng đơn giản: Ăn chậm.

Liệu ăn chậm có thực sự hỗ trợ giảm cân? Các chuyên gia cho rằng đây không chỉ là một thói quen tốt cho hệ tiêu hóa mà còn là "chìa khóa" giúp kiểm soát lượng thức ăn nạp vào cơ thể, từ đó hỗ trợ duy trì cân nặng lâu dài.

Bí quyết đầu tiên: Dành gần một giờ cho mỗi bữa ăn

Châu Tấn từng chia sẻ rằng cô không bao giờ ăn vội. Một bữa ăn của nữ diễn viên thường kéo dài khoảng một giờ. Thay vì ăn thật nhanh để no bụng, cô lựa chọn thưởng thức từng món ăn, nhai kỹ và cảm nhận hương vị.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, khi ăn quá nhanh, tín hiệu no từ dạ dày chưa kịp truyền đến não thì chúng ta đã vô tình tiêu thụ nhiều calo hơn mức cần thiết. Việc giảm tốc độ ăn giúp não có đủ thời gian nhận biết cảm giác no, từ đó hạn chế ăn quá mức và giảm nguy cơ ăn uống mất kiểm soát.

Đây cũng là một trong những phương pháp giảm cân dễ áp dụng nhất vì không yêu cầu cắt giảm thực phẩm hay nhịn đói, nhờ vậy dễ duy trì trong thời gian dài.

Ăn thanh đạm, ưu tiên thực phẩm tự nhiên và uống đủ nước

Bên cạnh việc ăn chậm, Châu Tấn cũng duy trì chế độ ăn khá đơn giản. Cô ưu tiên thực phẩm tươi, ít chế biến, nhiều rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt. Đồng thời, nữ diễn viên hạn chế các món nhiều dầu mỡ hoặc quá lạnh.

Theo chia sẻ trước đây, khẩu phần ăn của cô thiên về thực vật, giúp cơ thể luôn cảm thấy nhẹ nhàng và dễ chịu.

Một thói quen khác của Châu Tấn là luôn mang theo bình giữ nhiệt khi ra ngoài để bổ sung nước thường xuyên. Trước khi vận động, cô còn uống trà thảo mộc như một cách giúp cơ thể thư giãn và duy trì trạng thái cân bằng.

Không ép bản thân tập luyện quá sức

Khác với xu hướng tập luyện cường độ cao để đốt mỡ nhanh, Châu Tấn lựa chọn những hình thức vận động vừa sức nhưng có thể duy trì nhiều năm như yoga nóng, chạy bộ, bơi lội hay đạp xe.

Ngoài thời gian tập luyện, cô cũng cố gắng tăng mức độ vận động trong sinh hoạt hằng ngày. Chẳng hạn, khi xem phim, cô thường ngồi trên bóng tập thay vì ghế thông thường để kích hoạt cơ bụng và cải thiện khả năng giữ thăng bằng.

Theo nữ diễn viên, tập thể dục không chỉ nhằm giảm cân mà còn giúp cơ thể dẻo dai hơn, tăng tuần hoàn máu và cải thiện tinh thần. Bên cạnh đó, cô luôn cố gắng ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm để duy trì nhịp chuyển hóa ổn định.

Không cần cố nhai đúng 30 lần mỗi miếng

Quan niệm "mỗi miếng thức ăn phải nhai 30 lần" từng được nhiều người truyền tai nhau như một bí quyết giảm cân. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không nên xem đây là một quy tắc bắt buộc.

Thực tế, số lần nhai phụ thuộc vào từng loại thực phẩm. Những món như thịt, rau củ hay ngũ cốc nguyên hạt cần được nhai kỹ hơn, trong khi các món mềm như đậu phụ, trứng hấp hoặc cháo không nhất thiết phải đủ 30 lần.

Điều quan trọng nhất vẫn là tránh ăn quá nhanh và tập trung vào bữa ăn. Việc vừa ăn vừa xem điện thoại, làm việc hoặc xem tivi có thể khiến bạn khó nhận biết cảm giác no, dẫn đến ăn nhiều hơn nhu cầu thực tế.

Ăn chậm có làm tăng nguy cơ sâu răng?

Một số người lo ngại rằng kéo dài thời gian ăn sẽ khiến răng tiếp xúc với thức ăn lâu hơn, từ đó tăng nguy cơ sâu răng.

Theo các nha sĩ, nếu chỉ đơn giản là ăn ba bữa chính chậm rãi thì không cần quá lo lắng. Yếu tố thực sự làm tăng nguy cơ sâu răng là việc để đường và axit tiếp xúc với răng trong thời gian dài.

Ví dụ, uống một cốc trà sữa hoặc nước ngọt trong suốt 2-3 giờ, hay vừa làm việc vừa nhâm nhi bánh kẹo liên tục sẽ khiến răng liên tục bị "tấn công" bởi đường và môi trường axit, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Vì vậy, thay vì lo lắng chuyện ăn chậm, điều quan trọng hơn là hạn chế kéo dài thời gian sử dụng đồ ngọt, nước có đường và các loại bánh kẹo dính răng.

4 nguyên tắc "ăn chậm" giúp kiểm soát cân nặng

Các chuyên gia khuyến nghị, nếu muốn áp dụng phương pháp ăn chậm để hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng, bạn nên ghi nhớ những nguyên tắc sau:

Ăn chậm hơn bình thường, nhai kỹ và cảm nhận hương vị món ăn.

Không vừa ăn vừa sử dụng điện thoại, xem tivi hoặc làm việc.

Ưu tiên thực phẩm tươi, ít chế biến và duy trì uống đủ nước mỗi ngày.

Kết hợp vận động đều đặn cùng giấc ngủ chất lượng thay vì chỉ tập trung vào việc cắt giảm calo.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng ăn chậm không phải là "phép màu" giúp giảm cân nếu tổng năng lượng nạp vào vẫn vượt quá nhu cầu của cơ thể. Tuy nhiên, đây là một thay đổi nhỏ, dễ thực hiện và đã được nhiều nghiên cứu ghi nhận có thể giúp cải thiện cảm giác no, hạn chế ăn quá mức và hình thành thói quen ăn uống lành mạnh về lâu dài.