Xuất hiện trên thảm đỏ mới đây, Thư Kỳ tiếp tục khiến khán giả trầm trồ với làn da căng bóng, vóc dáng săn chắc và thần thái trẻ trung. Ở tuổi 50, nữ diễn viên được nhiều người nhận xét "trông như chỉ bằng nửa tuổi thật", gần như không để lộ dấu vết của thời gian.

Ít ai biết rằng, ngoài việc ngủ đủ giấc và duy trì chế độ ăn lành mạnh, Thư Kỳ còn kiên trì với hai loại đồ uống rất đơn giản mỗi ngày, đồng thời nói không với một thức uống vốn rất phổ biến. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, những thói quen này không trực tiếp bổ sung collagen nhưng có thể tạo môi trường thuận lợi để cơ thể bảo vệ và sản sinh collagen tốt hơn, từ đó góp phần duy trì làn da khỏe mạnh, chậm lão hóa.

1. Bắt đầu ngày mới bằng nước ấm pha mật ong

Thức uống đầu tiên Thư Kỳ lựa chọn sau khi thức dậy là một cốc nước ấm pha chút mật ong.

Đây là thói quen được nhiều người Việt cũng dễ dàng áp dụng. Mật ong chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa như flavonoid và axit phenolic, cùng một lượng nhỏ vitamin, khoáng chất và enzyme tự nhiên. Những chất này giúp giảm tác động của gốc tự do, một trong những nguyên nhân khiến collagen trong da bị phá hủy nhanh hơn theo tuổi tác.

Ngoài ra, uống nước ấm vào buổi sáng còn giúp bù nước sau một đêm dài, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Khi cơ thể đủ nước và hệ tiêu hóa khỏe mạnh, quá trình hấp thu các dưỡng chất cần thiết để tổng hợp collagen như vitamin C, kẽm hay protein cũng diễn ra thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý chỉ nên dùng một lượng mật ong vừa phải, bởi đây vẫn là nguồn cung cấp đường tự nhiên. Người mắc đái tháo đường hoặc cần kiểm soát đường huyết nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

2. Mỗi ngày hai ly nước ép cỏ lúa mì

Bên cạnh nước mật ong, Thư Kỳ còn duy trì uống hai ly nước ép cỏ lúa mì vào buổi sáng và buổi tối.

Dù chưa phổ biến bằng các loại nước ép trái cây, cỏ lúa mì lại chứa nhiều vitamin A, C, E, nhóm B, sắt, magie cùng chất diệp lục và các hợp chất chống oxy hóa. Đặc biệt, loại thực vật này còn chứa glutathione – chất chống oxy hóa nội sinh nổi tiếng giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do.

Một số nghiên cứu cho thấy glutathione cùng các chất chống oxy hóa có thể góp phần giảm stress oxy hóa - yếu tố thúc đẩy quá trình lão hóa da và phân hủy collagen. Ngoài ra, cỏ lúa mì còn được cho là hỗ trợ kiểm soát cholesterol, đường huyết và tăng cường miễn dịch.

Nước ép cỏ lúa mì có vị khá đặc trưng nên nhiều người thường kết hợp với táo, dứa hoặc thêm một ít mật ong để dễ uống hơn.

Dù những thức uống Thư Kỳ lựa chọn đều có lợi cho sức khỏe, các chuyên gia nhấn mạnh rằng không có loại nước nào có thể giúp "tăng collagen thần tốc" hay xóa nhăn chỉ sau vài tuần.

Để cơ thể duy trì khả năng sản sinh collagen theo thời gian, cần kết hợp nhiều yếu tố như ăn đủ protein, bổ sung vitamin C từ rau quả, ngủ đủ giấc, chống nắng hằng ngày, tập luyện đều đặn và hạn chế đường bổ sung. Chính sự kiên trì với lối sống lành mạnh mới là nền tảng giúp làn da giữ được vẻ căng mịn và tươi trẻ theo năm tháng, giống như cách Thư Kỳ vẫn duy trì ở tuổi 50.

Thức uống Thư Kỳ kiên quyết tránh xa: Nước ngọt

Không chỉ chú trọng những gì nên uống, Thư Kỳ còn duy trì nhiều năm không đụng tới nước ngọt.

Đây cũng là lời khuyên được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đồng tình. Nước ngọt chứa lượng lớn đường bổ sung nhưng hầu như không cung cấp vitamin, khoáng chất hay chất xơ. Khi tiêu thụ quá nhiều đường, cơ thể sẽ thúc đẩy quá trình glycation - hiện tượng đường liên kết với collagen và elastin, tạo thành các sản phẩm gọi là AGEs (Advanced Glycation End Products).

AGEs khiến các sợi collagen trở nên cứng, giòn và mất tính đàn hồi, làm da nhanh chảy xệ, xuất hiện nếp nhăn và xỉn màu hơn. Không chỉ ảnh hưởng đến làn da, uống nước ngọt thường xuyên còn làm tăng nguy cơ béo phì, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường type 2 và bệnh tim mạch.

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