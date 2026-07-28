Nhiều người khi muốn giảm mỡ, giảm vòng bụng, hay làm rõ đường nét cánh tay, thường nghĩ ngay đến việc ăn ít lại và chạy bộ nhiều hơn. Thế nhưng kết quả thường không như mong đợi. Trên thực tế, giảm mỡ hiệu quả không phải là nhịn ăn hay tập luyện điên cuồng, mà là sự kết hợp của ba yếu tố: Tạo thâm hụt calo hợp lý, giữ được khối cơ và xây dựng thói quen sống lành mạnh.

Mới đây, trang Tvbs (của Trung Quốc) có chia sẻ trường hợp một cư dân mạng đã giảm mỡ thành công, thu hút sự chú ý lcủa đông đảo mọi người.

Dưới đây là 3 bí quyết quan trọng được tổng hợp lại, ai đang muốn giảm mỡ cơ thể chắc chắn nên lưu lại.

1. Chế độ ăn quan trọng hơn tập luyện: Đừng quên nạp đủ đạm

Yếu tố then chốt nhất khi giảm mỡ là tạo ra mức thâm hụt calo vừa phải mỗi ngày - chỉ cần ít hơn mức tiêu hao khoảng 300-500 calo là đủ, tránh nhịn ăn quá mức khiến cơ bắp bị mất đi và trao đổi chất chậm lại. Đạm là dưỡng chất không thể thiếu: nên nạp khoảng 1,2-1,6g protein cho mỗi kg cân nặng mỗi ngày, có thể bổ sung từ ức gà, trứng, cá, các chế phẩm từ đậu...

Ngoài ra, nên hạn chế tinh bột tinh chế, nước ngọt có đường, bánh kem, thay vào đó ưu tiên các loại tinh bột nguyên chất như khoai lang, yến mạch, ngô - vừa tốt cho sức khỏe vừa giúp no lâu hơn.

2. Kết hợp cardio và tập tạ để đốt mỡ hiệu quả hơn

Nhiều người nghĩ giảm cân chỉ cần chạy bộ thật nhiều, nhưng muốn giảm tỷ lệ mỡ cơ thể, tập kháng lực (tập tạ) cũng quan trọng không kém. Mỗi tuần nên sắp xếp 3-4 buổi cardio, mỗi buổi khoảng 30 phút, có thể kết hợp thêm bài tập ngắt quãng cường độ cao (HIIT) tùy theo thể lực; đồng thời duy trì 2-3 buổi tập tạ mỗi tuần để giữ khối cơ và tăng tốc độ trao đổi chất cơ bản.

Bên cạnh đó, đừng bỏ qua vận động trong sinh hoạt hàng ngày như đi bộ nhiều hơn, leo cầu thang, hay đứng dậy vận động sau mỗi giờ ngồi. Tất cả đều giúp tiêu hao thêm năng lượng.

3. Giấc ngủ và nhịp sinh hoạt: Yếu tố ẩn quyết định việc giảm mỡ

Rất nhiều người bỏ qua một điều: ngủ không đủ giấc cũng ảnh hưởng lớn đến hiệu quả giảm mỡ. Nên cố gắng duy trì 7-9 tiếng ngủ mỗi đêm để giúp điều hòa hormone và giảm nguy cơ ăn uống mất kiểm soát. Cũng nên tránh tập luyện cường độ cao quá sát giờ ngủ vì có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Ngoài ra, cân nặng vốn dao động tự nhiên theo lượng nước trong cơ thể, chu kỳ kinh nguyệt... nên không cần quá lo lắng vì những con số hàng ngày.

Thay vào đó, hãy theo dõi mức trung bình trong một tuần rồi điều chỉnh chế độ ăn và tập luyện cho phù hợp - cách này giúp duy trì thành quả lâu dài hơn.

4. Sau khi giảm mỡ thành công, giai đoạn duy trì mới là quan trọng nhất

Nhiều người sau khi giảm mỡ thành công lại vội vàng quay về chế độ ăn cũ, khiến cân nặng tăng trở lại rất nhanh. Lời khuyên là nên bước vào giai đoạn duy trì một cách từ từ, tăng dần lượng calo nạp vào, chẳng hạn giữ chế độ ăn lành mạnh vào ngày thường, cuối tuần có thể thư giãn một chút để cơ thể dần thích nghi với mức năng lượng mới, đồng thời vẫn duy trì thói quen tập luyện.

Có như vậy mới thực sự giữ được tỷ lệ mỡ thấp ổn định lâu dài, biến vóc dáng đẹp không chỉ là thành quả nhất thời mà trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày.

Lưu ý: Nội dung bài viết mang tính chất tham khảo, tổng hợp từ chia sẻ của người dùng mạng xã hội, không thay thế cho tư vấn y tế hoặc dinh dưỡng chuyên môn. Bạn đọc nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi áp dụng.