Không phải bôi collagen, đây mới chính xác là thứ bạn cần làm để chống lão hóa

Phụ nữ chẳng sợ gì, chỉ sợ già - Đây hẳn là câu khẩu hiệu của rất nhiều chị em phụ nữ trên thế giới. Tăng collagen cho da trẻ trung chính vì thế luôn là điều được chị em chú trọng.



Theo DS Khuê Vũ (làm việc tại Hà Nội), collagen là một dạng protein chiếm 25% lượng protein có trong cơ thể, chiếm 75% cấu tạo da. Collagen có tác dụng giúp tạo độ bền và tính đàn hồi cho tế bào da. Sau độ tuổi 25, mỗi năm chị em mất đi 1% collagen dưới da. Đây là thủ phạm khiến cho các nàng nhanh chóng bị lão hóa.

Để da trẻ lại như gái 18, nhiều chị em tìm đến những sản phẩm collagen bôi ngoài da. Tuy nhiên, DS Khuê Vũ nhận định: "Đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng collagen có kích thước phân tử lớn, không thể thấm sâu vào da và dễ dàng bị rửa trôi. Do đó, việc bổ sung collagen cho da bằng cách bôi không có tác dụng như bạn đang muốn, hay chỉ có tác dụng giữ ẩm cho da".

Thay vì bôi các sản phẩm collagen, chuyên gia khuyên chị em nên làm những việc sau để da căng tràn collagen, phòng tránh lão hóa:

1. Bôi các sản phẩm tăng sinh collagen

Đối với các sản phẩm bôi ngoài da, DS Khuê Vũ khuyên, bạn nên lựa chọn những sản phẩm như retinol, vitamin C, axit glycolic nhằm kích thích, tăng sinh collagen. Hãy quan tâm đến chuyện tăng sinh collagen thay vì bôi collagen lên trên da giúp da "ăn" được.

Cơ chế hoạt động ở đây là các sản phẩm có các thành phần như retinol, vitamin C, axit glycolic sẽ giúp phục hồi đứt gãy collagen. Từ đó làn da sẽ được hồi sinh, trở nên khỏe hơn, collagen sinh sôi nhiều hơn… Da bạn sẽ bóng mượt, căng khỏe thấy rõ sau khi bôi những sản phẩm này một thời gian.

2. Uống thực phẩm chức năng giúp cải thiện làn da

Hiện nay, trên thị trường đang bán rất nhiều các sản phẩm collagen qua đường uống với dạng lỏng, dạng bột, dạng viên... có hương vị khác nhau, đáp ứng nhu cầu và sở thích của mỗi người.

Tuy nhiên, bạn cần mua những loại đã được cơ quan chức năng kiểm định về chất lượng. Tránh bổ sung những loại collagen không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chưa được phép lưu hành ngoài thị trường vì không đảm bảo khi uống vào cơ thể mình. Nên tham khảo thêm hướng dẫn của dược sĩ, bác sĩ da liễu về liều lượng cũng như loại collagen phù hợp để vừa làm đẹp da vừa an toàn sức khỏe.

Ngoài những sản phẩm collagen đường uống, có nhiều loại thực phẩm chức năng có vitamin C, vitamin E, omega-3… cũng giúp tăng sinh collagen cho làn da rất tốt. Bạn có thể tham khảo thêm bác sĩ da liễu, dược sĩ… để có được sản phẩm phù hợp nhất, giúp tăng sinh collagen cho làn da.

3. Ăn thực phẩm giàu vitamin C và protein

Chuyên gia nhận định, collagen bắt đầu dưới dạng procollagen. Cơ thể bạn tạo ra procollagen bằng cách kết hợp hai axit amin - glycine và proline lại dưới xúc tác của vitamin C. Vì vậy, để bổ sung collagen bạn cần cung cấp các axit amin (có nhiều trong thực phẩm giàu protein) và vitamin C cho cơ thể bằng các thực phẩm ăn uống hàng ngày. Đó cũng là lý do các sản phẩm collagen thường có thành phần vitamin C đi kèm.

Vitamin C có nhiều trong ổi, ớt chuông đỏ, dâu tây, kiwi, đu đủ, cam quýt, bông cải xanh, cải bó xôi, súp lơ… Vitamin C là một loại vitamin hòa tan trong nước và không được lưu trữ trong cơ thể. Vì cơ thể không dự trữ hoặc tự sản xuất vitamin C nên bạn cần bổ sung vitamin C hàng ngày.

Nhiều người có thể cần uống viên vitamin C bổ sung nếu muốn làm đẹp da, tăng sinh collagen tốt hơn cho da. Tuy nhiên cần có chỉ định của bác sĩ, tránh hậu quả không mong muốn.

Các axit amin như glyxin có nhiều trong các loại da động vật như da lợn, da gà và các loại thực phẩm chứa protein khác nhau như thịt đỏ... Proline có trong lòng trắng trứng, đậu nành, sữa, phô mai, thịt bò và bắp cải, măng tây... Bạn nên bổ sung kết hợp để có chế độ ăn đa dạng, tăng sinh collagen.

4. Ngủ sớm, ngủ đủ giấc

Chúng ta đều biết, việc chăm chỉ dưỡng da cỡ nào, ăn uống đầy đủ ra sao... nhưng toàn 1-2 giờ sáng mới đi ngủ thì cũng ngang bạn đang bức tử làn da. Việc thiếu ngủ khiến làn da trở nên già cực nhanh, collagen bị hút cạn đáng tiếc.

Do đó, để tăng sinh collagen một cách tự nhiên, phòng chống lão hóa, bạn nên ngủ đủ 6-8 tiếng mỗi ngày, giấc ngủ cần đảm bảo chất lượng.