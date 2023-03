Loại quả giàu vitamin C hơn cam quýt bán đầy siêu thị, BS da liễu dùng đều để tăng collagen

Đó chính là ớt chuông!

Trong nhiều lần gặp gỡ, trò chuyện vui vẻ, BS da liễu Vũ Thị Thơm (Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam) chia sẻ, một món ăn vặt mà cô rất thích giúp duy trì làn da căng bóng, tràn đầy collagen. Đó chính là quả ớt chuông. Vừa không chứa đường, giúp tăng sinh collagen, phòng chống lão hóa và bệnh tật mãn tính, ớt chuông chính là món ăn vặt được vị bác sĩ da liễu này vô cùng coi trọng.

Món ăn vặt này giòn tươi rất thú vị, lại không chứa nhiều đường nên vừa tốt cho sức khỏe vừa làm đẹp da. Hơn nữa, bạn có thể bảo quản trong tủ lạnh nhiều ngày một cách dễ dàng.

Theo Healthline, ớt chuông chứa nhiều vitamin C. Nhất là ớt chuông đỏ. Trên thực tế, ớt chuông thực sự có nhiều vitamin C hơn cam quýt! Nhiều người không biết, vitamin C giúp xây dựng khả năng miễn dịch và kiểm soát huyết áp cao. Chúng còn được chứng minh là giúp ích cho chức năng nhận thức khi bạn già đi.

Đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ giữa vitamin C và chức năng nhận thức trong 20 năm qua đăng trên Tạp chí Dịch tễ học Hoa Kỳ. Các nhà khoa học chứng minh rằng vitamin C có thể bảo vệ cơ thể, chống suy giảm nhận thức từ nhẹ đến nặng.

Bổ sung ớt chuông vào chế độ ăn hàng ngày thực sự giúp diện mạo trẻ trung hơn từ trong ra ngoài chứ không đơn giản chỉ cải thiện chức năng nhận thức của bạn. Bổ sung ớt chuông vào chế độ ăn ngay hôm nay như một món ăn vặt giống vị bác sĩ da liễu hoàn toàn có căn cứ khoa học cho bạn lựa chọn.

Ăn ớt chuông thường xuyên còn đem lại những lợi ích sức khỏe gì?

1. Chống lại tổn thương tế bào

Ớt chuông chứa sắc tố tự nhiên lycopene, có thể tìm thấy trong dưa hấu, cà chua, ổi và bưởi hồng. Trong số tất cả các màu của ớt chuông, màu đỏ là loại giàu lycopene nhất. Nhưng hợp chất thực vật tự nhiên này có ý nghĩa gì với sức khỏe của bạn?

Theo một báo cáo được công bố trên tạp chí Nutrients, lycopene là một trong số ít sắc tố thực vật khác nhau được phát hiện có khả năng giúp chống lại các gốc tự do trong cơ thể. Gốc tự do là hợp chất có thể gây tổn thương cho các tế bào của cơ thể, tạo ra stress oxy hóa, dẫn đến bệnh tật. Báo cáo này nói rằng lycopene giúp ngăn chặn các gốc tự do. Do đó có thể giúp giảm nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch.

2. Tốt cho sức khỏe mắt

Ớt chuông vàng và cam chứa 2 sắc tố tự nhiên zeaxanthin và lutein, cũng được phân loại là carotenoid. Những caroten này cũng được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm có màu vàng và cam tự nhiên như dưa đỏ, cà rốt, trứng, cá hồi. Chúng được chứng minh có lợi cho sức khỏe của bạn theo nhiều cách.

Theo một báo cáo được công bố trên tạp chí Nutrients, những sắc tố tự nhiên này có thể giúp ích cho sức khỏe mắt. Báo cáo nói rằng, lutein và zeaxanthin là một phần của sắc tố được tìm thấy trong điểm vàng xung quanh võng mạc của mắt - một điểm được biết là giúp chống lại ánh sáng xanh. Không chỉ vậy, những sắc tố này rõ ràng còn có thể giúp chống lại bệnh đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác.

3. Tăng cường khả năng miễn dịch

Chăm sóc khả năng miễn dịch của bạn là một phần thiết yếu để giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Ớt chuông chứa một lượng lớn vitamin A, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn.

Hầu hết các nhà nghiên cứu đồng ý lượng vitamin A đầy đủ có thể giúp bảo vệ chúng ta khỏi các bệnh truyền nhiễm, mặc dù lý do đằng sau vẫn còn gây tranh cãi. Theo đánh giá hàng năm về Dinh dưỡng, có thể do thiếu vitamin A cản trở khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của chúng ta thông qua việc tái tạo một số hàng rào ruột sau khi bị nhiễm trùng. Vitamin A cũng cần thiết cho việc xây dựng các tế bào quan trọng chống lại bệnh truyền nhiễm.

4. Cải thiện tâm trạng

Một lợi ích khác của ớt chuông là chúng thực sự có thể cải thiện tâm trạng của bạn. Ớt chuông đỏ chứa hơn 35% giá trị vitamin B6 hàng ngày của bạn, một loại vitamin giúp cải thiện tâm trạng và giảm nguy cơ trầm cảm.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Bệnh chuyển hóa di truyền, vitamin B6 có thể được sử dụng như một chất bổ sung để giảm các triệu chứng trầm cảm. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là bạn không thể có đủ lượng B6 chỉ nhờ ăn ớt chuông. Vì vậy, nó không nên sử dụng như một phương pháp điều trị trầm cảm.

5. Tăng cường trao đổi chất

Ớt chuông, cụ thể là ớt chuông đỏ, có chứa một hợp chất tự nhiên gọi là capsanthin. Hợp chất này tạo ra màu đỏ trong thực phẩm và cũng được tìm thấy trong ớt cayenne và ớt bột. Mặc dù vẫn cần phải nghiên cứu thêm về chủ đề này nhưng các nhà khoa học bắt đầu phát hiện việc tiêu thụ capsanthin có thể giúp giảm viêm và giảm cân.

Một nghiên cứu được tìm thấy trên Food Research International sử dụng chuột để nghiên cứu tác dụng của capsanthin đối với việc giảm cân. Những con chuột trong nghiên cứu không chỉ giảm trọng lượng cơ thể mà mức glucose và cholesterol cũng giảm đáng kể.

Tuy nhiên, GS Amy Goodson (tác giả của The Sports Nutrition Playbook, thành viên của Hội đồng chuyên gia y tế của Eat this! Not that) lưu ý: "Capsanthin có khả năng giúp tăng tỷ lệ trao đổi chất ở mức rất nhỏ. Bạn có thể không nhận được mức tăng cường trao đổi chất như mình muốn chỉ từ ớt chuông".

6. Hạ huyết áp

Ớt chuông chứa một sắc tố màu tự nhiên gọi là quercetin. Sắc tố này là một phần của nhóm flavonoid, hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh trong cơ thể. Quercetin có liên quan đến nhiều lợi ích sức khỏe khác nhau, bao gồm chống viêm, phòng chống ung thư, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và hạ huyết áp.

Một nghiên cứu từ Tạp chí Dược học Anh đã thử nghiệm cho chuột uống các mức quercetin khác nhau trong thời gian 5 tuần. Những con chuột giảm huyết áp trung bình khoảng 23%.