Ăn gì để da kích thích tăng sinh collagen? BS dinh dưỡng chỉ ra 4 nhóm thực phẩm tốt nhất

Theo BS Vũ Đại Dương (chuyên khoa Dinh dưỡng, làm việc tại Hà Nội), collagen là một loại protein quan trọng trong cơ thể. Nó giúp tạo ra cấu trúc cho da, tóc, móng và xương. Tuy nhiên, khi tuổi tác tăng lên, sản xuất collagen trong cơ thể cũng giảm dần, dẫn đến sự mất đàn hồi của da.



Chung nhận định, DS Khuê Vũ (làm việc tại Hà Nội) cho biết thêm, sau độ tuổi 25, mỗi năm da bạn sẽ mất đi trung bình 1% collagen. Collagen sụt giảm càng nhanh, tuổi già càng ập đến sớm trên gương mặt, cơ thể bạn. Do đó, ăn gì để da kích thích tăng sinh collagen đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nhất là với chị em phụ nữ luôn muốn mình trẻ đẹp, chậm lão hoá hay lão hoá một cách lành mạnh.

Hiểu được những lo lắng của chị em phụ nữ, hôm nay, BS Vũ Đại Dương chia sẻ 4 nhóm thực phẩm tốt nhất giúp da kích thích tăng sinh collagen. Chị em bổ sung thường xuyên sẽ phòng chống lão hoá, gương mặt trẻ lâu hơn so với tuổi thật.

1. Thực phẩm chứa vitamin C

Vitamin C là một thành phần cần thiết cho sản xuất collagen. Theo NCBI, vitamin C có vai trò thiết yếu trong việc chữa lành mô liên kết, Chúng vô cùng thiết yếu trong việc duy trì enzyme prolyl and lysyl hydroxylase ở trạng thái hoạt động. Các enzyme này xúc tác quá trình hydroxyl hóa proline và lysine của procollagen, thúc đẩy sự gấp nếp thích hợp của cấu trúc chuỗi xoắn ba collagen ổn định.

Chuyên gia khuyên, chị em nên bổ sung thường xuyên các loại trái cây chứa nhiều vitamin C như cam, quýt, dâu tây, kiwi, quả hạnh nhân, cà chua, cải xoong... Chúng sẽ giúp kích thích tăng sinh collagen một cách tự nhiên, hiệu quả.

2. Thực phẩm giàu protein

Theo BS Vũ Đại Dương, protein là thành phần cấu tạo của collagen. Vì vậy, ăn nhiều thực phẩm giàu protein như thịt, hải sản, đậu, hạt, sữa và sản phẩm từ sữa, trứng... cũng giúp tăng sản xuất collagen.

Nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy, một số loại thực phẩm giàu protein như trên được cho là có tác dụng nuôi dưỡng quá trình sản xuất collagen. Nguyên nhân bởi chúng có chứa các axit amin tạo ra collagen như glycine, proline và hydroxyproline.

3. Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa

Một quá trình gọi là stress oxy hóa có thể do các gốc tự do (các nguyên tử không ổn định) gây ra, gây tổn hại cho các tế bào của cơ thể. Da của chúng ta bắt đầu bị oxy hóa theo thời gian do tiếp xúc với tia UV, dẫn đến nếp nhăn, nếp nhăn và đổi màu. Những triệu chứng này cũng bắt đầu xảy ra sau khi collagen bắt đầu xuống cấp do stress oxy hóa. Các gốc tự do phá vỡ các tế bào và khi chúng ta già đi, cơ thể sẽ mất khả năng chống lại các tác động.

Bổ sung thực phẩm giàu chất chống oxy hoá giúp iảm bớt hoặc hỗ trợ ngăn chặn tác động của các gốc tự do, giảm căng thẳng oxy hóa và làm chậm quá trình tổn thương tế bào da. Từ đó tạo cơ hội cho làn da bạn hồi sinh khoẻ đẹp hơn.

Những thực phẩm chứa chất chống oxy hóa như quả mọng, nho, lựu, việt quất, cà phê, rượu vang đỏ...có thể giúp giảm quá trình mất collagen trong da.

4. Thực phẩm giàu axit hyaluronic

Theo Healthline, axit hyaluronic là một hợp chất được tìm thấy khắp cơ thể bạn. Nó đóng một vai trò quan trọng trong nhiều khía cạnh của sức khỏe, đặc biệt là liên quan đến da, mắt và khớp.

Các nghiên cứu cho thấy, nó có thể làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn và cải thiện độ ẩm, kết cấu và độ đàn hồi của da. Đồng thời có thể hỗ trợ chữa lành vết thương và điều trị khô mắt, trào ngược axit và viêm xương khớp.

Cơ thể bạn có thể sản xuất axit hyaluronic nhưng theo thời gian sẽ không còn được dồi dào nữa. Bạn có thể bổ sung bằng nhiều cách. Axit hyaluronic là một chất sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm chăm sóc da, giúp duy trì độ ẩm cho da và tăng sản xuất collagen. Bạn cũng có thể bổ sung nó qua những thực phẩm hàng ngày.

Những thực phẩm giàu hyaluronic là sụn cá, bò viên, rau cải xoong, nấm, đậu, củ cải đường...cũng giúp kích thích sản xuất collagen trong da.