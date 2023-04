Loại quả chín rộ vào tháng 4 là "thuốc" bổ máu giúp da tăng sinh collagen đáng kinh ngạc

Dâu tằm - "Thuốc" bổ máu giúp da tăng sinh collagen đáng kinh ngạc

Vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 hàng năm, dâu tằm lại được mùa chín rộ. Theo Stylecraze, dâu tằm rất giàu chất dinh dưỡng với nguồn protein dồi dào, 85g dâu tằm có chứa 9g protein. Dâu tằm là nguồn tuyệt vời cung cấp chất sắt, canxi, vitamin A, C, E, K, Folate, thiamine, Pyridoxine, Niacin và chất xơ. Dâu tằm cũng rất giàu chất chống oxy hóa như Resveratrol. Chúng đều rất bổ máu.

Ngoài ra, các thành phần trong dâu tằm kết hợp cùng nhau giúp tăng sinh collagen đáng kinh ngạc. Trong dâu tằm không chỉ có vitamin C mà protein cũng rất dồi dào. Bộ đôi này là yếu tố chủ yếu tạo nên khả năng tăng sinh collagen vượt trội cho da, tóc, móng.

Theo Healthline, dâu tằm là nguồn cung cấp sắt, vitamin C và một số hợp chất thực vật dồi dào. Ăn đều giúp giảm cholesterol, lượng đường trong máu và phòng tránh ung thư. Những loại quả mọng này cũng đã được sử dụng trong y học thảo dược Trung Quốc trong hàng ngàn năm để điều trị các bệnh khác nhau, mặc dù bằng chứng chứng minh hiệu quả của chúng chưa đủ mạnh.

Trong Đông y, dâu tằm còn là loại thuốc quý rẻ tiền. Theo cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), trong Đông y, quả dâu tằm có vị ngọt, chua, tính ôn, đi vào 2 kinh can và thận có công dụng bổ can, bổ thận, dưỡng huyết, trừ phong. Do vậy, người ta thường dùng dâu tằm để chữa can, thận yếu, thiếu máu, suy nhược cơ thể, táo bón, mất ngủ, tóc bạc sớm...

Lương y Hồng Minh đưa ra lời khuyên, để làm thuốc bổ máu, cho làn da luôn tràn đầy collagen, khuyên chị em nên dùng theo một trong 3 cách sau:

- Cách 1: Dâu tằm tươi chín 50g, đường phèn vừa đủ. Dâu tằm rửa sạch, đem sắc lấy nước uống, cho thêm đường phèn vào.

- Cách 2: Quả dâu tằm chín đỏ, câu kỷ tử, hà thủ ô đỏ, nhân hạt táo, tất cả có liều lượng tương đương đem ngâm với rượu. Mỗi lần uống một chén nhỏ.

- Cách 3: Dâu tằm tươi 60g, cho vào ấm đem sắc nước uống, mỗi ngày 2 lần.

Ngoài công dụng bổ máu, tăng sinh collagen, bổ sung dâu tằm theo những cách này còn giúp làm đen mượt tóc, duy trì giấc ngủ ngon, ngủ sâu. Chị em sẽ trẻ khoẻ thấy rõ từ trong ra ngoài. Nhất là làn da có độ đàn hồi tốt hơn, ngày càng săn chắc, khoẻ mạnh, hồng hào.

Ngoài ra, dâu tằm có thể sử đụng để chữa bệnh theo cách nào?

Không đơn giản là loại thuốc bồi bổ cơ thể, dâu tằm còn xuất hiện trong nhiều bài thuốc Đông y đặc trị nhiều bệnh khác nhau. Một số bài thuốc có sử dụng dâu tằm được chuyên gia tiết lộ dưới đây:

- Người bị đau nhức xương khớp, đau lưng gối, hoa mắt, suy nhược cơ thể, hay quên, chóng mặt, táo bón: Ăn dâu tằm chín thường xuyên mỗi ngày sẽ giảm những triệu chứng này.

- Hỗ trợ điều trị đái tháo đường: Dâu tằm tươi 30g, thiên hoa phấn 20g, sinh địa 15g. Tất cả bỏ vào ấm, sắc với 500ml đến khi còn 150ml, chia làm 2 lần uống hết trong ngày. Dùng liên tục trong vòng 7 ngày.

- Trị mất ngủ, khó ngủ, da khô xạm, thị lực kém và tóc bạc sớm: Quả dâu tươi 30g, gạo nếp 50-60g, đường phèn vừa đủ. Gạo nếp và quả dâu vo rửa sạch, thêm nước vào nấu thành cháo, khi cháo chín thêm chút đường phèn cho đủ ngọt và thưởng thức.

- Khó tiêu, bụng đầy hơi: Dâu tằm 10g, bạch truật 6g. Tất cả đem vào đun sôi với 500ml nước, uống làm 3 lần trong ngày.

- Ra mồ hôi trộm ở trẻ em, ra mồ hôi tay ở người lớn: Lá dâu non đem nấu canh với tôm, tép để ăn hàng ngày sẽ cải thiện chứng bệnh ra mồ hôi.

- Mắt đau, viêm màng kết mạc mãn tính: Lá dâu đem nấu lấy nước và xông vào mắt sẽ giúp giảm viêm đau mắt.

- Làm nước dâu tằm giải nhiệt, thanh lọc cơ thể: Dâu tằm rửa sạch, để ráo. Cứ một lớp dâu tằm chúng ta lại rải lên trên một lớp đường với tỷ lệ tương đương 2kg dâu tằm 1kg đường. Để dâu như vậy sau một ngày cho tan hết đường, lọc lấy nước, đun sôi cho đến khi ra dạng sền sệt, có mùi thơm. Bắc xuống bếp để nguội, sau đó để tủ lạnh uống dần.