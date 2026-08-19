Công chúa Charlotte từ lâu được công chúng biết đến là cô bé có niềm yêu thích đặc biệt với bộ môn ballet, sở thích được cho là chịu ảnh hưởng từ người bà quá cố, Công nương Diana. Tuy nhiên, một thông tin vừa được tiết lộ cho thấy con gái của Thân vương William và Vương phi Kate còn đang âm thầm theo đuổi một môn thể thao khác và thậm chí thi đấu ở cấp độ khá cao. Điều thú vị là đây cũng chính là môn thể thao từng gắn bó với tuổi học trò của Vương phi Kate, khiến nhiều người nhận xét Charlotte ngày càng thừa hưởng nhiều nét từ mẹ.

Theo Daily Mail, Công chúa Charlotte hiện không chỉ chơi netball (bóng lưới) tại trường Lambrook mà còn tham gia một đội bóng bên ngoài nhà trường và thi đấu ở cấp độ quốc gia. Nguồn tin của tờ báo cho biết cô bé 11 tuổi thường xuyên cùng đội tham gia các giải đấu tại nhiều địa phương trên khắp nước Anh.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi trước đó, Hoàng gia Anh hầu như không chia sẻ nhiều về hoạt động thể thao của Charlotte ngoài những lần xuất hiện cùng gia đình.

Một nguồn tin tiết lộ với Daily Mail rằng mỗi khi đội của Charlotte thi đấu, các bậc phụ huynh bên phía đối thủ đều tò mò liệu Thân vương William và Vương phi Kate có xuất hiện để cổ vũ con gái hay không.

"Thật thú vị khi tưởng tượng William và Kate cũng phải dậy từ rất sớm, lái xe đường dài đưa con đi thi đấu giống như bao phụ huynh khác", nguồn tin chia sẻ.

Chi tiết này phần nào cho thấy cuộc sống của gia đình xứ Wales vẫn có nhiều khoảnh khắc rất đời thường, dù họ là những thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh.

Thực tế, việc Charlotte yêu thích bóng lưới không phải điều hoàn toàn mới. Hồi đầu năm nay, đội bóng lưới của trường Notting Hill & Ealing High từng chia sẻ trên Instagram rằng các học sinh của họ đã có một trận tứ kết đáng nhớ với trường Lambrook và đặc biệt hào hứng khi được thi đấu cùng Công chúa Charlotte.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng và trở thành một trong những lần hiếm hoi công chúng biết thêm về hoạt động ngoại khóa của cô bé. Ít ai biết rằng người gieo niềm yêu thích môn thể thao này cho Charlotte lại chính là mẹ cô.

Khi còn đi học, Vương phi Kate từng chơi bóng lưới và rất yêu thích môn thể thao này. Ba năm trước, trong một sự kiện của tổ chức SportsAid, Kate từng tiết lộ với cựu tuyển thủ bóng lưới đội tuyển Anh Ama Agbeze rằng cô đang dạy con gái cách ném bóng vào rổ. Sau cuộc gặp, Ama Agbeze kể lại với báo chí rằng Kate hiểu khá rõ về bóng lưới vì từng chơi môn này khi còn đi học.

"Cô ấy nói đang dạy Charlotte cách ném bóng. Tuy nhiên, trẻ em sử dụng cột rổ thấp hơn nên cũng có nhiều điểm khác biệt. Dù vậy, Kate vẫn chơi rất tốt", nữ vận động viên chia sẻ.

Điều đó cho thấy niềm yêu thích của Charlotte không phải là sở thích nhất thời mà được nuôi dưỡng ngay từ trong gia đình.

Không chỉ chơi bóng lưới, Charlotte còn nổi tiếng là cô bé năng động và yêu thích nhiều hoạt động thể thao. Trước đây, Vương phi Kate từng chia sẻ các con của mình rất thích vận động ngoài trời, từ chạy bộ, bơi lội cho đến các trò chơi trong thiên nhiên.

Bản thân Kate cũng được xem là một trong những thành viên năng động nhất Hoàng gia Anh. Cô thường xuyên tham gia các sự kiện thể thao, từng chèo thuyền, đua thuyền buồm, chơi quần vợt, bóng bầu dục, khúc côn cầu, bóng đá và nhiều môn vận động khác. Vì vậy, không quá bất ngờ khi Charlotte lớn lên trong môi trường khuyến khích rèn luyện thể chất.

Mới đây nhất, vào đầu tháng 8, Công chúa Charlotte cùng cha mẹ và hai anh em là Hoàng tử George, Hoàng tử Louis đã có mặt tại Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung 2026 ở Glasgow để theo dõi các trận đấu bóng lưới. Hình ảnh cô bé chăm chú theo dõi từng pha bóng trên khán đài khiến nhiều người tin rằng đây không chỉ là hoạt động cổ vũ đơn thuần mà còn là dịp để Charlotte học hỏi thêm từ những vận động viên chuyên nghiệp.

Ở tuổi 11, Công chúa Charlotte vẫn đang có một tuổi thơ khá cân bằng giữa việc học, các hoạt động Hoàng gia và những sở thích cá nhân. Cô bé vừa yêu ballet như người bà Diana, vừa nối tiếp niềm đam mê bóng lưới của mẹ Kate. Có lẽ cũng chính cách nuôi dạy ấy đã giúp William và Kate tạo điều kiện để các con phát triển theo năng khiếu của mình, thay vì chỉ gắn với hình ảnh những thành viên Hoàng gia luôn xuất hiện trong các nghi lễ trang trọng. Chính những khoảnh khắc đời thường như vậy cũng khiến công chúng cảm thấy gia đình xứ Wales gần gũi và nhận được nhiều thiện cảm hơn qua từng năm.