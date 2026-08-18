Gia đình Hoàng gia Anh vừa đón thêm một tin vui khi Công chúa Eugenie và chồng là Jack Brooksbank chính thức chia sẻ tên của cô con gái mới chào đời. Không chỉ khiến người hâm mộ thích thú với những bức ảnh đầu tiên của em bé, bài đăng của Eugenie còn thu hút sự chú ý bởi ý nghĩa đặc biệt phía sau cái tên mà hai vợ chồng lựa chọn. Trong đó, một phần tên của cô bé được dành riêng để tưởng nhớ Nữ hoàng Elizabeth II - người bà mà Eugenie luôn nhắc đến với tình yêu và sự kính trọng.

Trên trang Instagram cá nhân, Công chúa Eugenie cho biết con gái của cô có tên đầy đủ là Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank. Bé chào đời vào ngày 3/8 và đến ngày 17/8, vợ chồng cô mới chính thức chia sẻ tin vui cùng công chúng.

Trong bài viết, Eugenie không giấu được niềm hạnh phúc khi giới thiệu thành viên mới của gia đình. Cô viết rằng hai tuần vừa qua là khoảng thời gian "đặc biệt, ấm áp và tràn ngập yêu thương" kể từ khi con gái cất tiếng khóc chào đời.

Điều khiến nhiều người chú ý nhất chính là ý nghĩa của cái tên Adelaide Elizabeth Annina. Theo Công chúa Eugenie, con gái được đặt theo tên của ba người mà vợ chồng cô yêu quý và ngưỡng mộ.

Trong đó,Elizabeth là tên đệm được lựa chọn để tưởng nhớ Nữ hoàng Elizabeth II. Eugenie gọi bà là người mà gia đình luôn "giữ thật gần trong trái tim". Từ lâu, cháu gái của cố Nữ hoàng đã nhiều lần chia sẻ về tình cảm gắn bó giữa hai bà cháu và không giấu sự xúc động mỗi khi nhắc đến bà.

Phần đầu tiên của tên, Adelaide, cũng mang ý nghĩa lịch sử. Công chúa Eugenie cho biết đây là cái tên gắn với lịch sử của nước Anh và Bồ Đào Nha - hai nơi mà gia đình cô đều coi như mái nhà. Hiện nay, Eugenie và Jack Brooksbank dành thời gian sinh sống giữa London và Bồ Đào Nha, nơi chồng cô làm việc trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng. Dù không giải thích chi tiết hơn, nhiều người cho rằng cái tên Adelaide còn gợi nhớ đến Hoàng hậu Adelaide, phu nhân của Vua William IV trong lịch sử Hoàng gia Anh.

Trong khi đó, Annina được cho là lấy cảm hứng từ người bạn thân lâu năm của Công chúa Eugenie là Bá tước phu nhân Annina Bruges von Pfuel. Việc đưa tên những người thân thiết vào tên của con cũng là truyền thống khá phổ biến trong nhiều gia đình Hoàng gia châu Âu.

Bên cạnh việc công bố tên con gái, Eugenie còn chia sẻ ba bức ảnh mới của em bé. Một bức ghi lại cận cảnh gương mặt đáng yêu của Adelaide khi được quấn trong chiếc chăn mềm. Một bức khác ghi lại khoảnh khắc bàn tay bé xíu của cô bé nắm lấy tay người thân, tạo nên hình ảnh giản dị nhưng đầy cảm xúc.

Đặc biệt, hai anh trai của Adelaide là August (5 tuổi) và Ernest (3 tuổi) cũng xuất hiện trong một bức ảnh khác. Hai cậu bé nhẹ nhàng ôm em gái mới sinh với ánh mắt đầy trìu mến. Kèm theo bức ảnh, Công chúa Eugenie viết rằng: "Augie và Ernie đã trở thành những người anh tuyệt vời nhất".

Khoảnh khắc ấy nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt yêu thích cùng vô số bình luận từ người hâm mộ Hoàng gia. Nhiều người cho rằng những bức ảnh không quá cầu kỳ nhưng lại truyền tải rõ cảm giác bình yên của một gia đình vừa chào đón thành viên mới.

So với nhiều thành viên khác của Hoàng gia Anh, Công chúa Eugenie và Jack Brooksbank có cuộc sống khá kín tiếng. Hai vợ chồng hiếm khi chia sẻ quá nhiều về đời sống riêng tư, nhưng mỗi lần xuất hiện đều mang đến hình ảnh gần gũi và tự nhiên. Trên mạng xã hội, Eugenie thường đăng tải những khoảnh khắc gia đình thay vì các hoạt động xa hoa hay sự kiện lớn.

Việc lựa chọn tên đệm Elizabeth cho con gái cũng được xem là một cách nhẹ nhàng để gìn giữ ký ức về cố Nữ hoàng Elizabeth II. Sau khi bà qua đời vào năm 2022, nhiều thành viên Hoàng gia vẫn thường nhắc đến bà trong những dịp đặc biệt của gia đình. Với Eugenie, người từng nhiều lần chia sẻ rằng bà nội là nguồn cảm hứng lớn trong cuộc sống, cách tri ân này càng khiến công chúng cảm nhận rõ tình cảm mà cô dành cho người bà quá cố.

Hai tuần sau ngày con gái chào đời, niềm vui của gia đình Eugenie không chỉ đến từ sự xuất hiện của một thành viên mới mà còn từ hình ảnh hai cậu con trai hào hứng trở thành anh lớn. Những bức ảnh giản dị cùng lời chia sẻ chân thành đã giúp bài đăng của Công chúa Eugenie nhận được sự yêu mến từ đông đảo người hâm mộ, đồng thời một lần nữa nhắc nhớ về hình bóng của Nữ hoàng Elizabeth II trong trái tim các thành viên Hoàng gia Anh.

*Theo marieclaire