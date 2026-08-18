Nhắc đến Hoàng gia Anh, không ít người sẽ hình dung những chuyến công du bằng chuyên cơ hay các đặc quyền dành riêng cho hoàng tộc. Thế nhưng trên thực tế, Thân vương William và Vương phi Kate nhiều lần lựa chọn bay bằng các chuyến bay thương mại như những hành khách bình thường. Điều thú vị là ngay cả khi sử dụng dịch vụ hàng không dân dụng, cặp đôi cũng phải tuân theo một số quy tắc rất riêng. Mới đây, Helena Ford - cựu tiếp viên của hãng British Airways và cũng là gương mặt từng tham gia chương trình truyền hình thực tế Love Island đã chia sẻ một chi tiết ít người biết về cách William và Kate di chuyển bằng máy bay.

Theo Helena Ford, trong thời gian còn làm tiếp viên cho British Airways, cô từng có cơ hội phục vụ Thân vương William, Vương phi Kate cùng các con trên một chuyến bay. Điều khiến cô bất ngờ là gia đình xứ Wales không được sắp xếp ngồi ở khoang cao cấp nhất của máy bay, dù hoàn toàn có đủ điều kiện để sử dụng dịch vụ này.

Chia sẻ trên podcast Private Parts, Helena cho biết theo quy định áp dụng với Hoàng gia, nếu máy bay có hạng Nhất (First Class), William và Kate sẽ ngồi ở khoang Thương gia (Business Class). Trong trường hợp máy bay không có hạng Nhất, họ sẽ sử dụng khoang Premium Economy (Traveller Plus), thay vì lựa chọn vị trí cao cấp nhất có sẵn.

"Tôi nhớ có một quy định như vậy. Nếu chuyến bay có First Class thì họ không ngồi ở đó mà sẽ chuyển xuống Business. Còn nếu không có First Class thì họ sẽ ngồi Traveller Plus", Helena kể.

Dù không rõ lý do chính xác của quy định này, cựu tiếp viên cho biết trên chuyến bay cô phục vụ, gia đình xứ Wales đã ngồi ở khoang Thương gia vì máy bay vẫn có hạng Nhất.

Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó công chúng thường chỉ biết đến một quy tắc nổi tiếng khác của Hoàng gia Anh: Người thừa kế ngai vàng và người kế vị trực tiếp không nên cùng đi trên một chuyến bay để giảm thiểu rủi ro nếu xảy ra sự cố. Quy tắc này từng khiến Nữ hoàng Elizabeth II nhiều lần lo lắng khi Thân vương William đưa Hoàng tử George cùng đi trực thăng. Tuy nhiên, theo thời gian, quy định này đã được nới lỏng.

Trong khi đó, quy định về chỗ ngồi trên các chuyến bay thương mại lại rất ít khi được nhắc đến.

Trên thực tế, dù thường sử dụng máy bay của Chính phủ Anh trong các chuyến công du chính thức, William và Kate vẫn nhiều lần chọn các chuyến bay thương mại cho những hành trình cá nhân hoặc một số chuyến làm việc ở nước ngoài.

Năm 2016, hai người từng bay thương mại trong chuyến thăm Ấn Độ. Sau đó, khi tới Boston tham dự lễ trao giải Earthshot Prize, cặp đôi cũng lựa chọn hình thức di chuyển tương tự.

Đặc biệt, mùa hè năm 2022, Vương phi Kate còn gây chú ý khi cùng ba con là Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis đi khoang phổ thông trên một chuyến bay ngắn đến Balmoral để nghỉ hè cùng Nữ hoàng Elizabeth II. Hình ảnh giản dị của Vương phi khi tự chăm sóc các con tại sân bay từng nhận được nhiều lời khen từ công chúng.

Theo Helena Ford, chuyến bay mà cô phục vụ gia đình xứ Wales là hành trình trở về từ đảo quốc Saint Lucia, điểm trung chuyển quen thuộc trước khi tiếp tục di chuyển bằng máy bay riêng đến đảo Mustique - nơi được xem là "thiên đường nghỉ dưỡng" yêu thích của gia đình William và Kate.

Dù sử dụng chuyến bay thương mại, điều đó không đồng nghĩa họ sẽ ngồi xen kẽ với các hành khách khác. Helena tiết lộ toàn bộ khoang Thương gia trên chuyến bay hôm đó đều được lực lượng an ninh kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, điều thú vị là William và Kate lại ăn mặc rất giản dị.

"Họ mặc như những người bình thường nên nếu không biết trước, bạn sẽ rất khó nhận ra", cô kể.

Không chỉ vậy, cựu tiếp viên còn bật mí thêm một chi tiết khá thú vị. Trong suốt chuyến bay, nhân viên hàng không cũng không được gọi trực tiếp tên thật của các thành viên Hoàng gia.

"Họ sử dụng những cái tên khác. Chúng tôi không gọi họ bằng tên thật", Helena chia sẻ, dù không tiết lộ cụ thể những bí danh này là gì.

Việc dùng tên thay thế được cho là một trong nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an ninh và hạn chế sự chú ý từ những người xung quanh, đặc biệt trên các chuyến bay thương mại có đông hành khách.

Qua những chia sẻ của Helena Ford, công chúng có thêm một góc nhìn khác về cách gia đình xứ Wales di chuyển. Dù sở hữu địa vị đặc biệt và hoàn toàn có thể tận hưởng những đặc quyền cao nhất, William và Kate vẫn lựa chọn tuân thủ nhiều quy định riêng, từ việc không ngồi ở khoang cao cấp nhất, sử dụng tên giả cho đến ăn mặc giản dị để tránh gây chú ý. Có lẽ cũng chính những chi tiết nhỏ ấy đã góp phần tạo nên hình ảnh gần gũi của cặp đôi Hoàng gia, những người luôn cố gắng cân bằng giữa trách nhiệm, an ninh và cuộc sống bình thường của một gia đình có ba con nhỏ.

*Theo marieclaire