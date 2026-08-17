Hơn 25 năm sau khi Công nương Diana qua đời, cuộc sống của bà vẫn luôn là chủ đề được công chúng quan tâm, từ phong cách thời trang, cách nuôi dạy con cho đến thói quen ăn uống. Mới đây, Darren McGrady - cựu đầu bếp từng phục vụ Hoàng gia Anh và có nhiều năm làm việc cùng Diana đã tiết lộ một chi tiết thú vị về thực đơn buổi sáng của "Công nương của nhân dân". Điều bất ngờ là món ăn yêu thích trước khi tập thể dục của bà không phải sinh tố, yến mạch hay salad như nhiều người vẫn nghĩ.

Theo Darren McGrady, mỗi sáng trước khi đến phòng tập Chelsea Harbour Club ở London, nơi Diana thường xuyên luyện tập, bà rất thích ăn... một hộp đậu hầm kiểu Anh (baked beans).

Trong đoạn video chia sẻ trên kênh YouTube cá nhân, McGrady kể rằng ông thường nấu món đậu hầm vào bữa sáng tại Cung điện Buckingham và Diana gần như luôn lựa chọn món này.

"Nghe có vẻ điên rồ, nhưng Công nương Diana có thể ăn hết cả một hộp baked beans vào bữa sáng", vị đầu bếp chia sẻ.

Thoạt nghe, nhiều người có thể cho rằng đây là một lựa chọn khá lạ, nhất là khi hình ảnh những người tập luyện hiện đại thường gắn với trứng luộc, sữa chua Hy Lạp hay bánh mì nguyên cám. Tuy nhiên, theo McGrady, nếu nhìn vào thành phần dinh dưỡng thì món ăn này lại rất phù hợp.

Ông giải thích rằng đậu hầm kiểu Anh chứa lượng đường khá thấp, chỉ khoảng 7 gram trong mỗi khẩu phần, đồng thời giàu protein, nhiều chất xơ và rất ít chất béo. Chính sự kết hợp này giúp cơ thể có đủ năng lượng trước khi vận động mà không tạo cảm giác quá nặng bụng.

Đặc biệt, lượng carbohydrate trong đậu giúp bổ sung năng lượng cho cơ bắp trước buổi tập, trong khi protein hỗ trợ duy trì khối cơ và chất xơ tạo cảm giác no lâu hơn. Theo McGrady, đó là lý do ông luôn cho rằng đây là bữa sáng rất phù hợp với Diana trước mỗi lần đến phòng gym. Điều thú vị là Công nương Diana đã chú ý đến chế độ dinh dưỡng từ rất sớm, vào thời điểm khái niệm "ăn sạch" hay "healthy lifestyle" vẫn chưa phổ biến như hiện nay.

Bên cạnh baked beans, Diana còn có một món ăn sáng khác mà bà gần như dùng mỗi ngày trong suốt một thời gian dài: Yến mạch ngâm qua đêm.

Hiện nay, overnight oats đã trở thành món ăn quen thuộc với những người theo đuổi lối sống lành mạnh, nhưng theo Darren McGrady, Diana đã ăn món này từ nhiều thập kỷ trước. Ông kể rằng trong một chuyến đến một phòng khám chăm sóc sức khỏe ở Thụy Sĩ, Diana được thưởng thức món Bircher muesli - công thức yến mạch ngâm nổi tiếng do một chuyên gia dinh dưỡng người Thụy Sĩ sáng tạo.

Bà lập tức yêu thích món ăn này đến mức khi trở về Anh đã yêu cầu đầu bếp chuẩn bị cho mình mỗi ngày. "Diana trở về và nói với tôi: Darren, từ giờ tôi muốn ăn món này vào bữa sáng mỗi ngày", McGrady nhớ lại.

Bircher muesli là sự kết hợp giữa yến mạch cán dẹt, sữa hoặc sữa chua, táo bào, các loại hạt và trái cây, sau đó được ngâm qua đêm để các nguyên liệu mềm hơn và dễ tiêu hóa. Cho đến nay, đây vẫn được xem là một trong những bữa sáng cân bằng, cung cấp đủ carbohydrate, protein, chất béo tốt cùng lượng chất xơ dồi dào.

Những chia sẻ của Darren McGrady cũng phần nào phản ánh sự thay đổi trong lối sống của Diana sau khi bà rời xa những áp lực từ cuộc hôn nhân Hoàng gia. Trong những năm cuối đời, Công nương dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc sức khỏe, tập luyện đều đặn và xây dựng chế độ ăn uống cân bằng thay vì các thực đơn quá cầu kỳ.

Hình ảnh Diana bước ra khỏi phòng tập trong chiếc quần biker shorts, áo nỉ oversized và đôi tất kéo cao từng được xem là rất bình thường vào thập niên 1990. Thế nhưng nhiều năm sau, phong cách ấy lại trở thành xu hướng được giới thời trang gọi là "athleisure" và được hàng loạt ngôi sao như Hailey Bieber, Kendall Jenner hay Bella Hadid lăng xê.

Có lẽ cũng giống như phong cách ăn mặc, thói quen ăn uống của Diana cũng đi trước thời đại. Bà không chạy theo những chế độ ăn cực đoan mà lựa chọn các món đơn giản, giàu dinh dưỡng và phù hợp với nhu cầu của cơ thể. Một hộp đậu hầm hay bát yến mạch ngâm qua đêm nghe có vẻ rất bình thường, nhưng chính sự đều đặn và cân bằng ấy lại góp phần tạo nên lối sống khỏe mạnh mà Công nương Diana duy trì trong nhiều năm.

Đến nay, những câu chuyện nhỏ như bữa sáng trước khi tập gym của Diana vẫn khiến nhiều người thích thú, bởi chúng cho thấy phía sau hình ảnh một biểu tượng Hoàng gia nổi tiếng toàn cầu là một người phụ nữ có những thói quen rất đời thường, giản dị và thực tế hơn nhiều người vẫn tưởng.

*Theo marieclaire